Лавров заявил о переговорах военных России и Турции по вывозу украинского зерна

Российские и турецкие военные ведут обсуждение по вопросу разминирования украинских портов, что позволит вывозить оттуда зерно, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Российская сторона готова сотрудничать с турецкой по этой теме, сказал министр, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что страны Запада пытаются сохранить «зерновой вопрос» в качестве «раздражителя».

«Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», – приводит слова турецкого министра ТАСС.

«Мы напомнили сегодня, что уже больше месяца, если не два месяца, наш Черноморский военно-морской флот объявляет гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до, по сути дела, пролива Босфор, которые могут использоваться всеми судами, которые желают выйти оттуда и направиться в порты постоянной приписки, порты разгрузки. До недавнего времени украинские власти, включая президента [Владимира] Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс», – напомнил Лавров.

Он отметил, что в случае, если украинская сторона все же готова обеспечить проход, то есть надежда на решение проблемы. «Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», – сказал он.

Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.

До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.

Чавушоглу отметил, что Анкара считает реалистичной идею по создании коридора для вывоза зерна из Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД