Автор нового памятника «Аленке» оценил работу предшественника

Ругать работу другого художника некрасиво, виноват не автор, а комиссия, которая принимала работу, заявил скульптор нового памятника «Аленке» в Нововоронеже Виталий Казанский.

«Там работа была кованая, а у меня бронзовая, разные технологии. Лучше у них спросить, почему они именно такой образ сделали. Я не хочу ругать работу другого художника, это просто некрасиво. И мы же не знаем, какую задачу ему ставили. К тому же это делали в кузне. Может быть, не стоит такие вещи без разбора ставить, потому что много таких веселых памятников у нас по стране. Но люди старались. Наверное, тут виноват не сам художник, а комиссия, которая принимала работу», – приводит «Газета.Ru» слова Казанского.

Он отметил, что в своей скульптуре хотел передать традиционный образ русской девушки. Также он ориентировался на запрос заказчика.

«Я старался сделать красивую, милую русскую девушку. Традиционная одежда, исконный наряд, символика, орнаменты. Образ Аленушки у каждого свой. Я увидел ее именно такой. Не такая, как первая. Не такая, которая, может быть, была в голове у сотен разных зрителей. Плюс заказчики немножко принимали участие, тоже высказывали свое видение. Совместно с их видением и моим видением мы сделали такую работу. Заказчик – частное лицо. Ему не понравился первый вариант скульптуры и вся эта история. Он решил ее исправить на собственные деньги», – заявил автор памятника.

Скульптор добавил, что сам не присутствовал на открытии памятника, однако надеется, что жители Нововоронежа остались им довольны.

Ранее в городе Нововоронеж в центральном парке открыли новый памятник «Аленке». Он заменил предыдущую версию, которая полтора года назад вызвала недовольство местных жителей.

Напомним, в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявлял о желании выкупить установленный в Нововоронеже памятник. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.

Позже скульптуру «Аленка» из Нововоронежа продали с аукциона за 2,6 млн рублей.