Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 2020 года не допустил бы конфликта на Украине.

При администрации нынешнего главы США Джо Байдена страна пришла в упадок, заявил Трамп. Он отметил, что инфляция бьет рекорды, а цены на топливо растут с невероятной скоростью, передает РИА «Новости».

Также в ходе выступления перед своими сторонниками в Анкоридже, штат Аляска Трамп напомнил о выходе американских войск из Афганистана.

Говоря о ситуации на Украине, бывший глава государства считает, что ситуация в этом регионе лишь ухудшится, однако всего этого можно было избежать, если бы выборы 2020 года прошли иначе.

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось», – сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США следует быть аккуратными в ситуации вокруг Украины, чтобы не допустить мировой войны.