Союзные силы начали зачистку Углегорской ТЭС

Силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», – говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.

Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.

Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».