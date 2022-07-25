Стали известны подробности попытки угона самолета ВКС России украинской разведкой

Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета, следует из обнародованных видеоматериалов ФСБ России.

«Еще вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование», – спрашивал украинский разведчик одного из российских летчиков в ходе переписки в мессенджере. Фрагмент переписки приводит ФСБ.

«В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасного планирования нашего мероприятия нам, в принципе, необходим район выхода вами в точку начала его выполнения», – добавлял сотрудник ГУР МО Украины, передает РИА «Новости».

ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.

Кроме того, согласно опубликованным ФСБ кадрам, украинская военная разведка обещала заплатить до 2 млн долларов российскому летчику за угон боевого самолета.

На видео приведен фрагмент телефонного разговора сотрудника ГУР МО Украины с российским летчиком. «Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи 1 млн (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую», – сказал украинский разведчик.

Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тыс. долларов авансом, которые передавались бы курьерами. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары.

Также из видеоматериалов следует, что разведка Украины пыталась стимулировать российских летчиков на угон боевых самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию.

«Мы сможем сделать ей (жене летчика – прим. ВЗГЛЯД) паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите – одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны. И до того момента, когда она не получит этот паспорт, мы не будем требовать от вас вылета никакого – получит паспорт, получит приличные деньги, увидит на счету деньги. Это все мы обеспечим», – говорил украинский разведчик по телефону одному из российских летчиков.

«Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт», – добавлял сотрудник ГУР.

В частности, украинской военной разведкой была разработана схема вывода жены летчика в одну из стран Прибалтики. «Это будет Латвия, Литва или Эстония. Конкретика есть – скорее всего, Литва. В Литве будет ее встречать наш куратор», – пояснял разведчик.

На кадрах оперативного видео ФСБ показаны изготовленные ГУР румынский и словацкий паспорта на жен летчиков.

«По поводу Германии также сможем помочь с дальнейшим обустройством и документами. Также рекомендуем еще рассмотреть Австрию, там тоже довольно широкая диаспора русских и комфортная страна для проживания, или Болгарию, там вообще русских любят», – писали украинские разведчики одному из летчиков в мессенджере.

«Я понимаю ваши вопросы или некое волнение, но мы работаем с европейскими партнерами не первый год и уже все предупреждены касательно этой операции. Поддержка с нашей стороны и со стороны Европейского союза с последующим обеспечением безопасности для вас, как для двух персон, которые помогли нашему государству, будет обеспечена на всех уровнях», – писали украинские разведчики.

По данным ФСБ, украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

Сообщается также, что украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета. Российская спецслужба привела фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета «угоняемого» борта над территорией Украины.

«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», – говорил украинский офицер.