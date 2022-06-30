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Путин обвинил США в мировом продовольственном кризисе
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Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
«Покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали доллары и покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении», – передает его слова РИА «Новости».
По словам президента, из-за пандемии страны Запада начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, что сказалось на росте цен.
Путин подчеркнул, что сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической.
По его словам, в мире производится 800 млн тонн зерновых. В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн тонн зерна, в этом году будет готова поставить примерно 50 млн тонн. Россия удерживает первое место в мире по поставкам пшеницы на мировые рынки.
«В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире – 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия – 0,5%», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия готова решать важнейшую мировую задачу по наращиванию поставок продовольствия на рынок.
Путин оценил идею лидеров G7 раздеться для фотографии
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Если бы лидеры стран G7 действительно разделись для фотографии, это, вероятно, стало бы отвратительным зрелищем, заявил глава российского государства Владимир Путин.
«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», – сказал Путин, напомнив слова Александра Пушкина, который писал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
«Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин посетовал на то, что в настоящий момент у России не самый лучший период отношений со странами Группы семи, передает ТАСС.
Президент России отметил, что знает лидеров G7 лично, они «все лидеры, есть характер». По его словам, «если захотят, то нужного успеха они добьются, но нужно работать над собой».
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Кроме того, Путин ответил на реплику премьера Великобритании Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда не начала бы войну»: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
США отчитались о блокаде поставок полупроводников в Россию
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Глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% из-за западных санкционных антироссийских мер, заявила министр торговли США Джина Раймондо.
«С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки», – цитирует Раймондо РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Согласно санкциям, введенным Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.
Эксперты отмечали, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
Путин подтвердил конечные цели спецоперации на Украине
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Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы». «Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.
По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось». «Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.
Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать». «Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.
Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые – уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.
Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны: «Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».
Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».
Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по Группе двадцати (G20) не бойкотировать предстоящий саммит «двадцатки», если в нем будет лично участвовать президент России Владимир Путин.
По словам британского премьера, он будет «искренне изумлен», если Путин посетит саммит лично.
«Да, он получил формальное приглашение, но сомневаюсь, что он туда поедет. Вопрос в том, должны ли мы, будучи странами Запада, оставить пустыми свои кресла [за переговорным столом] на саммите G20 и предоставить подиум Китаю, России? <…> Мне кажется, что если вы покидаете мероприятие уровня G20, то просто даете возможность другим странам вести пропаганду», – приводит ТАСС слова Джонсона.
Он считает, что Западу необходимо «делать больше, чтобы склонить на свою сторону» те государства, где ситуация на Украине «вызывает смешанные чувства» и нет готовности резко выступить против России.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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США не увидели возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной
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Сейчас США не видят возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной, это «очевидно для всех», заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов вступить в переговоры», но «показал, что полон решимости продолжать атаки на Украину и достигать своих военных целей». По словам Кирби, США «и большая часть международного сообщества намерены продолжать помогать Украине в укреплении ее обороноспособности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Однако Кирби ушел от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достичь прекращения боевых действий на Украине до конца текущего года. Он заявил: «Мы хотим, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильный шаг».
Кроме того, Кирби заявил, что у Москвы «нет никаких причин рассматривать любые изменения в позиционировании сил НАТО на восточном фланге как провокацию. НАТО всегда будет оборонительным альянсом».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент России Владимир Путин подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились.
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Посольство США в Москве вывесило радужный флаг
У американского посольства в Москве вывешен радужный флаг в честь «месяца гордости», сообщили представители дипмиссии США в России.
В соцсетях представители посольства опубликовали фотографии с радужным флагом, передает ФАН.
«Месяц гордости» считается важным праздником для людей нетрадиционной ориентации и рассказывает о том, как ЛГБТ-сообщество было признано в мире.
Напомним, радужный флаг у посольства США вывешивают не в первый раз – об этом сообщалось и в 2020 году. Тогда он тоже вывешивался в связи с «месяцем гордости».
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Стало известно о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты
Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.
«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», – цитирует ТАСС представителя американских военно-морских сил Тима Гормана.
