Появились сообщения об освобождении Углегорской ТЭС в ДНР

Эксперт: Россия не нарушала юридических условий «зерновой сделки»

«В сохранении зерновой сделки заинтересованы все, кроме официального Киева. При этом мы со своей стороны ничего не нарушаем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-экономист Иван Лизан, комментируя уничтожение российскими войсками украинского военного корабля в порту Одессы. В то же время Владимир Зеленский обвинил Москву в якобы попытке сорвать «зерновую сделку».

«Россия не брала на себя обязательств по прекращению спецоперации. Более того, мы не обещали не наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая не задействована в вывозе зерна. Об этом даже западная пресса прямо пишет. Так что исходить надо именно из буквы соглашения. А мы его не нарушили», – сказал политолог-экономист Иван Лизан.

Собеседник также отметил, что каждая из сторон сделки преследует свои собственные интересы в данном вопросе. «Турция хочет контролировать процесс перевалки зерна. Это позволит ей неплохо заработать. Кроме того, им важно сохранить статус переговорщика с Россией. Так что Анкара будет делать все возможное, чтобы сохранить действие документа», – пояснил эксперт.

А вот официальный Киев, замечает Лизан, напротив, готов пойти на многое для того, чтобы «похоронить зерновую сделку в случае необходимости». «В марте-апреле тонна пшеницы на Украине стоила в районе 7,5 тыс. гривен. К июню тонна по закупке упала до 2,5 тыс. гривен. При этом на бирже цены хотя и снизились, но не настолько сильно. В обвале виноваты перекупщики – люди, которые действуют в тесном контакте с киевской властью и обеспечивают себе прибыль в районе 200 долларов за каждую тонну зерна», – отметил собеседник.

«При этом говорить о возможности разрыва или перезаключения соглашения пока рано. Вашингтон, например, пока не заявлял о подобной необходимости. Это обусловлено тем, что практически все в мире заинтересованы в реализации сделки. Но надо учитывать настойчивость официального Киева. Зеленский если не хочет чего-то выполнять, то костьми ляжет, но делать этого не станет», – заключил Лизан.

Напомним, в морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – отмечает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, по данным украинской стороны, в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. При этом Россия, как сообщили в Турции, заявила о непричастности к удару по одесскому порту. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией.

Американская газета The New York Times в тот же день написала, что удары по порту Одессы не нарушают зерновую сделку.

«Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.

Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.

Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД