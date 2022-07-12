Путин заявил о важности развития «Россетей»

Развитие «Россетей» находится в поле зрения российского руководства, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором компании Андреем Рюминым.

«Россети» – одна из наших крупнейших компаний. Да что наших – это одна из крупнейших мировых компаний по управлению электросетями. А для России, конечно, [она] системообразующая в своей отрасли, без всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, более 88% акций компании принадлежит государству. «Это всегда находилось в поле внимания государства, и проблемы были, и немаленькие», – подчеркнул президент.

Он попросил Рюмина доложить о положении дел в компании. Рюмин рассказал о результатах 2021 года, о прохождении осенне-зимнего периода и подготовке к холодам, и об инвестиционной программе.

По словам гендиректора, в 2022 году было принято постановление правительства о внесении в тарифы на передачу электроэнергии расчетной предпринимательской прибыли.

«Важно, что до этого момента отрасль передачи электроэнергии была единственной, где не было расчетной предпринимательской прибыли. Теперь у электросетевых компаний, начиная с 2023 года, появится источник для выплаты дивидендов. Раньше источником для выплаты дивидендов были кредитные средства», – сказал руководитель компании.