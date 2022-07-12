Эксперт рассказал о проблемах в программном обеспечении России

В первую очередь в переходе на полностью отечественный софт нуждаются государственные компании и крупный бизнес, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя выделение 37,1 млрд рублей на новые разработки до 2024 года.

Эксперт в комментарии «Вечерней Москве» подчеркнул, что в России многие процессы в крупных компаниях и банковских структурах построены на иностранном ПО: например, программа Oracle помогает бизнесу сохранять информацию о клиентах. С таким хранилищем сложно обращаться вручную: число записей может исчисляться миллионами. Для него используется специальный язык программирования. Также бизнесу помогало ПО компании SAP, которое автоматизирует рутинные задачи в бухгалтерии, управлении сотрудниками компании, логистике товаров и многом другом. Если в компании хорошо выстроены все процессы, использование такого ПО помогает удешевить конечный продукт для покупателя. Обе компании ушли из России, уточнил Кусков.

По его словам, для некоторых иностранных приложений имеются альтернативы, однако с ними есть проблемы. «У нас как в аппаратном, так и в программном обеспечении есть громадные дыры. Многие процессы в крупнейших компаниях, банковских структурах построены на иностранном ПО: это и Oracle, и SAP. Я даже не беру здесь Microsoft с его офисными приложениями. Там где-то, конечно, можно замещать (например, есть российское приложение «МойОфис»). Но вот с точки зрения глобальных процессов автоматизации у нас большие трудности. Мы привыкли вести бухгалтерию посредством 1С (отечественная программа, позволяющая бухгалтерам отказаться от ручного труда по заполнению ведомостей и отчетов – прим. ВЗГЛЯД), но, к сожалению, процесс отладки очень серьезный и непростой», – отметил специалист.

По его словам, многие сегменты рынка (в том числе авиаперевозчики) зависели от Sabre – производителя системы бронирования билетов. В каждом сегменте в России использовались наработки других стран. Из-за политической и экономической нестабильности это требует больших изменений, уверен Кусков.

При этом эксперт указал, что продолжать пользоваться иностранным ПО становится сложнее. «Большинство компаний ушли из России и не готовы предоставлять свои услуги. Поэтому мы не будем пользоваться ни обновлениями, ни запуском новых решений. А мир не стоит на месте. Старое, необновляемое ПО если «ляжет», утянет за собой все остальное», – предупредил он.

Единственный выход, считает он, – создавать не аналоги, а конкурентоспособное программное обеспечение, которое после нормализации геополитической обстановки можно будет использовать за рубежом, уверен Кусков.

Он подчеркнул, что выделенные разработчикам ПО 37,1 млрд рублей ускорят создание российского софта. «Что будет сделано за год, пока сказать сложно. Главное, чтобы деньги работали по назначению и трудились хорошие программисты, которых у нас много. Надо понять, в каких проектах более всего нужны такие разработки. На мой взгляд, это автоматизация процессов построения бизнеса крупных и как минимум государственных структур, потому что они находятся под санкциями. Чтобы уйти от зависимости», – отметил эксперт.

Напомним, правительство выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного программного обеспечения до 2024 года. Как сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, вендоры в октябре 2022 года приступят к разработке отечественного ПО для потребностей российских предприятий.