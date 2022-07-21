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Политолог отметил системный подход к развитию детей в России
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Встреча российского лидера Владимира Путина с молодежью показывает системный подход к созданию инфраструктуры для развития каждого человека с самого детства, выразил мнение газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«Встреча Владимира Путина с молодежью доказывает, что в России ведется системная работа по созданию инфраструктуры для развития каждого человека с детства. Наличие многочисленных конкурсов, программ поездок, интерактивных мероприятий и других активностей – создает экосистему, в которой каждый ее член получает возможность выбрать индивидуальные точки роста исходя из личных интересов и предпочтений», – отметил он.
По словам политолога, выстроенная система сопровождения активных граждан является карьерным лифтом, который не останавливается при их выходе во взрослую жизнь и продолжает свое движение уже в более серьезных конкурсах, таких как «Лидеры России».
«Президент отметил, что новое движение детей и молодежи создается по инициативе самих подростков, оно конструируется как пространство для саморазвития каждого. Такой подход доказывает наличие ценностей государственного антропоцентризма в системе современного российского публичного управления», – добавил Туманян.
По его мнению, решения принимаются с учетом потребностей граждан, а государство конструирует ту среду, где каждый сможет выбрать собственный путь. «Кроме того, процесс формирования нового движения сопровождается активным участием детей и подростков, ведь только они могут указать на наличие реальных трендов молодежной среды. Культура соучастия, в данном случае, становится связующим звеном между молодежью и государством», – заключил политолог.
В среду президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» согласился возглавить наблюдательный совет одноименного российского движения. «Предложение с удовольствием принимаю. Надеюсь, что наше общение с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», – сказал президент.
Путин раскрыл причину проблем с турбиной для «Северного потока»
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Канадское руководство намерено выйти на европейский рынок газа и нефти со своим сырьем, с этим связаны задержки с передачей турбины Газпрому, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в решении канадских властей задержать турбину нет политических мотивов, и спецоперация России на Украине ни при чем.
«Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», – подчеркнул глава российского государства.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Путин возмутился призывам в Европе экономить воду, чтобы «рассердить» его
Президент России Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы якобы уменьшить энергодоходы Москвы и «рассердить» тем самым российского лидера.
«Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано – здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.
Посол рассказал о реакции иранцев на визит Путина в Тегеран
Посол России в Тегеране Леван Джагарян отметил позитивную реакцию иранцев на состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в Иран.
«Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру. Иранская пресса вчера и сегодня буквально пестрит заголовками, очень много фотографий встречи верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] с нашим лидером, встречи президента Ирана Ибрахима Раиси с нашим президентом», – передает ТАСС слова Джагаряна в эфире канала «Россия-24».
«Результаты [визита президента России в Тегеран] самые обнадеживающие, и, может быть, они даже превзошли ожидания, которые имелись раньше», – обратил внимание посол.
Дипломат отметил, что визит подтвердил обоюдный настрой Тегерана и Москвы на дальнейшее развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. «Теперь задача – имплементировать договоренности, которые были достигнуты в ходе этого, не побоюсь сказать, исторического визита», – добавил Джагарян.
Во вторник Путин посетил Иран, где провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки» (Москва, Анкара, Тегеран).
Ранее турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Путин поддержал идею о замене «Кока-Колы» российским иван-чаем
В России необходимо наладить собственное производство горячего напитка иван-чай, президент Владимир Путин пообещал дать соответствующее указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
В ходе беседы на форуме «Сильные идеи для нового времени» к Путину обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая, он предложил создать производство этого традиционного напитка, передает ТАСС.
«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь «Кока-Кола», там одна химия», – сказал президент в ответ.
Хлынов передал Путину подготовленные предложения.
«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», – сказал глава государства.
В 2014 году в ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Кировской области Владимир Маматов задал вопрос президенту о «Вятском квасе». Он говорил о проблемах местных производителей прохладительных напитков, в частности, кваса, уступающим таким гигантам, как «Кока-кола». Многие подумали, что журналист был нетрезв, однако, как выяснилось, он страдает заболеванием, связанным с кровообращением головного мозга.
Путин объяснил свой кашель работой кондиционеров в Тегеране
Президент России Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» объяснил свой кашель хорошей работой кондиционеров в Тегеране, где он был накануне.
«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А «кондишн» там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», – сказал Путин, передает ТАСС.
Напомним, во вторник президент России посетил Иран, там он провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки».
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Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
Идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (такая модель) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – передает ТАСС его слова.
Путин отметил, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.
Также глава государства добавил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и «за счет грабежа других народов».
«Конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке», – заявил Путин.
По его словам, Запад просто не может предложить миру модель будущего, и сейчас элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке.
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Путин указал на незнание россиянами своих прав в социальной сфере
Российские граждане часто не знают о своих правах, в том числе в социальной сфере, и многое теряют от этого, заявил президент России Владимир Путин на сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
«МФЦ в целом по стране себя очень хорошо зарекомендовал. И вот вы, что называется, не поверите, буквально два дня назад мы с председателем правительства об этом говорили, и Михаил Владимирович [Мишустин] мне сказал: вы знаете, как-то на удивление у нас плохо поставлена работа информирования людей об их правах», – цитирует Путина РИА «Новости».
Премьер-министр пояснил главе государства, что россияне часто не знают о своих правах, в том числе в социальной сфере. «И от этого люди многое теряют. Не зная просто, часто не пользуясь этими правами», – отметил глава государства.
Ранее президент отмечал, что опасения правозащитников после расширения полномочий полиции не лишены оснований, права граждан должны быть обеспечены.
Путин: Сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость
Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил Россию шевелиться, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс», сообщает РИА «Новости».
«В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях – это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития.
Социолог: Слова Путина соответствуют представлению россиян о новом мироустройстве
«Одним из важнейших в речи Путина на форуме сегодня стал тезис о том, что наступает новая эпоха, новый этап мировой истории», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя выступление президента на форуме Агентства стратегических инициатив.
Прозвучавшую на форуме «Сильные идеи для нового времени» речь главы государства можно назвать программной, полагает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Как заявил Путин, наступает новая эпоха. Меняется конфигурация и расклад сил в мире, подвергаются глубоким изменениям сами правила взаимоотношений между странами. Возвращение к прежнему миру невозможно», – пояснил Потуремский.
«Президент также назвал и главные принципы того, как должен быть устроен «новый мир». Одной из основ новой парадигмы для всех государств должна стать справедливость. Президент говорит, что не представляет себе, чтобы в ближайшем будущем благосостояние и безопасность одних стран строилась за счет других – менее развитых», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, для государства центральной фигурой должен стать человек и его благополучие. В новой реальности государство должно работать для человека, как бы затерто это ни звучало, – отметил он. – При этом, как подчеркнул Путин, экономические успехи государства – не самоцель, а инструмент сохранения живущих на его территории народов, их традиций и культур».
В целом, добавил Потуремский, эти тезисы точно соответствуют запросам подавляющего большинства россиян о том, как должен быть устроен «новый мир». «В этой связи понятие суверенитет для той или иной страны приобретает особое значение – как право государства и его жителей вести самостоятельную политику, сообразную своим представлениям о справедливости», – подытожил Потуремский.
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Что касается идеи тотального доминирования «золотого миллиарда», то она носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт, отметил президент. «Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?» – риторически спросил Путин, отметив, что прежнее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.
Путин призвал сделать более открытыми механизмы участия граждан в жизни России
Необходимо сделать более открытыми способы участия российских граждан в жизни страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс».
«Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. В том числе и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, опираясь на творческий потенциал народа, можно добиться необходимых результатов.
Ранее в среду президент дал согласие стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи.
Путин: России надо двигаться вперед, нельзя лишь почивать на лаврах
Россия должна двигаться вперед, недопустимо только почивать на лаврах и радоваться успехам предков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
По его словам, «чтобы идти в будущее, нам с вами нужно помнить о нашем великом славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими достижениями, при этом обязательно двигаться вперед», передает ТАСС.
«Нельзя, это абсолютно недопустимо, только почивать на лаврах и только смотреть в прошлое и радоваться тому, что было сделано нашими предшественниками, отцами, дедами. Нет! Безусловно, опираясь на все это богатство, на этот колоссальный опыт, достижения наших народов, надо смотреть вперед, двигаться только вперед», – заявил Путин.
Ранее он заявил, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт.
