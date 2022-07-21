ВСУ ударами РСЗО подожгли поля с пшеницей в Запорожской области

Украинские войска ударами ракетных систем залпового огня подожгли поля с пшеницей в Пологовском районе Запорожской области, один из таких моментов попал на видео, сообщили местные фермеры.

«Обстреливают ракетами практически ежедневно. Пшеница на полях уже готова к сбору, но мы не можем провести уборочную из-за постоянных прилетов. Сложно посчитать, сколько гектаров уже уничтожено. Мы надеемся, что в итоге будет уничтожен не весь урожай и удастся хоть что-то собрать», – передает РИА «Новости» слова работающего в Пологском районе фермера.

На кадрах видны выгоревшие поля, часть из них еще не затронута огнем, но кругом стелется и поднимается дым. Возгорание травы видно также у железнодорожного полотна.

Уточняется, что в данный момент аграрии боятся выезжать в поля, поскольку всегда есть угроза нанесения удара со стороны украинских войск.

Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщил, что украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения.

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему ВСУ Украины систематически поджигают поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России, при том, что официальный Киев неустанно заявляет о желании экспортировать пшеницу, которую ВС Украины сами же и поджигают.

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