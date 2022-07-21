Посол рассказал о реакции иранцев на визит Путина в Тегеран

Путин согласился стать главой набсовета нового движения детей и молодежи

Президент Владимир Путин дал согласие стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи, об этом он заявил в ходе общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».

«Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения – прим. ВЗГЛЯД). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства в ходе диалога с участниками конкурса призвал их ставить перед собой амбициозные и смелые задачи.

«Не сомневаюсь, что вы сумеете воплотить все свои идеи и мечты. Главное – верить в свои силы. В любом деле, в любой профессии ставьте перед собой по-хорошему амбициозные, смелые цели и шаг за шагом, упорно покоряйте намеченные вершины. От вас, без всякого преувеличения, зависит будущее нашей страны», – сказал он.

По его словам, «Артек», где собрались участники «Большой перемены», стал настоящим домом для конкурсантов, он принимает ребят из всех регионов России.

«Впервые к этому яркому событию, финалу «Большой перемены», присоединились школьники из ЛНР и ДНР, а также из 34 зарубежных государств. Их нужно поприветствовать», – добавил он.

Все, кто собрался в «Артеке», нацелены, чтобы получать новые знания, умения и навыки, сказал президент.

«Вы не боитесь проверять себя, свои способности в открытой конкурентной борьбе, активно участвуете в волонтерской работе, помогаете пожилым людям, всем, кому нужна ваша забота, включаетесь в просветительские проекты, а значит, цените дружбу и взаимовыручку и твердо знаете – в хорошей команде, объединив усилия, всегда можно достичь большего», – указал Путин.

По его словам, «Большая перемена» дает участникам «множество возможностей, для того чтобы понять и раскрыть свои сильные стороны, обрести новых друзей, познакомиться с самыми разными профессиями, специальностями, направлениями деятельности и в итоге при поддержке наставников выбрать ту дорогу в жизни», которая подходит именно им. «А на данном этапе вашей жизни это самое главное – выбрать свою дорогу», – заключил глава государства.

Напомним, 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. До этого закон одобрили Совфед и Госдума.

В среду движение было учреждено в «Артеке».