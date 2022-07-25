Адвокат: Twitch выгоднее полностью восстановить в правах пользователей из России

«Twitch ввел цензуру против наших пользователей и заблокировал им монетизацию. Такие действия ставят этот сервис в один ряд с Google и YouTube, администрации которых участвуют в информацинной войне против России», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Магоня. Ранее он подал жалобу на Twitch в Федеральную антимонопольную службу.

«Региональный общественный центр интернет-технологий совместно с нашим адвокатским бюро второй год ведет системный мониторинг медиаплатформ – мы ищем нарушения принципа нейтральности со стороны цифровых площадок. Скажем, выявляем случаи, когда сервисы блокируют возможности для игроков по политическим или иным мотивам непредпринимательского характера. Этот мониторинг и позволил нам обнаружить признаки антиконкурентного поведения у игрового видеостримингового сервиса Twitch», – пояснил управляющий партнер адвокатского бюро Art de Lex Дмитрий Магоня.

По словам собеседника, Twitch произвольно блокирует отдельных клиентов своего сервиса, кроме того, еще в начале весны всем российским пользователям он отключил возможность монетизации. «Мы выступаем от имени десятков тысяч россиян, права которых оказались разом нарушены», – подчеркнул юрист.

Теперь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обстоятельства, изложенные в нашем заявлении, заявил эксперт. «ФАС может констатировать, что сам факт правонарушения имел место. Далее ведомство выдает предписание, чтобы компания прекратила такую деятельность. На компанию также может быть наложен оборотный штраф – определенный процент от ее выручки за прошлый год, который нужно выплатить в российский бюджет», – сказал Магоня.

При этом Twitch не сможет оправдываться тем фактом, что США ввели санкции против России. «В любом случае компания должна выполнять правила страны присутствия, а по решению наших судов санкции США и ЕС противозаконны», – детализировал собеседник.

По его мнению, своими действиями Twitch рискует встать в один ряд с другими компаниями бигтеха – Google и YouTube, которые превращаются в инструмент информационной войны против России. Однако, отметил Магоня, многие наши пользователи Twitch, в том числе и истцы, пока надеются, что администрация компании пойдет на сотрудничество.

«Все-таки Twitch – это не политическая партия, а бизнес-проект. Конечно, дело в итоге может дойти до замедления или блокировки сервиса в России, но самому Twitch выгоднее полностью восстановить в правах наших пользователей, поэтому мы надеемся, что компания пойдет на диалог с Москвой», – резюмировал юрист.

Ранее РОЦИТ и адвокатское бюро Art de Lex призвали ФАС возбудить дело против компании Twitch Interactive – площадки для трансляций геймплея и киберспортивных турниров. В марте компания объявила о приостановке выплат российским стримерам, сославшись на необходимость соблюдать санкции, введенные США. «Санкции и механизмы экспортного контроля правительства США» также стали причиной блокировки отдельных пользователей. После этого треть русскоязычных стримеров покинула Twitch, сообщал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Как известно, сервис пользуется огромной популярностью: в сутки его посещают более 31 млн человек. Для этой аудитории создают контент около 8 млн авторов.

В апреле Twitch заблокировал ряд аккаунтов, авторы которых регулярно проводили эфиры с опровержениями фейков и поддерживали действия России на Украине. Это произошло после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о «пророссийской пропаганде» на онлайн-платформе.

Стоит отметить, что с 14 июля Роскомнадзор применеяет меры понуждения в отношении Twitch за неудаление противоправной информации. Теперь поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении компанией законодательства РФ. Но это не единственная претензия к ИТ-гиганту. Так, в феврале Роскомнадзор сообщил, что Twitch не выходит на связь по закону «О приземлении». В июле мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.