Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии вертолетов Ми-171Е

Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили в Ростехе.

«Структуры госкорпорации «Ростех» – «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России» – заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. Обновленные машины отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподъемностью, кроме того, на них установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Новейшие модернизированные вертолеты Ми-171Е производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России».

Ми-171 (Ми-171Е в экспортном варианте) – российский транспортный вертолет, созданный на базе Ми-8. Максимальная взлетная масса – 13 тонн, дальность полета – 650 километров, максимальная скорость – 250 километров в час, практический потолок – 5 тыс. метров.

Как сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, портфель заказов «Рособоронэкспорта» на поставки продукции «Вертолетов России» сегодня превышает 200 млрд рублей.

«Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на продукцию «Вертолетов России» сегодня превышает 200 млрд рублей и в ближайшие годы будет расти», – сказал Чемезов.

Он добавил, что российскую вертолетную технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность.

«Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации», – добавил Чемезов.

Как сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, в этом году объем поставленных иностранным заказчикам по линии «Рособоронэкспорта» российских вертолетов преодолел показатель в 30 миллиардов рублей..

«В 2022 году объем уже поставленных российских вертолетов иностранным заказчикам по линии «Рособоронэкспорта» преодолел показатель в 30 миллиардов рублей. Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» на сегодня составляет более 80 млрд рублей», – сказал Михеев.

Напомним, в сентябре 2021 года посол Аргентины Эдуардо Зуайн заявил, что Министерства обороны России и Аргентины обсуждают вопрос о приобретении Буэнос-Айресом новой партии вертолетов Ми-171Е. В данный момент Аргентина располагает двумя вертолетами Ми-171Е, которые использует в рамках программы по исследованию Антарктиды.