Убийца Абэ планировал нападение на лидера «Церкви Объединения» с «коктейлем Молотова»

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний японец Тэцуя Ямагами планировал нападение с использованием «коктейля Молотова» на лидера религиозной организации, из-за которой, по его мнению, его семья оказалась в тяжелом финансовом положении, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в следственной группе.

По его данным, в ходе допроса Ямагами заявил, что его целью изначально был лидер религиозной организации, под влияние которой попала его мать. Ранее стало известно, что она была последователем организации, известной в том числе под названием «Церковь объединения». Убийца полагал, что Абэ якобы имеет к ней отношение, передает ТАСС.

Однажды Ямагами посетил место собрания этой организации в префектуре Айти, куда из Южной Кореи приезжал глава «Церкви объединения». С собой у него был приготовленный «коктейль Молотова», однако план не сработал, поскольку на место проведения собрания пускали только последователей организации, которым сам Ямагами не был. Кроме того, в ходе допроса он рассказал, что приходил к местам встреч последователей «Церкви объединения», имея при себе нож.

Ямагами в ходе допросов рассказал, что считал, будто Абэ как-то связан с религиозной организацией. По его словам, его мать попала под влияние этой организации и направляла ей многочисленные денежные пожертвования, в результате чего их семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Позднее представитель «Церкви объединения» сообщил, что мать убийцы действительно была последовательницей организации. Вместе с тем в этой структуре отвергли какую-либо причастность экс-премьера Абэ к ее деятельности.

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.