Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску о газовой директиве

Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС, говорится в заявлении суда.

Решение высшего суда Евросоюза гласит, что суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока – 2», передает ТАСС.

«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», – говорится в заявлении. На основании нынешнего решения оператор газопровода, который уже фактически блокирован в рамках антироссийских санкций, может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.

«Суд постановил, что иск об аннулировании [поправок к газовой директиве ЕС] должен быть признан входящим в компетенцию суда», – говорится в постановлении.

Европейский суд общей юрисдикции 20 мая 2020 года отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок к газовой директиве ЕС. В частности, оператор газопровода опротестовал положение о крайне коротких сроках на выдачу исключений из ограничений газовой директивы.

Данный документ, среди прочего, распространил на иностранные морские газопроводы, ведущие в ЕС, те же нормы, что и на газопроводы, проходящие по суше, в том числе требование третьего энергопакета ЕС о резервировании половины мощностей для прокачки газа независимых потребителей и о том, что оператор данной инфраструктуры должен быть полностью независим от компаний-производителей газа.