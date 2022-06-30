В России началась регистрация на форум молодых политологов «Дигория»

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежь проведут IV Форум молодых политологов «Дигория». Мероприятие пройдет с 9 по 14 августа, регистрация на форум стартовала 30 июня.

Площадка в Московской области объединит интеллектуальный потенциал специалистов и практиков, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере, с целью выработки смысловых оснований развития России, говорится в сообщении на сайте форума.

Трансформацию форума отметил Александр Харичев, начальник управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета России: «В этом году «Дигория» трансформируется из обычной образовательной площадки в полноценный интеллектуальный полигон, где талантливые, молодые специалисты в области политических профессий соберутся для выработки смысловых и ценностных оснований развития России. Нам важно услышать мнение и предложения молодых ученых социально-гуманитарного профиля, организаторов общественных и политических проектов, специалистов по коммуникациям в решении актуальных вызовов, стоящих перед страной».

Форум пройдет в рамках трех профильных направлений: фабрика смыслов, интерпретаций и социального проектирования. Первая фабрика проектируется как площадка по конструированию образа будущего России. Второе направление фокусируется на построении объяснительных моделей социально-политической действительности. Третье – на технологическом конструировании общественно-политических процессов.

«Молодежь в России – мыслящая и талантливая. Именно такие молодые люди должны участвовать в формировании образа будущего страны. Что касается сообщества молодых политологов, то для Росмолодежи работа с ним является одной из приоритетных задач, – подчеркнула руководитель Федерального агентства по делам молодёжи, сопредседатель Оргкомитета Форума Ксения Разуваева,

«Так, в начале года вместе с платформой «Дигория» мы анонсировали проект с публикацией авторских колонок молодых специалистов. В официальном Telegram-канале Росмолодежи они высказывают собственную позицию, идеи и прогнозы относительно общественно-политической ситуации в стране и мире», – добавила она.

Для участия в Форуме «Дигория» приглашаются дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно.

«Теперь сами участники становятся источником знаний, получают возможность реализовать весь свой потенциал и предложить собственное видение будущего. Для работы с молодыми специалистами мы привлекаем ведущих российских экспертов общественно-политической сферы. Все три профильных направления: фабрика смыслов, интерпретаций и социального проектирования будут курироваться настоящими профессионалами своего дела», – сказал председатель Совета директоров ЭИСИ, сопредседатель Оргкомитета Форума Андрей Шутов

Конкурсный отбор участников Форума проводится заочно в два последовательных этапа. Первый этап – подача заявок через АИС «Молодежь России». Регистрация продлится до 11 июля 2022 года. На втором этапе отобранным участникам необходимо будет выполнить задания по профилю направлений в срок до 22 июля 2022 года.