По его словам, испытания проходили в среду на Гавайях, дополнительных подробностей он не сообщил. Между тем Горман подчеркнул, что Пентагон по-прежнему способен «развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства» в намеченные сроки. В ВМС заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.
Как пишет Bloomberg, речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia. По данным агентства, 29 июня произошло второе неудачное испытание ракеты – первое состоялось в октябре 2021 года, в ходе первых полетных испытаний. Тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности ракеты-носителя.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
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США заявили о помощи России со стороны Китая на фоне спецоперации на Украине
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Китай «за кулисами» оказывает помощь России на фоне российской военной спецоперации на Украине, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
На вопрос о том, помогает ли Китай России обходить санкции, Хейнс ответила, что Пекин «находится в очень неудобном положении, когда он изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении России очевидным и четким образом, как это делают многие союзники» США, передает ТАСС.
По ее словам, Китай «помогает России различным образом за кулисами, иногда более очевидно или менее очевидно». Ее спросили, говорят ли об этом действия минкоммерции КНР. «Я думаю, что они соответствуют критериям экспортного контроля», – ответила Хейнс.
Кроме того, она прокомментировала ситуацию вокруг Тайваня: «Си Цзиньпин, вполне очевидно, воспринимает воссоединение с Тайванем как цель, и он по-прежнему предпочитает добиваться этого мирным, а не военным путем». Однако, по ее словам, Пекин «пытается обеспечить потенциал для того, чтобы использовать военную силу для воссоединения в те сроки, которые он в конечном счете выберет». Однако «нет свидетельств того, что он в настоящее время намеревается взять Тайвань военным путем, даже если он проводит планирование для такой возможности», сказала Хейнс.
СМИ сообщали, что США внесли в черный список экспортеров пять китайских компаний, которых Вашингтон подозревает в нарушении антироссийских санкций и оказании поддержки российским военным и оборонным предприятиям России, передает РИА «Новости».
Напомним, Financial Times признала провал попыток Запада изолировать Россию. Так, издание отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».
Минюст США захотел направить изъятые у россиян активы Украине
Американский минюст хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила замглавы ведомства Лиза Монако.
Монако заявила, что американские власти «стремятся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно». По ее словам, «ничто не исключается», передает РИА «Новости».
Как заявила Монако, если США могут «отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций», то их изъятие «стоит на повестке дня», а «дальше стоит вопрос о том, чтобы изъять и продать их». Минюст рассчитывает, что «действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины». Монако не считает, что данный процесс займет «годы».
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Путин отверг версию Киева об ударе по ТЦ в Кременчуге
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Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от стран Запада на Украину вооружением в районе Кременчугского завода дорожных машин.
Путин подчеркнул, что «ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит, нет необходимости». Он указал, что у России «есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей».
Президент заявил, что никакого «теракта» в Кременчуге не было. Однако он отметил, что сам находится в Ашхабаде, поэтому не знает деталей: «В деталях я узнаю это, когда вернусь в Москву», – передает ТАСС.
«Мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то», – сказал Путин, добавив, что «просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет, как правило, это делается по разведанным целям».
«Уверен, что в этом случае было то же самое. Прячут же технику, особенно которую с Запада доставляют, во всяких ангарах, заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из-за границ», – сказал он.
Напомним, Киева утверждает, что Вооруженные силы России якобы нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что «бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы», в результате «детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр».
Минобороны России официально заявляло, что «27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин». В результате «высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены».
Наемник из США рассказал, как попал на Украину
Американский наемник Энди Хьюин, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен к российским солдатам, рассказал, что попал на украинскую территорию через Польшу.
«Когда я приехал на Украину, я установил много контактов, они сначала привели меня в Польшу, в Краков… Оттуда я направился для пересечения границы с Украиной и приехал во Львов. Из Львова я в какой-то момент установил контакт с иностранным легионом. Оттуда я поехал в Яворов, а из Яворова я поехал в Ровно», – приводит РИА «Новости» слова Хьюина.
Ранее плененный российскими военными на Украине американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы.
Напомним, двое американских наемников в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Дрюке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Бывший глава «Формулы-1» заявил о готовности «принять пулю за Путина»
Экс-глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и заявил, что «готов принять за него пулю», сообщила газета Daily Mail.
