В Запорожской области замедлили работу Google

Работа американской поисковой системы Google в Запорожской области замедлена, в случае продолжения политики дезинформации она будет заблокирована, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь – блокировка», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.

По его словам, в регионе были заблокированы YouTube, Twitter, а также запрещенные в РФ экстремистские социальные сети Facebook* и Instagram*. Причина – дезинформация, травля людей по политическим мотивам и отсутствие равных условий для выражения позиции.

Ранее решение о блокировке Google было принято в Донецкой и Луганской народных республиках. Причина – пропаганда терроризма и насилия в отношении жителей России и Донбасса.