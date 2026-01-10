Первая цифровая пересадка открылась в московском метро

В метро Москвы установили первые восемь цифровых указателей на пересадке

Tекст: Тимур Шайдуллин

О запуске первой цифровой пересадки в московском метро сообщил Дептранс Москвы. Восемь новых цифровых указателей появились в подземном переходе между станциями «Академическая» Троицкой и Калужско-Рижской линий, а также у новых выходов и частично на платформе станции «Академическая» Калужско-Рижской линии.

По сообщению департамента транспорта, цифровые указатели предоставляют пассажирам дополнительную информацию о направлениях движения и маршрутах, а также показывают, как попасть к новой подземной пересадке. Благодаря анимации на табло пассажиры могут видеть дополнительные точки притяжения, находящиеся на соседней станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти Москвы запланировали строительство пяти новых станций Филевской линии метро в рамках развития инновационного центра «Сколково». Ранее в столице уже начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км с десятью новыми станциями.

А до этого президент России Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро и объявил о планах автоматизации московского метрополитена.