«Я все еще готов принять за него пулю, <...> потому что он – первоклассная личность», – передает его слова ТАСС.
Экклстоун заявил, что Путин «верит в правильность того, что он делает» для своего государства.
Он также считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому следует изменить свое поведение в целях прекращения вооруженного конфликта.
«Очевидно, президент Украины, в прошлом комик, стремится продолжать реализовывать свою предыдущую профессию на новом месте. Ведь если бы он осознавал всю серьезность положения, он бы предпринял значительно больше усилий для того, чтобы поговорить с господином Путиным, разумным человеком, который бы к нему прислушался и, возможно, смог бы что-то сделать [для урегулирования конфликта]», – сказал Экклстоун.
Берни Экклстоун – крупный британский предприниматель, занимал пост главы «Формулы-1» с 1978 по 2017 год. По данным Forbes, в 2020 году его состояние оценивалось в 3,3 млрд долларов США.
Еще в 2019 году Экклстоун заявлял, что российской лидер должен управлять всей Европой, потому что он человек слова.
Путин провел встречи с президентами Ирана и Азербайджана
На полях Каспийского саммита в Ашхабаде глава российского государства Владимир Путин провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На встрече с Раиси Путин отметил, что они находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии. Он отметил рост товарооборота как в 2021 году, так и за первые месяцы 2022 года. Путин передал через президента Ирана наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».
В свою очередь, Раиси заявил, что российско-иранские торговые отношения развиваются, и ничто не остановит это развитие. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана в районе Каспийского моря является важным аспектом двустороннего взаимодействия. Стороны могут «сотрудничать на Каспии по транспорту, транзиту, а также в других вопросах, касающихся Каспийского моря», в частности, «рыболовству, туризму, и во всех других различных областях».
Кроме того, Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Путин в ходе встречи с Алиевым рассказал, что товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растет, а «все, о чем мы договаривались, исполняется».
Напомним, Путин заявил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике. Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. Он отметил, что Россия поддерживает развитие сотрудничества стран каспийской «пятерки», в том числе в сферах политики, экономики и безопасности.
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В США возросло количество случаев воровства бензина
Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, заявил представитель Ассоциации мини-маркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.
«Этот показатель, безусловно, выше в сравнении с 2021 годом. Всякий раз, когда растут цены, преступники проявляют повышенный интерес к тому, чтобы использовать ситуацию для собственного заработка», – цитирует РИА «Новости» Ланарда.
По его словам, граждане крадут бензин с заправок, используя для этих целей специальные устройства для его откачки, или же взламывают сети розничных продавцов топлива.
С такими хищениями, как отмечают американские СМИ, столкнулись более четверти розничных продавцов. Этот тренд специалисты считают опасным как для топливной отрасли, так и для самих злоумышленников, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.
Как сообщали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в США участились случаи воровства. Украденный бензин, как правило, затем перепродают по сниженным ценам.
Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
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ВЦИОМ: Спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине, согласно которым решение российских властей поддерживают 72% граждан.
На протяжении четырех месяцев мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции России на Украине значительно не меняется – по последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают, при этом 11% затруднились с ответом, на сайте ВЦИОМ.
Также отмечается, что понимание целей проведения спецоперации остается стабильным. Так, по мнению 38% СВО преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Для каждого пятого цель заключается в защите населения Донбасса (Донецкой и Луганской народных републик). Еще 19% назвали изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что цель – оккупировать Украину и присоединить ее к России.
При этом уровень общественных и личных протестных настроений в июне остается низким: по данным на 25 июня, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают 11%, в июне прошлого года такого мнения придерживались четверть опрошенных (VI.2021 – 24%). Готовность принять участие в протестах выразили 11% россиян, скорее всего не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся, 83% граждан.
Ранее сообщалось, что, согласно данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «общественное мнение», работу Путина положительно оценивают 82% респондентов, а доверяют президенту 78%.
Неделей ранее ВЦИОМ и ФОМ также подтвердили высокий уровень поддержки действий Путина россиянами.
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