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Германская Uniper предупредила клиентов о возможном росте цен на газ
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Германский энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
«В целях обеспечения ликвидности Uniper также выполнила свое объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года забирает газ из собственных хранилищ. До сегодняшнего дня было изъято более 2 ТВт ч. Также 11 июля Uniper разослала своим клиентам письмо, в котором проинформировала их о текущей ситуации на рынке и указала на возможность роста цен», – приводит ТАСС сообщение компании.
Сообщается, что фирма уже исчерпала cуществующую кредитную линию от германской государственной банковской группы KfWв размере 2 млрд евро и 18 июля подала заявку на продление кредитной линии. Это связано с тем, что переговоры с правительством Германии о мерах стабилизации положения Uniper все еще продолжаются, «и в настоящее время неизвестно, когда они могут быть завершены».
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Газпром затребовал от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
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Газпром обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока», сообщили в пресс-службе холдинга.
«15 июля Газпром официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция – прим. ВЗГЛЯД) «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток» и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.
Газпром также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, «от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», подчеркнули в российском холдинге.
По информации СМИ, одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
Жители Германии оценили эффективность санкций против России
Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.
О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.
Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира
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Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
Как сообщает DWN, самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom – на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию, передает RT текст статьи немецкого издания.
В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 – только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего, по оценке автора материала, – это энергетический кризис. Германия – самая энергоемкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, указывает автор.
Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело еще и в том, что Германия «лидирует в том, в чем не надо лидировать». Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И все из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая, считает автор публикации. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией, добавляет он.
И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растет очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до взрыва инфляции.
Ранее в Германии заявляли, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису: компании потеряют миллионы рабочих мест, по угрозой развала оказались промышленные районы и целые отрасли экономики.
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Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Промышленники Франции испугались «бойни» из-за цен на газ
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Из-за цен на электричество и газ возникла угроза увеличения расходов и даже остановки производства, сообщают представители различных отраслей во Франции.
Глава одного из предприятий сказал, что в 2021 году считал «контракт по 80 евро за МВт на 2022 год» слишком дорогим, но сейчас «спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро». «С 800 евро за МВт мы просто будем терять деньги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Monde и Reuters.
Специалист консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо указал, что в 2023 году «счета за электричество и газ вырастут вдвое», и «некоторые не смогут заплатить». Клиенты его компании «готовы заменять машины, менять производственные агрегаты», чтобы «сократить свое потребление», чего «они не планировали делать еще год назад».
Французские промышленники сильно обеспокоены по поводу возможного прекращения поставок российского газа. Они требуют, чтобы энергетическая компания EDF, которую планирует национализировать правительство, продавала больше электричества с АЭС альтернативным поставщикам по «дружественным ценам» и на условиях регулируемых тарифов. Глава ассоциации крупных потребителей газа и электричества Франк Рубанович призвал «избежать бойни».
Президент компании-производителя автомобильных шин Michelin Флоран Менего заявил, что его предприятия модернизируют производство, чтобы иметь возможность работать не только на газе, но и на мазуте или даже угле.
Отмечается, что Франция закупает электроэнергию в Германии и в случае ее полного отключения от российского газа не только прекратились бы поставки энергии, но и в свою очередь Берлину уже понадобилась бы поддержка соседей.
Напомним, темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
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Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.
Япония заявила о необходимости «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2»
Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2», заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
В пятницу Хагиуда встретился с премьером страны Фумио Кисидой. После встречи Хагиуда отметил, что «японские компании уже имеют долю» в проекте. «Поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
Токио просит Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта. По мнению «Никкэй», решение компаний будет зависеть от российских условий.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2». Решено сделать оператором российское ООО.
США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.
«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
Германия признала, что не переживет зиму без газа из России
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Газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.
«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», – приводит его слова ТАСС.
При этом он напомнил, что работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться в четверг.
«Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», – подчеркнул глава Федерального сетевого агентства ФРГ.
В то же время он считает возможным, что цены на газ в настоящее время достигли плато. «На этой неделе не было значительного скачка цен, несмотря на то, что «Северный поток» был закрыт. Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа и что мы достигли плато цен на газ», – пояснил Мюллер.
