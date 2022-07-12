Песков: Многие украинцы хотят стать гражданами России

Власти Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке

Вооруженные силы Украины использовали для обстрела Новой Каховки американскую РСЗО HIMARS, сообщила замглавы администрации Херсонской области Катерина Губарева. Власти региона сообщают о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид.

«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», – приводит слова Губаревой ТАСС.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что «в результате удара украинских вооруженных формирований очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью». По его словам, «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы». Он сообщил, что «есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна». Леонтьев рассказал, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу. «Я только что с главврачом разговаривал. Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», – сообщил он.

Источник в администрации города заявил, что дамба Каховской ГЭС, «по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть», передает РИА «Новости».

Заместитель главы администрации Херсонской областной Кирилл Стремоусов также заявил: «С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел». «Нанесен был удар по Новой Каховке. Но ГЭС в нормальном состоянии, ничего не угрожает. Удар нанесен в том числе высокоточным оружием типа HIMARS, по пострадавшим пока непонятно, разбираемся», – сообщил он.

Позднее Леонтьев сообщил, что «к большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова». Он уточнил, что речь идет о десятках пострадавших. На вопрос, сколько человек стали жертвами удара ВСУ, Леонтьев ответил: «Я знаю о нескольких случаях». В городе продолжаются пожары, «ситуация крайне сложная», сказал он, добавив, что ему «лично это напоминает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки». «Это исключительный в истории человечества случай применения боевого ядерного оружия. Сейчас аналог, да, может быть, чуть проще. Но в центр мирного города прилетает супервысокоточная ракета», – сказал он.

«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – подчеркнул Леонтьев.

«Оценить степень ущерба и катастрофы нам предстоит еще. Потому что все еще продолжается. У нас будут и погибшие, которых мы увидим, и пропавшие без вест», – сказал Леонтьев. По его словам, «это преступление, которое будет в учебниках истории», его «не смоешь ничем» и «не оправдаешь ничем никогда», это «трагедия для сотен, может быть, тысяч граждан», которую «сделал президент Украины, президент этих избирателей».

Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке, сказал он. Леонтьев сообщил: «Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причем он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве) в результате этих бомбардировок, он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего». «Когда ты отдаешь приказ о бомбардировке центра мирного города, это преступление, очевидное преступление, не имеющее срока давности. Это настоящая трагедия», – заявил он.

Напомним, источник в администрации Новой Каховки сообщал, что украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В пятницу украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке.

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