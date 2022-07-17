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В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина
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Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости».
Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
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Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.
Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости».
«Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер.
А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер.
Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.
«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт.
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену
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Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.
Видео эпизода опубликовала во «ВКонтакте» востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.
В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом.
«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» – спросила журналистка.
Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.
Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи, произошедшего в 2018 году в Турции.
В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Немецкое издание Welt написало, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывают усиливающуюся роль Москвы.
Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста
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Глава американского государства Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи.
Рассказывая о встрече в пятницу Байден сообщил, что принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. Он заявил, что инцидент с Хашогджи «был возмутительным», передает РИА «Новости».
Когда его спросили, уверен ли он в том, что аналогичный случай не повторится, Байден сказал: «Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь». По словам Байдена, он «ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше». «Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», – заявил президент США.
Невеста убитого саудовского журналиста Хатидже Дженгиз заявила, что на президенте США будет лежать ответственность за следующие преступления, которые, по ее словам, могут быть совершены по приказу наследного принца Саудовской Аравии.
Напомним, Байден отправился в ближневосточное турне. Он заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Эксперты объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе
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«Назначение Юрия Борисова свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее президент уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назначив на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
«От реализации военной программы будет зависеть обороноспособность нашей страны в нынешних непростых условиях. Это станет приоритетом на ближайшие годы», – убежден научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. «Учитывая, что Борисов курировал военно-промышленный комплекс, его назначение в Роскосмос означает приоритет военной программы. Думаю, перед ним будет поставлена задача обеспечить ее реализацию», – полагает Крамник.
Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. Назначение Юрия Борисова связано с «усилением военной составляющей космической отрасли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли. Это особенно актуально в условиях того, что интерес к гражданскому освоению космоса находится на спаде», – посетовал собеседник.
В пятницу глава государства Владимир Путин принял ряд кадровых решений. Своим указом он сместил Юрия Борисова с должности вице-премьера. Также Путин освободил от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и назначил на эту должность Борисова. Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.
Байдена заподозрили в наркомании
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Перед важными выступлениями врачи дают президенту США Джо Байдену таблетки, выводящие его из наркотического состояния, в котором он постоянно пребывает, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон со ссылкой на источник в кругах американского лидера.
«Его персонал под присмотром доктора Джилл, его жены, давал ему таблетки перед каждым публичным выступлением. До этого Байден был как маленький ребенок. С ним невозможно было общаться, ведь он был на наркотиках и явно до сих пор на них», – приводит его слова Ura.ru со ссылкой на издание Mail Online.
Впрочем, никаких доказательств телеведущий не привел. Согласно последнему отчету врача Байдена, американский лидер принимает лекарства от нарушения сердечного ритма, высокого холестерина и сезонной аллергии. Ни один из препаратов не считается усилителем когнитивных функций.
Отметим, с Байденом регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Так, после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления президент США потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны. За день до этого, выступая по телевидению, Байден повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером. В одном из выступлений он также не смог выговорить название своей страны. В мае Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно.
Издание The American Conservative писало, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.
Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников
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Если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман президенту США Джо Байдену.
Бен Салман заявил, что все государства «обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны также имеются свои ценности». По его словам, «правильные ценности и принципы привлекают к себе народы». Однако «их навязывание силой приводит к противоположному результату, что случилось в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.
Как заявил наследный принц, необходимо осознавать наличие у стран разных ценностей и уважать их, а если «США хотят, чтобы страны на 100% разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО». Он подчеркнул необходимость «мирно сосуществовать, несмотря на различия».
Напомним, в субботу Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который фактически взял на себя основные лидерские функции вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.
В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Рассказывая об итогах встречи, Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя за убийство Хашогджи.
Наследный принц Саудовской Аравии напомнил Байдену о тюрьме Абу-Грейб
В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников, сообщил саудовский официальный источник.
Источник Al-Arabiya сообщил, что Байден быстро поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашогджи. В ответ принц указал, что его страна приняла все необходимые процессуальные действия, чтобы предотвратить «повторение подобных ошибок в будущем». При этом бен Салман заявил, что подобные события происходят во всех уголках мира. Он сказал, что «США тоже совершили ряд ошибок, как инцидент в Абу-Грейб», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста.
