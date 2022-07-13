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СМИ: Германия ведет переговоры с Shell о замене российского газа
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Власти Германии ведут переговоры с некоторыми ведущими мировыми поставщиками сжиженного природного газа, включая энергетического гиганта Shell, о замене российского газа.
Правительство страны стремится начать импорт СПГ уже зимой, сейчас же ведет переговоры с несколькими компаниями о долгосрочных контактах, сообщает Ридус со ссылкой на Bloomberg.
Также Германия в качестве альтернативы рассматривает возможность подписания дополнительных сделок с американским экспортером Venture Global LNG. По словам экономиста и помощника канцлера Германии Олафа Шольца Йорга Кукиса, он провел переговоры о потенциальных закупках в Сиднее. Производителей называть он не стал.
Ранее Кукис сообщил, что Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»
Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание, который вызвал шквал издевательских комментариев.
Как отмечает издание, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. «Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны», передает РИА «Новости» информацию The Times.
«Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их «зеленого» вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?» – задается вопросом газета.
«А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!» – сыронизировала пользователь Mrs Meldrew.
«Добро пожаловать в восхитительный мир «зеленой» энергии!» – написал The Commentator.
«Ну что, закончился роман Европы с перестройкой? Добро пожаловать в прошлое – в мир угольных электростанций и АЭС!» – выразил мнение Kishore Thampy.
«А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!» – отметил Bluestocking2.
«Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека», – заявил Richard Strickland.
«Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых», – добавил Joseph G.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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В Германии увидели угрозу потери целых отраслей и миллионов рабочих мест
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Дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, компании потеряют миллионы рабочих мест, заявила председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
Она не исключила, что Германию ждет новый экономический спад.
«Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой – посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», – отметила она в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.
По ее словам, в случае продолжения сокращения поставок газа Россией под угрозу попадут миллионы рабочих мест.
При этом она добавила, что нельзя «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей».
Как отметила Фахими, если промышленные рабочие места исчезнут, то они назад не вернутся.
Ранее Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
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Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску о газовой директиве
Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС, говорится в заявлении суда.
Решение высшего суда Евросоюза гласит, что суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока – 2», передает ТАСС.
«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», – говорится в заявлении. На основании нынешнего решения оператор газопровода, который уже фактически блокирован в рамках антироссийских санкций, может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.
«Суд постановил, что иск об аннулировании [поправок к газовой директиве ЕС] должен быть признан входящим в компетенцию суда», – говорится в постановлении.
Европейский суд общей юрисдикции 20 мая 2020 года отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок к газовой директиве ЕС. В частности, оператор газопровода опротестовал положение о крайне коротких сроках на выдачу исключений из ограничений газовой директивы.
Данный документ, среди прочего, распространил на иностранные морские газопроводы, ведущие в ЕС, те же нормы, что и на газопроводы, проходящие по суше, в том числе требование третьего энергопакета ЕС о резервировании половины мощностей для прокачки газа независимых потребителей и о том, что оператор данной инфраструктуры должен быть полностью независим от компаний-производителей газа.
Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
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Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу с началом газовых суток в 7.00 мск прекратились, следует из данных оператора магистрали – компании Nord Stream AG.
Прокачка по «Северному потоку» 10 июля (газовые сутки длились с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника) составила около 63,4 млн кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки, пишет РИА «Новости».
Поставки по маршруту транзитом через украинскую территорию ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Заявка на прокачку газа через станцию «Суджа» на газовые сутки 11 июля составляет 41 млн кубометров. Поставки через Украину сохраняются на этом уровне с конца мая.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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Киев негативно воспринял решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока».
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину.
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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«Северный поток» остановлен на плановое техобслуживание
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Поставки российского газа по «Северному потоку» – основному маршруту экспорта газа из России в Европу – временно остановлены до 21 июля для проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
В компании-операторе проекта – Nord Stream AG отмечали, что профилактические работы на «Северном потоке» позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода. При этом все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке. После остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину, передает ТАСС.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Министр представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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NYT: Зеленский уволил посла Украины после разозлившего Германию заявления
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет New York Times.
Как отмечается в статье, в одном из интервью 29 июня дипломат лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков на территории республики, передает РИА «Новости».
Современная Германия осуждает преступления нацистов и чтит память жертв Холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Зеленский осудил возвращение Канадой турбины для «Северного потока»
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока».
Зеленский отметил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа», передает РИА «Новости».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью
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Вопрос обеспечения ФРГ энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц.
«На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет», – сообщил он в видеообращении, передает РИА «Новости».
По его словам, власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы.
Ранее газета «Бильд» со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
В Германии назвали сроки отказа от российских угля и нефти
Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти, сообщил помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис.
«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости – дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Reuters.
Кукис также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, по его словам, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ.
При этом эксперт признал, что «США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд кубометров газа в виде СПГ», что пока недостаточно для замены газа из России.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Вскоре после приостановки работы газопровода британская газета The Times опубликовала материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами, предложив им «принимать этой зимой ванну с друзьями» или «намыливаться без воды». Кроме того, оказалось мнение, что президент Владимир Путин «может сломать для нас Евросоюз – когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, не будет ни одного сожалеющего об этом человека».
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Венгрия отказалась обсуждать санкции против Газпрома и запрет на газ из России
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Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит пакет, если в нем будут санкции против Газпрома или Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«В прошедшие месяцы мы много спорили о санкциях в Брюсселе, приняли много санкций в Брюсселе... По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение Газпромбанка в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против Газпрома или Газпромбанка», – передает РИА «Новости» слова Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие.
Напомним, в июне премьер-министр Виктор Орбан предупредил о разрушительных последствиях отказа Европы от газа из России. В том же месяце глава МИД Венгрии сообщил, что поставки в страну газа по южному маршруту проходят без проблем. В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и 1 млрд – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
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Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов упала почти на 12%
Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в понедельник упала почти на 12% на фоне озвученного в выходные Канадой решения вернуть отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока».
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1620 долларов за 1 тыс. куб. м, или 154,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС данные лондонской биржи ICE.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
На Украине разочарованы решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады в Киеве и выразил ему разочарование из-за решения вернуть ФРГ отремонтированную турбину, предназначенную для транспортировки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток – 1».
«11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока – 1», – приводит комментарий пресс-службы внешнеполитического ведомства ТАСС.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.
Позже стало известно, что США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1».
Напомним, 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».