Президент Хорватии заявил о недружественных отношениях с Россией

Эксперты назвали причины вероятного закрытия «Сохнут» в России

«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. В четверг стало известно об иске Минюста РФ о закрытии представительства «Еврейского агентства» в России.

«Ликвидация российского представительства «Еврейского агентства» (также известного под ивритским наименованием «Сохнут») происходит в условиях неустойчивой ситуации в российско-израильских отношениях», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Яир Лапид, занявший в начале июля пост и.о. премьера Израиля, продолжает жестко прозападный курс своего предшественника Нафтали Беннета, в кабинете которого Лапид был главой МИД Израиля.

«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – отметил Кортунов. По мнению собеседника, действия российского Минюста в отношении «Сохнута» и ответ на эти действия со стороны правительства Лапида показывают степень охлаждения отношений России и Израиля. Впрочем: эксперт не ожидает, что сам по себе запрет работы «Еврейского агентства» в России приведет к катастрофическому ухудшению этих отношений.

Как дальше будет развиваться ситуация, покажут итоги выборов в Кнессет в ноябре этого года, говорит Кортунов. По итогам выборов будет сформирован очередной кабинет министров.

«Если премьером Израиля останется Яир Лапид, то российско-израильские отношения точно не потеплеют. Если в кресло премьера вернется Биньямин Нетаньяху, то ситуация может быть иной. У Нетаньяху с Владимиром Путиным давно сложились доверительные отношения, можно рассчитывать на какие-то подвижки», – подчеркнул эксперт.

В четверг стало известно, что в Басманный суд Москвы поступил иск столичного главка Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску должна состояться ровно через неделю. Вечером в четверг премьер-министр Лапид провел оперативное совещание, по итогам которого решено отправить правительственную делегацию в Москву, «чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России».

«Сохнут» – крупнейшая в мире еврейская неправительственная организация со штаб-квартирой в Иерусалиме. Основная задача – обеспечение алии (репатриации евреев в Израиль) и помощь новым иммигрантам. «Сохнут» финансируется Еврейскими федерациями Северной Америки, другими НПО и частными лицами, а также «Керен ха-Йесод» – израильской госструктурой по сбору пожертвований для еврейского государства. С июля «Сохнут» возглавляет отставной генерал-майор израильской армии Дорон Альмог.

«Сохнут» давно работает криво и косо, вследствие этого должен передать свои функции официальным израильским организациям», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он полагает, что у российского минюста могут быть претензии к юридическому оформлению организации и работы российского представительства «Сохнута». Эксперт напомнил: АНО «Сохнут» зарегистрировалась в России в начале 1990-х годов, в те годы иностранные организации часто регистрировались и работали в России с нарушениями российского законодательства.

«Российская организация «Сохнут» представляет центральное «Еврейское агентство для Израиля». Весь совет директоров «Еврейского агентства» – креатуры США, – подчеркнул Сатановский. – Вопрос о закрытии в России «Сохнут» обсуждается уже давно, и в самом «Сохнуте» это осознавали. Им надо было понимать, что надо что-то делать в связи с этим, а не ждать, что все само собой решится. Например, АНО «Сохнут» должна была урегулировать вопрос с репатриацией россиян в Израиль с властями Израиля. У России с Израилем - прямые дипломатические отношения, следовательно, вопрос репатриации должен решаться дипломатическим путем, а не через «Сохнут».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сообщения о намерении Москвы закрыть работу «Сохнута» в России появились в израильской прессе в начале июля. «Русские говорят о том, что Еврейское агентство незаконно собирает данные о гражданах РФ. Мы поднимем вопрос о судьбе агентства в ходе бесед с представителями России на уровне посольства», – сообщил изданию Jerusalem Post источник в МИД Израиля.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что сообщения о возможном закрытии «Сохнута» свидетельствуют о трещине в российско-израильских отношениях, в которых до этого момента удавалось сохранить баланс.

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