Вместе с тем глава регулятора Германии призвал не паниковать из-за нынешней ситуации с энергоснабжением. «Частным домохозяйствам меньше всего нужно беспокоиться. Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность. Кроме того, нет сценария, при котором мы полностью остаемся без газа. Даже если Россия перестанет поставлять газ, мы все равно будем получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или в будущем с германских терминалов сжиженного газа», – сказал Мюллер.
Он также заметил, что Германия должна проявлять «газовую» солидарность с другими странами. «Мы обязаны проявлять солидарность по отношению к нашим соседям, и нам настоятельно рекомендуется не причинять им вреда. Точно так же, как в настоящее время мы извлекаем выгоду из портов сжиженного газа в Бельгии и Нидерландах, мы также обязаны помочь нашим соседним странам в чрезвычайной ситуации снабжать частные домохозяйства или больницы», – отметил глава Федерального сетевого агентства. При этом Мюллер уточнил, что может случиться так, что нехватка газа коснется только отдельных регионов Германии, например, из-за того, что «они находятся в конце газовой сети или имеют особенно высокое потребление».
В заключение глава регулятора ФРГ предупредил, что страна, скорее всего, будет сталкиваться с угрозой дефицита газа в течение двух зим. «Нам, вероятно, придется жить с угрозой нехватки газа в течение двух зим. К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше», – подытожил он.
Ранее Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что план Германии по отказу от российского газа невыполним.
В Германии предупредили о возможных протестах на фоне роста цен на энергию
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
«Конечно, существует риск того, что те, кто еще в период пандемии коронавируса выказывал свое презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему», – заявила она газете Handelsblatt. При этом Фезер добавила, что популисты и экстремисты используют каждый кризис для того, чтобы посеять страх и разделить общество, а также для ненависти и угроз, передает ТАСС
По словам Фезер, «они хотят усугубить кризисы, чтобы получить от них прибыль». Однако органы безопасности, по ее словам, очень внимательно следят за экстремистскими элементами. «Мы готовы в том числе к возможным новым акциям протеста», – заверила министр.
В воскресенье глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России.
Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.
Напомним, что поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Шольцу посоветовали созвать национальную конференцию по Украине
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее провести национальную конференцию по Украине.
Глава комитета выступает за организацию встречи, на которой политики и представители Федеральной канцелярии, военной промышленности, профсоюзов и Бундесвера обсудят координацию дальнейших действий по вопросу оказания поддержки Украине. «Цель должна состоять в том, чтобы получить упорядоченный обзор, чтобы инициировать следующие шаги целенаправленным и согласованным образом», – передает текст адресованного Шольцу письма Штрак-Циммерман ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
В послании указывается, что конфликт на Украине находится в критической фазе.
Как подчеркнула Штрак-Циммерман, как долго Украина сможет «защищаться» и насколько успешно это будет в итоге, зависит «особенно от поддержки Германии». Она признала, что «правительство ФРГ многое сделало, однако должно сделать еще больше, чтобы помочь Украине выиграть». «Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, которой требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед», – заключила глава комитета Бундестага по обороне.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Запад в после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
В Монголии назвали ожидаемые сроки начала строительства «Силы Сибири – 2»
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Улан-Батор ожидает, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай через территорию Монголии начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
«Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», – приводит РИА «Новости» слова монгольского премьера, которого цитирует издание Financial Times.
При этом он уточнил, что окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Издание отмечает, что транзитные сборы помогут Монголии в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
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Германии предсказали «суровые последствия» без «Северного потока»
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Германию ждут «очень суровые последствия», если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, говорится в статье Forbes.
«В краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как утверждается в материале, основной удар на себя примет промышленный сектор Германии за счет нормирования потребления электроэнергии, следствием чего станет сокращение рабочих мест и ограничение производства. Следом, по мнению автора статьи, в Германии начнется дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление, которое уже подрывает мировую экономику, предупреждает автор.
Накануне глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупредила о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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В Германии испугались неполного возобновления поставок газа из России
Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по «Северному потоку» после завершения ремонта, сообщило немецкое издание Bild.
По имеющимся у издания данным, в четверг глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, темой обсуждений стал газовый кризис, передает РИА «Новости».
«Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1», – пишет таблоид, утверждая, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.
«Северный поток» сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
Напомним, Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
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