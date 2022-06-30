На Украине объяснили большое число потерь ВСУ

Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.

Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.

«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», – передает РИА «Новости» слова Кочеткова.

Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.

«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», – отметил Кочетков.

По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.

«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть, оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», – заявил Кочетков.

При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они «расширяют оперативные возможности ВСУ», но реализация этого потенциала «все равно зависит только от действий украинского Генштаба», объяснил Кочетков.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.

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