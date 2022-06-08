Крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза

Прибыль крупнейших аэропортов России в 2021 году в общей сложности выросла более чем в пять раз и достигла 45 млрд рублей, в 2022 году на их доходы повлияют западные санкции и снижение пассажиропотока.

Совокупная выручка операторов крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 млрд руб., чистая прибыль – 45 млрд рублей, следует из отчетностей компаний по РСБУ, сообщает РБК.

Отмечается, что в сравнении с 2020 годом выручка компаний выросла на 48,5%, чистая прибыль – в 5,5 раз. Однако показатели допандемийного 2019 года не достигнуты – они оказались на 5 и 11% ниже соответственно.

При этом выручка 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний в 2021 году выросла на 71%, до 1,11 трлн рублей, но они закончили год с 19 млрд рублей чистого убытка. А совокупная выручка семи крупнейших по объемам перевозок грузовых авиакомпаний увеличилась на 31%, до 233 млрд рублей, чистая прибыль – на 26%, до 62 млрд рублей.

По данным Росавиации, в 2021-м пассажиропоток всех аэропортов составил 205 млн человек. Это на 58% больше, чем в 2020-м (130 млн). Но на 7% меньше, чем в 2019-м (221 млн). На долю международных перевозок в прошлом году пришлось 14%, в 2020-м – 13%, в 2019-м – 34%.

Как отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, у крупнейших аэропортов России велика доля неавиационной выручки, но при сокращении международного трафика падают доходы, к примеру, от магазинов беспошлинной торговли duty free.

«Повышение внутрироссийского трафика (на 20% к 2019 году) произошло в том числе из-за субсидируемых рейсов. Но покупательная способность пассажиров таких рейсов ниже. Поэтому даже с учетом роста тарифов на внутренних линиях в 2020-2021 годах аэропортам не удалось вернуться к уровню прибыльности до пандемии», – объяснил эксперт.

Относительно прогноза на 2022 год совладелец Внуково Виталий Ванцев выразил мнение, что пассажиропоток российских авиакомпаний упадет до 70 млн человек, то есть на 37% к 2021 году. «А аэропорт закончит год с убытком на уровне 2020 года – около 300 млн руб. Но если не будет помощи аэропортам от правительства, то убыток будет в разы больше», – предупредил он.

С мнением эксперта не согласен директор практики «Транспорт и логистика» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев, утверждая, что в 2022-м авиакомпании могут перевести 85-95 млн пассажиров.

Как, в свою очередь, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт», аэропорты хотели бы иметь механизм компенсации за недополученного пассажира относительно 2019 года, однако в целом они зарабатывают на трафике, поэтому до них должны дойти деньги, если выделяется поддержка авиакомпаниям.

«Господдержка перевозчиков позволяет сохранить рабочие места и бизнес на перспективу, в том числе в аэропортах и во всем обслуживающем секторе. Но нужно четкое понимание, что и ради чего поддерживать – ведь все же цель не сами авиакомпании и аэропорты, а мобильность людей в целом», – резюмирует он.