Посол России указал на неприемлемые высказывания итальянских властей

Посол России в Италии Сергей Разов заявил, что высказывания итальянских руководителей в отношении России неприемлемы.

Как заявляет посольство, генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи «отверг обвинения в вовлеченности итальянских СМИ в «антироссийскую кампанию».

«Посол в свою очередь акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываний итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение посольства.

Также российская сторона разъяснила предложения Италии по прекращению конфликта на Украине и призывы к разблокированию экспорта зерна из украинских портов.

Разов был вызван в МИД Италии, где ему сделали представление из-за оскорбительных высказываний со стороны МИД России в отношении властей и СМИ Италии.

МИД Италии сообщил, что Секуи отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России.

1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем утверждается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».