Россия начала решать задачу по локализации производства оборудования для перевозки СПГ

Эксперты: Запад вынуждает Россию отодвинуть линию фронта к Днепру

«Чем дальше бьет артиллерия, которая поставляется на Украину с Запада, тем дальше нужно сдвигать линию фронта, чтобы обезопасить населенные пункты России и Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя новые поставки Западом дальнобойного вооружения на Украину.

«Пока Украина не хочет ни о чем договариваться, а Запад поставляет ей дальнобойную артиллерию, на линии фронта складывается ровно та ситуация, которую мы сейчас имеем», – отметил парламентарий.

«Новые поставки дальнобойных орудий будут уничтожаться. Вместе с тем это вынуждает наши войска отодвигать линию фронта дальше от границ Донбасса и России, чтобы обезопасить население», – подчеркнул парламентарий.

В свою очередь политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «у Украины есть и своя дальнобойная артиллерия, в том числе и ракеты, которые стреляют даже дальше, чем поставляемые Западом». «Поэтому линию фронта необходимо сдвигать ближе к Днепру вне зависимости от того, что поставляет или не поставляет Запад», – заключил собеседник.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине. «Администрация [президента США Джо Байдена] демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск – эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», – говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

В комментарии также отмечается, что «массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов».

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала также заявил, что если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки.

Во вторник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.

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