Определились победители финала «Большой перемены»
В Международном детском центре «Артек» состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Победителями финала стали 300 школьников 5–7 классов и 58 участников международного трека.
Церемонию открыл парад победителей «Большой перемены», чьи имена под аплодисменты прозвучали со сцены. Школьников поздравили первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель генедиректора РЖД Дмитрий Пегов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Видеопоздравление для школьников направила заместитель гендиректора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы всех вас поздравляем с победой, ведь то, что вы в финале, здесь, в «Артеке», из нескольких миллионов участников конкурса «Большая перемена» – это уже невероятная победа. И я хочу сказать, что для вас действительно не существует границ, как это поется в гимне «Большой перемены», потому что в этом году к команде «Большой перемены» присоединились впервые ребята из Донбасса. Более того, в этом году «Большая перемена» стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира», – сказал Кириенко.
Он заявил: «Ребята, знаете, эта церемония хоть и посвящена закрытию конкурса, но для вас это, скорее, «Церемония открытия», потому что для вас все только начинается. «Большая перемена» открывает настоящие таланты. Все участники финала получают в качестве приза путешествие. 300 победителей едут на поезде из Санкт-Петербурга во Владивосток, но и каждый из участников финала получает возможность совершить путешествие по нашей прекрасной и огромной стране».
«Но это не все: вы уезжаете отсюда с новыми друзьями, уезжаете с единомышленниками, с новыми проектами, новыми мечтами. У вас все впереди, ребята, потому что сейчас время возможностей, потому что сейчас время России, потому что сейчас наступает ваше время. Успехов вам и удачи!» – заявил Кириенко.
Финал «Большой перемены» для учеников 5–7 классов и иностранцев проходил с 17 по 20 июля. В рамках решающих испытаний ребята решали кейсы, объединившись в команды по 10 человек. Школьники придумывали собственные миры, а иностранцы разрабатывали туристические маршруты по России. Эксперты оценивали компетенции участников – логическое мышление, креативность, умение работать в команде, навыки коммуникации и сотрудничества.
Победителями стали 300 учеников, 88 из них повторно. Наибольшее число победителей в этой возрастной категории – из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей. 21% победителей выбрали вызов «Помни!», 18% – «Познавай Россию!», 12% – «Расскажи о главном!» В международном треке победителями стали 58 школьников, 22 из них – ребята из ДНР, девять приехали из Казахстана, пять – из Молдавии.
Все победители международного трека получат возможность бесплатно пройти обучение в ведущих российских вузах. Победители среди школьников отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности, рассказал Пегов.
Также победителей конкурса поздравил Артюхов: «Ребята, вы большие молодцы – молодые, талантливые! У вас впереди огромное будущее. Знаете, сегодня, когда я общался с финалистами «Большой перемены», я увидел, как сильно вы хотите познать нашу большую, любимую родину».
«Замечательно, что уже есть такие подарки, возможности, как поездка от Санкт-Петербурга до Владивостока. Но мы решили, что обязательно вам нужно показать и наш Север, нашу Арктику. Прошлогодние победители «Большой перемены» впервые в жизни оказались на ледоколе, летали на вертолетах. Хочу, чтобы у вас была такая же возможность, причем мы сделаем все, чтобы вы все смогли принять участие: как победители, так и финалисты. Ребята, дерзайте! У вас обязательно все получится», – сказал он.
Терентьева отметила, что участники «не просто прошли все этапы конкурса», а «стали частью дружной команды, объединяющей тысячи талантливых ребят по всей стране». Она заявила: «Благодаря таким проектам, как «Большая перемена», вы можете уже сейчас познакомиться со множеством отраслей, десятками профессий, попробовать себя в качестве специалиста по самым разным направлениям и найти дело по душе, работу своей мечты».
Терентьева пожелала молодым людям не бояться мечтать и предложила погрузиться в мир производственных задач и инженерных решений госкорпорации, объявив розыгрыш приглашений на участие в профильных сменах Росатома в одном из атомных городов в 2022–2023 годах.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Росмолодежь, АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. Партнеры конкурса – Сбербанк, VK, Росатом, РЖД, Роскосмос. Официальным партнером международного трека Россотрудничество.
В среду президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» согласился возглавить наблюдательный совет одноименного российского движения. «Предложение с удовольствием принимаю. Надеюсь, что наше общение с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», – сказал президент.