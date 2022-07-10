На освобожденной части Харьковской области начали сбор урожая

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10 июля, воскресенье | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Немцы обрадовались увольнению посла Украины Мельника
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Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев.
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На освобожденной части Харьковской области начали сбор урожая
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Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.
В пресс-службе отметили, что уборочная кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти Запорожской области смогли реализовать, по предварительной оценке, до 70% запасов прошлогоднего урожая зерна.
Напомним, в пятницу администрация Харьковской области ввела военное положение на освобожденной территории региона.
Глава Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что примерно 20% территории Харьковской области освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.
Стала известна причина увольнения посла Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита топлива из России, сообщила британская Express.
«Хотя официальной причины увольнения [Андрея Мельника] не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту «Газпром» для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника планировали назначить заместителем главы МИД Украины.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странах
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.
«Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Он сообщил, что на освободившиеся должности будут назначены новые представители Украины. «Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел», – отметил Зеленский.
Он также уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах).
Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Германии Андрея Мельника, сообщают информационные агентства.
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», – цитирует документ ТАСС.
СМИ утверждали, что Мельник будет отозван на родину осенью.
Власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Возможное повышение экс-посла Украины в Германии возмутило поляков
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Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на увольнение украинского посла в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать заместителем министра иностранных дел Украины.
Публикация Gazeta.pl об увольнении Мельника и его возможном повышении вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«То есть «в наказание» Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра <…> А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят?» – написал пользователь facio60.
«Украинцы плюют в лицо PiS (правящей партии «Право и справедливость») и Польше, а PiS утирается и благодарит. Мельник извинился перед еврейским народом за то, что сказал, а поляки поджали хвосты. На самом деле не поляки, а правительство PiS, которое уже не может быть более бандеровским, чем оно есть», – возмутился sarmata73.
«Андрей Мельник лишился работы» – в награду ему предстоит стать замминистра иностранных дел. Наказание или повышение?» – задался вопросом ri-pi.
«Ведь он (Владимир Зеленский) уволил его, чтобы назначить заместителем министра иностранных дел, так что это своего рода награда», – указал amused.
«Актер никогда не отстранялся от Бандеры», – заметил renia.wu0892.
«Президент Украины дает должность замглавы МИД послу в Германии, это повышение по службе, поощрение бандеровской пропаганды», – заявил hulanoga123.
«Продолжайте помогать бандеровцам, и при первой же возможности они воткнут нам нож в спину!» – добавил mlehc.
Накануне Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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В США усомнились в способности Запада долго содержать Украину
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Американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
«Президент [США Джо] Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но ни он, ни кто-либо еще не может сказать, как долго это продлится или сколько еще США и их союзники могут сделать с такого расстояния, если не считать прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся; хотя США санкционировали военную и иную помощь [Киеву] на 54 млрд долларов, никто не ожидает еще одного чека на 54 млрд долларов, когда эти [деньги] закончатся», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно «поддерживать тот же уровень материальной поддержки» Киева на фоне «роста усталости» от конфликта «по обе стороны Атлантики». Издание добавляет, что военная помощь, одобренная Конгрессом США, как ожидается, продлится до второго квартала 2023 года, по некоторым оценкам, но «вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США».
В четверг ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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В ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск
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Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР), отдельные подразделения украинских формирований скрытно покидают город, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«С боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки (10 км от Северска). С севера идет наступление на Северск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». «Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город, – отметил посол ЛНР. – На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты». При этом, добавил дипломат, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».
Накануне союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском, освободив в ДНР село Григорьевка. Ранее стало известно о приближении союзных сил к Артемовску-Бахмуту.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
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МИД Украины призвал конгрессмена США отказаться от требований контролировать поставки оружия
Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение члена Палаты представителей Конгресса США Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену о требовании разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву попыткой подрыва механизма оказания помощи.
«Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях. <...> Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения», – написал он в субботу на странице в Facebook* (принадлежит корпорации «Мета», признанной в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее Спартц попросила Байдена и Зеленского принять меры для «восстановления контроля за ситуацией на Украине», а не играть в политические игры. Также она попросила конгрессменов разработать механизм надзора за критически важной инфраструктурой, поставками оружия и помощи Украине.
Ранее сообщалось, что Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву с высокоточным дальнобойным оружием.
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Немцы обрадовались увольнению посла Украины Мельника
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Увольнение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника является радостным событием для многих немцев, читатели немецкой газеты Die Welt поделились своим мнением на этот счет.
«В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии», – цитирует комментарий пользователя Heinz R РИА «Новости».
«Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы», – считает Andreas A.
«Пока! Надеюсь, больше не увидимся!» – написала Claudia K.
«Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть», – отметил Andreas B.
«Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры», – сыронизировал Daniel D.
«Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!» – подчеркнул Gordon
«Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!» – написала Sabine M.
«Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата», – заключили читатели.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
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Минобороны сообщило о минировании ВСУ обочины на дороге у Кривого Рога
Украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом, и намеренно не сообщили об этом местным жителям, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
В результате таких действий могут погибнуть мирные жители, а киевский режим обвинит ВС России в «неизбирательных ударах» и гибели мирного населения.
Он добавил, что ВСУ устроили огневые позиции в жилых домах Харькова. Там же они создали склады боеприпасы и запретили местным жителям покидать свои квартиры.
«Все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – подчеркнул представитель Минобороны.
Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
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ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ
Над Мелитополем средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В небе над городом ПВО России сбила ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината», – цитирует Рогова ТАСС.
По его словам, украинские военные с помощью таких ударов намерены лишить мирных жителей хлеба.
Ранее в июле в Мелитополе средства ПВО сработали по украинскому беспилотнику.
Зеленский уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии
Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должностей послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии, глава государства подписал соответствующие указы.
Посол Украины в Индии также представлял страну в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах, передает ТАСС.
Кроме того, в субботу Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.
ВСУ обстреляли Алчевск из американских HIMARS
Украинские военные провели обстрел из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12.40 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
До этого в субботу украинские военные провели обстрел из РСЗО HIMARS города Ирмино в ЛНР.
Напомним, ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.
При обстреле Донецка погибли две женщины
В ходе обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка погибли две женщины, также есть и другие пострадавшие, заявил глава города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Различные ранения получили пять мирных жителей города.
Ранее ранение при обстреле получил житель города Горловка в ДНР. Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
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В ДНР заявили о трех погибших бойцах Народной милиции
В боевых действиях в субботу погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики, также потери понесли и ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что украинские боевики также понесли потери в результате действий сил ДНР и России.
«На Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии ДНР и ВС Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР. Потери противника составили до 12 человек личного состава и два бронеавтомобиля», – пояснили в Народной милиции.
Утром в субботу союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон ВСУ.
ВСУ обстреляли Алчевск из американской РСЗО
Украинские войска обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Накануне ВСУ уже обстреливали Алчевск из РСЗО HIMARS. по уточненным данным, в результате обстрела Алчевска из американской РСЗО M142 HIMARS повреждения получили шесть жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстрой».
Кроме того, в субботу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное. Помимо этого, в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли две женщины, еще пять мирных жителей города получили ранения. Кроме того, в субботу в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал мирный житель города Горловка. Помимо этого, в ДНР ВСУ обстреляли «Градами» поселок Минеральное.
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