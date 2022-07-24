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Трамп раскритиковал Европу из-за «крошечной» в сравнении с США помощи Украине
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Бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции, заявил, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами.
«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более 60 млрд. Европейские страны. которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <…> Но у нас 35 трлн долларов задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», – приводит его слова ТАСС.
Трамп повторил утверждение о том, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был сейчас президентом США.
Республиканец также заявил, что нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну». «Всего за два года мы превратились из самой сильной страны – <…> мы были такими сильными и могущественными – <…> в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Два года назад мы были энергонезависимы и даже доминировали. Мы приближались к тому, чтобы быть в этом плане крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых», – подчеркнул он.
«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», – заявил экс-президент.
Трамп выступил с утверждением, что при его администрации у США была «величайшая экономика».
Бывший американский лидер и ранее утверждал, что в случае победы на выборах 2020 года не допустил бы конфликта на Украине. Он также говорил, что США следует быть аккуратными в ситуации вокруг Украины, чтобы не допустить мировой войны.
У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
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В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
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Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
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Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
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Президент Казахстана в беседе с Зеленским дал оценку «продуктовой сделке»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.
Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
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В ЛНР разоблачен агент ЦРУ
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Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.
«В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», – говорится в сообщении службы МГБ ЛНР.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».
Как уточняет ведомство, установлено, что Шабанов «в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Лукашенко Андреем Владимировичем». По данным следствия, «Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанамо».
МГБ сообщает, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Как сообщается, полученные сведения «он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ».
Ранее в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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СМИ: Соседи отвернулись от США из-за России
Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, выразил мнение обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.
По мнению автора статьи, именно экономическая война, развязанная США и Европой против России, способствовала переориентации стран МЕРКОСУР на Восток.
«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о «демократии» и «правах человека» ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист напомнил, что латиноамериканские лидеры сразу приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию.
«Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние», – подытожил автор.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Экономист указал на стратегический просчет США из-за Украины
США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
По его словам, Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет из-за своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Сейчас Вашингтон – «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс.
«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где «двое» — это Китай и Россия, а «один» – США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», – цитирует РИА «Новости» экономиста.
По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий. Также Рикардс считает, что последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
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МИД Украины назвал слова Орбана российской пропагандой
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в том, что премьер якобы распространяет «российскую пропаганду».
Как заявил Николенко, слова Орбана о том, что «санкции не пошатнули Россию» являются «классическим примером российской пропаганды». Николенко также не согласился с мнением Орбана, согласно которому накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. По версии МИД Украины, «предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», передает ТАСС.
Напомним, Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он также заявил о затягивании ситуации на Украине из-за поставок ей оружия. Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США.
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Шольца обвинили в задержке поставок систем ПВО Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Украине систем ПВО IRIS-T SLM, пишут немецкие СМИ.
Источники Welt am Sonntag сообщают, что речь идет об 11 системах IRIS-T. Киев направил запрос еще в начале июля, министерство экономики Германии его одобрило. Однако итоговое разрешение должно выдавать ведомство канцлера, в котором за последние три недели решение так и не приняли, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что Киев просит «финансовую поддержку» для закупки IRIS-T SLM – 11 систем стоят около 1,5 млрд евро. При этом в случае заключения сделки Украина до конца года сможет получить лишь один комплекс, а на поставку всех 11 потребуется до пяти лет.
Напомним, Шольца уже обвиняли в том, что он нарушил обещание о военной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей.
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Глава МИД Германии признала трудности с круговыми поставками танков Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей.
«Если этот путь не был правильным, то мы должны посмотреть, как мы можем активно содействовать иначе», – передает РИА «Новости» слова Бербок, сказанные в интервью таблоиду Bild.
Об этом дипломат заявила после обвинений польской стороны: заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью журналу Spiegel заявил, что обещания Германии по поводу кругового обмена танками «оказались обманным маневром».
Министр заявила, что круговые поставки танков «функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось». Комментируя слова представителей Польши, Бербок отметила, что никто в этой ситуации не будет обманывать своей европейских соседей. По ее словам, изначально было ясно, что танки нельзя заменить «одним щелчком пальца».
Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение.
Захарова высмеяла «мольбы» дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила, что «Сергей Лавров в Каире», где «завтра состоятся его переговоры с руководством Египта». Тем временем дипломаты США, по ее словам, «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым». Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – заявила Захарова в Telegram.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева соощила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
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Эксперт прокомментировала введение ЕС седьмого пакета санкций против России
Член экспертного клуба «Дигория» Ангелина Картунова рассказала газете ВЗГЛЯД, кому больше вреда принесет седьмой пакет санкций, введенный Евросоюзом против Москвы.
По ее словам, возможности по санкционному давлению истощаются, что связано с реальными экономическими возможностями Европы.
«Так, в седьмом пакете антироссийских санкций отсутствуют газовые ограничения. Все-таки среди европейских лидеров самоубийц нет: надвигающийся энергетический кризис уже стал реальным политическим фактором, влияющим на принятия решений», – заявила эксперт.
Она отметила чаще символический характер санкций, подчеркивая, что возможности реального давления уже давно использованы. Картунова указала на послабления, например, в авиационной отрасли, с российской нефтью и продовольствием, так как эти ограничения больше вредя самой Европе.
«Конечно, центральным элементом седьмого пакета является отказ от покупки российского золота. Однако это лишь означает то, что Россия будет самостоятельно продавать золото основным покупателям: Индии и Китаю, – без перекупщика в лице Великобритании», – рассказала Картунова.
Также Европа, несмотря на активные обсуждения, в очередном пакете санкций так и не затронула вопрос по продажам российского титана.
Из этого следует, что новый пакет западных санкций может лишь нанести вред экономике Европы, в то время как на российскую экономику эти меры окажут несущественный эффект, отметила она.
Эксперт указала на активную дегемонизацию мировой системы. Так, в США опасаются, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
«Это продемонстрирует решительность Китая в отказе подчиняться американским правилам на мировой арене. Готовность Китая следовать своим национальным интересам, невзирая на угрозы со стороны США, доказывает и то, что пример России в отказе соблюдать правила однополярного мира признан крупными геополитическими игроками успешным. Воплощение угроз Запада на деле вредит ему самому, это значит, что отказ от навязанных американских правил имеет гораздо меньшие издержки, чем пугает западная пропаганда», – заключила эксперт.
Напоним, седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
Блинкен заявил о нарушении Россией соглашения по украинскому зерну
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы. Как сообщили в Турции, Россия заявила о непричастности к удару по порту Одессы.
Блинкен заявил, что США «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар». По его версии, «спустя лишь 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства» и якобы «атаковала» порт, из которого должны вывозить зерно, передает ТАСС.
В Госдепе считают, что Россия «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир – поставок продовольствия». Блинкен заявил, что действия России «вызывают серьезные сомнения в надежности обязательств России», а также «подрывают работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной».
Блинкен заявил, что Москва «несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса». По его словам, Россия должна «в полной мере выполнять условия сделки, на которую согласилась».
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
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Российские военные уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс»
За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой народной республики более 50 взводов украинской артиллерии, а также уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», сообщили в Министерстве обороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», десять артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования «Донбасс».
Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР – там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.
Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.
Ранее сообщалось, что спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.
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Разведчик США объявил о победе России над Западом на трех фронтах
России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouТube-канале Judging Freedom.
«Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте – на поле боя. На политическом – стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом – Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», – приводит РИА «Новости» слова Риттера.
По мнению офицера, ничто не сможет остановить движение России вперед по всем трем направлениям. Он привел в пример недавний уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги.
Кроме того, военный указал на неэффективность поставок американского вооружения Киеву, при том факте, что Вооруженные силы США в скором времени исчерпают все имеющиеся у них запасы.
Ранее Скотт Риттер заявил, что власти США повторяют на Украине ошибки, которые ранее привели к фиаско в Афганистане.
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