Крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза

|
8 июня, среда | Последнее обновление — 11:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
Разделы
К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов.
Подробности...
«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
Подробности...
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Прибыль крупнейших аэропортов России в 2021 году в общей сложности выросла более чем в пять раз и достигла 45 млрд рублей, в 2022 году на их доходы повлияют западные санкции и снижение пассажиропотока.
Совокупная выручка операторов крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 млрд руб., чистая прибыль – 45 млрд рублей, следует из отчетностей компаний по РСБУ, сообщает РБК.
Отмечается, что в сравнении с 2020 годом выручка компаний выросла на 48,5%, чистая прибыль – в 5,5 раз. Однако показатели допандемийного 2019 года не достигнуты – они оказались на 5 и 11% ниже соответственно.
При этом выручка 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний в 2021 году выросла на 71%, до 1,11 трлн рублей, но они закончили год с 19 млрд рублей чистого убытка. А совокупная выручка семи крупнейших по объемам перевозок грузовых авиакомпаний увеличилась на 31%, до 233 млрд рублей, чистая прибыль – на 26%, до 62 млрд рублей.
По данным Росавиации, в 2021-м пассажиропоток всех аэропортов составил 205 млн человек. Это на 58% больше, чем в 2020-м (130 млн). Но на 7% меньше, чем в 2019-м (221 млн). На долю международных перевозок в прошлом году пришлось 14%, в 2020-м – 13%, в 2019-м – 34%.
Как отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, у крупнейших аэропортов России велика доля неавиационной выручки, но при сокращении международного трафика падают доходы, к примеру, от магазинов беспошлинной торговли duty free.
«Повышение внутрироссийского трафика (на 20% к 2019 году) произошло в том числе из-за субсидируемых рейсов. Но покупательная способность пассажиров таких рейсов ниже. Поэтому даже с учетом роста тарифов на внутренних линиях в 2020-2021 годах аэропортам не удалось вернуться к уровню прибыльности до пандемии», – объяснил эксперт.
Относительно прогноза на 2022 год совладелец Внуково Виталий Ванцев выразил мнение, что пассажиропоток российских авиакомпаний упадет до 70 млн человек, то есть на 37% к 2021 году. «А аэропорт закончит год с убытком на уровне 2020 года – около 300 млн руб. Но если не будет помощи аэропортам от правительства, то убыток будет в разы больше», – предупредил он.
С мнением эксперта не согласен директор практики «Транспорт и логистика» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев, утверждая, что в 2022-м авиакомпании могут перевести 85-95 млн пассажиров.
Как, в свою очередь, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт», аэропорты хотели бы иметь механизм компенсации за недополученного пассажира относительно 2019 года, однако в целом они зарабатывают на трафике, поэтому до них должны дойти деньги, если выделяется поддержка авиакомпаниям.
«Господдержка перевозчиков позволяет сохранить рабочие места и бизнес на перспективу, в том числе в аэропортах и во всем обслуживающем секторе. Но нужно четкое понимание, что и ради чего поддерживать – ведь все же цель не сами авиакомпании и аэропорты, а мобильность людей в целом», – резюмирует он.
В ДНР озвучили зарплату британских наемников в ВСУ
|
|
Попавшие в плен ДНР британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга, говорится в обвинительном заключении Верховного суда республики.
«В 2016 году Эйден Эслин посредством мониторинга сети Интернет, изучения действующего законодательства Украины узнал о возможности получения материального вознаграждения за участие в боевых действиях на стороне Украины против ДНР под видом прохождения действительной службы по контракту в Вооруженных силах Украины. В связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на участие в военном конфликте против ДНР на стороне Украины в качестве наемника с целью получения материального вознаграждения», – цитирует заключение ТАСС.
Он приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Эслин попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов). За какой срок эти средства выплачивались, в суде не уточнили.
Другой обвиняемый – Шон Пиннер – узнал о возможности воевать на Украине от Эслина. В 2019 году он вступил в ВСУ, попал в 36-ю бригаду морской пехоты по специальности старший стрелок. Получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен.
Третий обвиняемый – марокканец Саадун Брагим. Он также вступил в ВСУ при помощи Эслина. В феврале 2022 года участвовал в боевых действиях против ДНР, пока не попал в плен.
Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Ранее в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times.
«Зеленский заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом (России) Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету, которая организовала видеоконференцию с участием Зеленского.
