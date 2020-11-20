Началось строительство головного танкера ледового класса ARC 7

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для головного судна танкера-газовоза сжиженного природного газа (СПГ) ледового класса ARC 7, сообщила «Роснефть».

Первая деталь была вырезана на высокотехнологичном плазменном станке в присутствии представителей судоверфи, заказчика и российского морского регистра судоходства, уточняется на сайте компании.

Танкеры ARC 7 предназначены для перевозки СПГ и способны работать в суровых климатических условиях, отмечается в сообщении. Длина судна составляет 300 м, ширина – 48,8 м. В качестве основного топлива танкеры используют СПГ. Конструкция судна позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство находится в Большом Камне на совместном предприятии «Роснефти» и компании GE.

Ранее сообщалось, что для проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа построят 15 газовозов ARC 7, но компания просила президента Владимира Путина разрешить ей строительство еще десяти газовозов за рубежом, поскольку «Звезда» не успеет все построить в сжатые сроки. Дополнительные суда нужны НОВАТЭКу к 2023–2024 годам для вывоза газа с «Обского СПГ» мощностью 5 млн тонн в год, причем компания была готова дополнительно загрузить «Звезду» заказом еще на 20 газовозов до 2030 года.

Напомним, в декабре российская верфь «Звезда» подписала с южнокорейской Samsung Heavy Industries соглашение на 1,5 млрд долларов о поставке комплектующих для пяти газовозов Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».