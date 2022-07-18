Посол обозначил реакцию России в случае появления баз НАТО в Финляндии

Россия будет вынуждена принимать ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«... если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности. Я очень рассчитываю, что финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии», – сказал Кузнецов в эфире канала «Россия 24».

По его словам, все межправительственные контакты между Россией и Финляндией заморожены по инициативе Хельсинки.

«За последние месяцы наши финские – еще до недавнего времени добрые – друзья сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать. По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты», – сказал он.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаавист заявил, что Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.