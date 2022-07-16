Евраев поддержал инициативы участников проекта «Ярославский резерв»

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поучаствовал в стратегической сессии по развитию городов и районов региона в рамках финального этапа кадрового проекта «Ярославский резерв».

Заявленная тема обсуждений – «Актуальные проблемы и текущие вызовы Ярославской области». По итогам дискуссий врио губернатора поддержал ряд инициатив участников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, многие идеи из озвученных заслуживают внимания и будут рассмотрены для дальнейшей работы. Одной из тем стало повышение туристической привлекательности региона. Глава региона отметил, что одним брендом Ярославская область не ограничится.

«Мы одним брендом не обойдемся. Понятно, что серьезных крупных брендов не может быть много, но и одного уже существующего – столица Золотого кольца – недостаточно, и его нужно дополнять. Поэтому важно, чтобы города Ярославской области начали думать над обновлением своих туристических брендов», – подчеркнул Евраев.

Он также отметил идею предоставления социальных турпутевок – регионального туристического кэшбека: «Тема субсидирования путевок для невысокого сезона интересная и абсолютно реалистичная. В сентябре будем давать рекламу для того, чтобы привлекать туристов к нам осенью, зимой и весной. Мы посмотрели, какие есть целевые группы. У нас много идей, как организовать рекламную кампанию, как работать с турфирмами, с организованными группами туристов», – сказал врио губернатора.

Отдельно глава региона остановился на вопросе проблемы нехватки парковочных мест в городах, как в новых районах, так и в существующей застройке. «Конечно, нужно создавать центр организации дорожного движения – это очевидное назревшее решение, как и развитие каршеринга и многоуровневые паркинги. Но очень важно, чтобы дворы не становились исключительно местом для парковки, все-таки дворы должны быть для людей, а не для машин, но про парковки мы тоже думаем», – отметил врио губернатора.

Когда обсуждение коснулось спорта, в том числе шахматного, Евраев поддержал идею введения занятий шахматами в школах на факультативной основе.

«Я считаю, что эта тема правильная. Организовать для ребят шахматные уроки – это важно. Шахматы развивают голову, а без этого в нашем мире никуда, понятно, что и тело надо развивать, но и про голову нельзя забывать», – сказал он.

Говоря о содержании фасадов городских зданий и сооружений, глава региона призвал развивать культуру граффити в регионе.

«Мне кажется, очень интересная идея делать официальные и неофициальные фестивали граффити и делать пространства, где творческие люди могут проявлять себя. Хотя у нас и без специальных пространств мест хватает – когда я приехал в один из детских садов области, вижу детский сад, а он снаружи выглядит как обычное серое здание и даже непонятно, это детский сад или военкомат. А ведь можно сделать его ярким и снаружи, а не только внутри – есть место для приложения сил», – предложил Евраев.