По словам украинского лидера, тупиковое положение в конфликте с Россией – «не вариант» для Киева, также он снова призвал Запад оказать Украине военную поддержку.
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только для финализации «некоего документа», однако работа над ним давно остановлена и не ведется, заявлял ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным
|
|
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса.
«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix.
Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».
На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.
В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.
Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине
|
|
Варшава намерена подписать самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий при посещении польского ВПК Stalowa Wola.
«Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», – сказал Моравецкий, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, какое именно оружие планируется поставлять, отметив лишь, что это «испытанное и протестированное оружие», которое, вероятнее всего, будет применяться на востоке Украины.
Финансированием частично занимается ЕС, часть Украина выплачивает из бюджета.
«Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», – заявил Моравецкий.
Вице-премьер, министр государственных активов страны Яцек Сасин заявил, что сумма контракта составит почти 630 млн долларов.
«Почти 3 млрд, более чем 2 млрд 700 тыс. злотых (около 628 млн долларов). Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», – заявил чиновник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие проблемы возникнут из-за поставок самых современных вооружений на Украину и о возникновении колоссального черного рынка оружия из-за этих поставок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
|
|
После решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых Япония ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил представитель японского МИД телеканалу NHK.
Представитель японского внешнеполитического ведомства назвал решение российской стороны «чрезвычайно прискорбным». «Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения», – приводит слова японского дипломата РИА «Новости».
В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время «ведется подтверждение ситуации через японский МИД».
Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
Накануне Москва приостановила соглашение с Токио о морском промысле.
Ранее Япония объявила санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.
Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено поставлять из Японии в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом поставки из России в Японию резко выросли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва приостановила соглашение с Токио о морском промысле
|
|
Российская сторона решила приостановить выполнение соглашения с японской стороной о сотрудничестве в промысле морских живых ресурсов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Договоренность от 1998 года являлась одним из важных направлений связей стран в сфере рыболовства, она учитывала интерес обеих сторон и позволяла японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов, напомнила Захарова в комментарии на сайте МИД.
«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», – отметила дипломат.
В таких обстоятельствах Москва вынуждена принять решение о приостановке его реализации до выполнения японской стороной своих обязательств.
Ранее Япония объявила санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.
Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России высмеяли заявление Киева о нужном ВСУ количестве РСЗО
|
|
«Если бы все было так, как говорит Арестович, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ нужны 60 реактивных систем залпового огня, чтобы «остановить» продвижение российских войск.
«Арестович абсолютно не разбирается в военном деле, поэтому все его заявления – фантазии. Реактивных систем залпового огня на Украине и своих достаточно – это порядка 300 комплексов», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Имеющиеся у ВСУ комплексы были поставлены в том числе из Польши. Это аналоги комплекса БМ-21 «Град». Они замечены на поле боя, они работают, и по ним работают наши войска», – отметил эксперт.
«Кроме того, если ранее советник Зеленского фантазировал про «Байрактары» и «Джавелины», то теперь у него новая тема – РСЗО», – рассказал собеседник. «В таких вопросах лучше ориентироваться, например, на заявления командования армии Украины. Тот же главком ВСУ Залужный – действительно военный эксперт, профессионал. То, что он говорит, подкреплено какими-то реальными фактами», – отметил эксперт.
«Поэтому все сценарии Арестовича про 20, 40 и 60 РСЗО – это просто смешные выдумки, не подкрепленные военной экспертизой. Если бы все было так, как он говорит, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит. Союзные войска спокойно продвигаются вперед, минимизируя потери среди мирного населения и личного состава», – подчеркнул Леонков.
«Арестович работает в области пропаганды, поэтому у него не может быть ни дня без перемоги. Если он вдруг не говорит про очередную перемогу, то народ начинает вопросы задавать. Поэтому ему приходится выдумывать истории про контратаки и контрудары по российским войскам. По сути – это его работа, за которую, наверное, ему и платят», – резюмировал эксперт.
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для остановки продвижения российский войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня. По его словам, РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович.
Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия. Отметим, что Арестович просит больше РСЗО, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон и Лондон избрали рискованный путь, решив поставлять Украине РСЗО. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало уничтожение норвежских самоходных установок на Украине
Поражение поставленных Украине норвежских самоходных артиллерийских установок калибром 155 мм сняли на видео, ролик представило Минобороны России.
На видео в ракурсе с беспилотника запечатлены стоящие на земле самоходные установки, эти машины подвергаются обстрелу.
