В Иркутске стартовали финальные испытания конкурса «Мастера гостеприимства»

В Иркутске начались финальные испытания для участников направления «Будущее туризма» конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В них принимают участие 92 человека из 47 регионов страны.

В 2022 году более 36,5 тыс. жителей всех регионов страны и 29 иностранных государств подали заявки на участие в новом сезоне конкурса. В Иркутске за звание «Мастера гостеприимства» будут бороться молодые люди от 18 до 35 лет. Они преодолели дистанционные конкурсные испытания: тестирование и заочную экспертную оценку проектов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

На открытии конкурса участников поприветствовала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова: «Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это возможность для нашей молодежи реализовать свой потенциал и амбиции, набраться опыта в турсфере и вдохновиться на создание новых проектов в области туризма, которые в дальнейшем могут стать визитной карточкой нашего региона».

Напутственные слова сказал и руководитель направления развития департамента проектного управления АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин: «Конкурс «Мастера гостеприимства» – особенный для меня. В первом сезоне я был таким же, как и вы, участником этого проекта. Конкурс подарил мне возможность развиваться и идти дальше. Благодарю «Мастеров» за то, что вдохновили сделать шаг вперед и оказаться в команде мечты – команде президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Поздравил участников с выходом в финал и руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов: «Финал молодежного направления конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал! 92 перспективных молодых кадра из 47 регионов, стремящихся развивать туризм в России, собрались, чтобы познакомиться, обменяться опытом и заявить о себе. Благодарим губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за гостеприимный прием в столице Восточной Сибири и особую душевную атмосферу, которую удалось создать. Участники посетили туристическую жемчужину – озеро Байкал и уже готовы предложить интересные идеи по развитию территории. Молодым, креативным, классным участникам, приехавшим в Иркутск со всей страны, команда Мастеров желает положительных эмоций, полезных знаний, собранности и уверенности на конкурсных испытаниях. Каждый из вас – будущее туризма в России. Стремитесь только вперед!».

В рамках финала участникам предстоит пройти несколько конкурсных испытаний. Одно из них – решение региональных кейсов. В первый конкурсный день Мастера гостеприимства отправились к знаменитому озеру Байкал – в поселок Листвянка. Участникам предстоит разработать туристические маршруты и предложить свежие инициативы.

Вторым важным испытанием для конкурсантов станет защита авторских социально-ориентированных проектов в области туризма.

Помимо конкурсных испытаний, участников ждет деловая программа для общения и обмена опытом с представителями регионального турсообщества: образовательные лекции, встречи с наставниками, сессии и мастер-классы с лидерами и экспертами отрасли сервиса и туризма, а также сотрудниками президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. Его цель – поиск талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, раскрытие их потенциала, повышение стандартов сервиса и престижа профессий сферы туризма.