Байден: США не станут уступать роль лидера на Ближнем Востоке
Вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю, заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом в Иерусалиме.
Байден заверил, что «никогда не молчал» в вопросах, касающихся прав человека, и готов затронуть эту тему на предстоящей встрече с руководством Саудовской Аравии. «Однако цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, гораздо шире. Она состоит в том, чтобы продвигать интересы США. Продвигать интересы США таким образом, что у нас, думаю, есть возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли – наше влияние на Ближнем Востоке», – передает ТАСС его слова.
При этом президент США подчеркнул, что в Саудовской Аравии он намерен провести встречи с руководителями девяти стран. «Я хочу дать ясно понять, что мы можем продолжить играть роль лидера в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия вопреки интересам США, Израиля и многих других стран», – заключил Байден.
Ранее американские СМИ спрогнозировали, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом».
Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.
Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогги пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
СМИ: Россия выиграет от переговоров Байдена в Саудовской Аравии
Переговоры главы США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии с целью нарастить добычу нефти могут обернуться плюсом для России. Такое мнение выразил в пятницу обозреватель газеты Washington Times Бен Вольфганг.
Автор сослался на данные агентства Reuters, которое писало о большом росте импорта Саудовской Аравией российского топлива за период с апреля по июнь. Топливо из России используется внутри страны для выработки энергии, такой ход позволяет КСА экспортировать больше собственных энергоносителей, передает ТАСС.
Если Байден сможет убедить лидеров КСА нарастить объемы добычи энергоносителей, то Москва сможет продолжить продавать Саудовской Аравии топливо, сохранив источник дохода.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
Байдена поймали на лжи о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в ходе общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не утверждал, что тот виновен в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году, сообщила журналистка Fox News Жаки Хайнрих со ссылкой на государственного министра по иностранным делам Аделя аль-Джубейра.
«Он (аль-Джубейр – прим. ВЗГЛЯД) недвусмысленно заявил, что «не слышал», как Байден говорил Мухаммеду бен Сальману о том, что верит в его ответственность за убийство Хашогджи», – написала корреспондент из пула Белого дома на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ее слова передает ТАСС.
При этом сам Байден по возвращению в Белый дом ответил отрицательно на вопрос о том, правду ли говорит Адель аль-Джубейр. «Нет», – приводит его ответ РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Байден провел переговоры с руководством Саудовской Аравии в Джидде, на которых присутствовал кронпринц. По словам президента США, в ходе переговоров он заявил Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство Хашогджи. Какс сообщил Байден, принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – отметил президент США. Он указал, что вопрос был поднят в самом начале встречи.
Позднее президент США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством Хашогджи. «Я не жалею ни о чем, что я говорил», – констатировал глава вашингтонской администрации, подчеркнув, что «произошедшее с Хашогджи возмутительно».
В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников. Кроме того, появилось видео того, как кронпринц усмехнулся в лицо президенту США, не решившемуся ответить на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.
Немецкое издание Welt написало, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывают усиливающуюся роль Москвы.
Хашогджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Во время своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем из-за убийства Хашогджи.
В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве журналиста. По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в нем угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашогджи. В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.
Макфол признал поддержку многими в США позиции Путина по Украине
Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.
«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> «. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», – сказал Макфол в интервью украинским СМИ. Его слова передает РИА «Новости».
Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.
Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы являются одним народом. Так, он называет русских и украинцев единым целым в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года. В публикации российский лидер обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад
Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.
«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Москва предупредила об угрозе глобальной рецессии из-за санкций Запада
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Раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.
«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Что касается целей стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действия односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере – переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте», – добавил он.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в российскую экономику, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы.
«Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?» – заключил председатель думского комитета по экономической политике.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
Путин проиндексировал военные пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня.
Закон также устанавливает особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, и награждены госнаградами за участие в боевых действиях, передает ТАСС.
Если ранее выплаты, которые получали военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе спецоперации, могли быть списаны кредиторами, то теперь ситуация меняется. Банки не смогут их списывать по исполнительным документам как социально значимые и иные выплаты.
В мае Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.