Уточняется, что снято уничтожение российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине Норвегией, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее о поражении одной из переданных Норвегией гаубиц сообщал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны демонстрировало также видео уничтоженного украинского истребителя МиГ-29 и пуска ракеты ЗРК С-300 и С-400.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
|
|
Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.
По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.
Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.
При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Меркель впервые назвала причину внезапных приступов дрожи
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней на посту канцлера ФРГ.
«Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные бывшим канцлером Германии в интервью, которое было продемонстрировано по телеканалу Phoenix.
Напомним, в ноябре 2019 года Меркель упала при попытке подняться на сцену. Кроме того, в 2019 году особое внимание к здоровью Меркель было приковано после нескольких публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер ФРГ якобы чувствует себя хорошо. При этом в ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию канцлер – впервые в истории Германии – слушала государственный гимн, сидя. Меркель также не встала во время гимна Германии на переговорах с главой МИД Китая в Пекине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский объяснил неспособность ВСУ организовать наступление
Украинская армия уступает в технике российской и потому не может проводить наступление, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Ранее Зеленский признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Это произошло через полмесяца после указанных событий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
|
|
Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане «Ностальжи», ему оказана помощь, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы», – сообщается в Telegram-канале ВГА.
При этом отмечается, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил журналистам, что взрыв мог стать следствием закладки взрывного устройства, сообщает РИА «Новости».
«Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет», – сказал Стремоусов.
По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.
Ранее сообщалось, что в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Семья воевавшего в Мариуполе британца призвала освободить наемника
|
|
Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Эслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Соединенного Королевства и украинскими властями, сообщили британские СМИ.
«Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят», – передает РИА «Новости» заявление семьи британскому телеканалу Sky News.
Эслин приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Он попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и ВСУ
|
|
Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt.
«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо, – приводит слова хакера РИА «Новости».
В результате, по его словам, гибнет много солдат ВСУ, что «не добавляет украинским политикам популярности в войсках». Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, отметил RaHDIt.
Он напомнил ситуацию с Мариуполем, когда полк «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) и подразделения морской пехоты, национальной гвардии были окружены на «Азовстали».
«Если бы они отступили из Мариуполя, они не попали бы в окружение и в плен. Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь – это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен», – сказал RaHDIt.
Сейчас на некоторых участках фронта украинские военнослужащие все-таки отступают, оставляют населенные пункты, понимая, что военная целесообразность все-таки берет верх над политической, отметил хакер.
«У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два», – заявил хакер.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу
|
|
Предложенный президентом США Джо Байденом план по спасению американской экономики из-за рекордно высокой инфляции заслуживает самой низшей оценки, выразил мнение сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News.
По мнению политика, именно президент США проявил некомпетентность, слепо доверясь «зеленой» политике в энергетике. «Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить «кол», – передает Прайм слова сенатора.
Баррассо отметил, что Байден достаточно долго не мог найти причину столь серьезных проблем в экономике, хотя они уже сказались на уровне жизни большой части населения. По его мнению, вместо того, чтобы искать конкретные пути решения проблем, Байден продолжает «переводить стрелки» и сыпать ложными обвинениями.
Политик добавил, что хочет задать соответствующие вопросы главе Минфина США Джанет Йеллен, так как президент, опубликовав в последнее время множество статей в средствах массовой информации по этому вопросу, «ровным счетом так ничего и не предложил».
По словам Баррассо, повышение налогов для американцев станет «поистине нелепым шагом», особенно для тех, кому едва хватает денег на еду. При этом помощники Байдена ездят по стране и твердят народу, что «все не так уж плохо», выразил возмущение сенатор.
Кроме того, на вопрос «не мог ли рост цен на энергоресурсы быть вызван попытками властей протолкнуть климатическую повестку», Баррассо ответил утвердительно. «Это они и делают», – подчеркнул конгрессмен.
Тем временем глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в своем Twitter расписал ситуацию с ценами в Штатах, возмутившись тем, что «зарплаты не успевают догнать цены».
«Работающие семьи каждый день чувствуют инфляцию демократов. Стремительно растут цены на продукты. Бензин приближается или уже превысил отметку в пять долларов за литр. Безудержные счета за отопление прошлой зимой и счета за электричество следующей. Бытовая техника, одежда и мебель стали намного дороже. Реальная заработная плата падает, потому что зарплаты не успевают за ценами», – заявил он.
Буквально накануне Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|