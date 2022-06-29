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Педагоги освобожденных территорий прошли обучение в Подмосковье
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В обучающем семинаре на базе Областной гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области 28 учителей из Донецкой и Луганской народных республик встретились с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
«Сейчас стоит задача поддержать коллег, сделать так, чтобы учебный процесс не прерывался. Помочь им методически, информационно, а также с развитием инфраструктуры. В целом сделать так, чтобы дети учились в лучших условиях, чем это было раньше. Но главное – делать это поступательно, советуясь с вами, теми, кто находится на местах, ни в коем случае не ухудшая условия работы. Многие учителя, жители ЛНР, ДНР, освобожденных территорий, к сожалению, не знают про российскую систему образования, и мы будем давать возможность знакомиться с ней», – процитированы его слова на сайте ведомства.
Кравцов обратил особое внимание на современный этап развития российской системы общего и дополнительного образования, рассказал о качественно новом подходе к созданию инфраструктуры – реализации программы капитального ремонта школ.
Во время встречи педагоги узнали о том, как организован учебный процесс в Российской Федерации, об образовательных стандартах, программах обучения и воспитания школьников, о системе поддержки классных руководителей, возможностях профессионального роста педагогов. Они также приняли участие в мастер-классах и деловой игре.
Помимо образовательной программы, для гостей была подготовлена и экскурсионная. Учителя посетили Красную площадь, Государственный исторический музей, а также съездили в Сергиев Посад.
В ДНР оценили шансы бегущих ВСУ зацепиться за Северск
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«ВСУ, конечно, могут попытаться организовать укрепрайон в Северске, но там нет крупных промзон. Кроме того, в данном районе расположена наша серьезнейшая группировка контрактников», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что боевики ВСУ бегут из освобождаемого союзными силами Лисичанска в Северск, расположенный в 30 километрах к западу.
«Попытки бежать в Северск – истерические припадки ВСУ. На этом направлении сейчас перекрыты все трассы, так что им приходится идти по полям и лесам. Но ранее сами ВСУ заминировали эти территории. Очевидно, что добраться удастся далеко не всем. Так что эта «эвакуация из Лисичанска» – последний этап освобождения Луганской народной республики», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
«Таким образом, фактически Киев признает, что полностью утратил контроль над территорией ЛНР. Так что все силы теперь будут сосредоточены на территории ДНР. Сейчас, как мне кажется, вернутся части наших подразделений, которые пока еще помогают луганским формированиям, и здесь начнется активное движение», – уверен собеседник.
При этом Бердичевский выразил сомнения в том, что ВСУ удастся сформировать укрепрайон в месте новой дислокации. «Там нет таких больших промзон, как, например, в Северодонецке или Мариуполе. Так что шансы на длительное удержание просто мизерные», – отметил собеседник.
«Также стоит учитывать, что в районе Северска стоит наша мощнейшая группировка. Она состоит в основном из контрактников, а луганских и донецких мобилизованных ребят там нет. Это серьезные боевые подразделения и части, так что украинским боевикам тягаться с ними почти невозможно», – заключил Бердичевский. Союзные силы контролируют левый берег Северского Донца, менее чем в 10 километрах от расположенного на другом берегу Северска.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Утром во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска, который занимают союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на той части территории ДНР, которую сейчас контролирует Украина. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.
В комментарии газете ВЗГЛЯД посол ЛНР рассказал: жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска», – сообщил Мирошник.
В понедельник украинские формирования пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли, в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
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ВСУ впервые применили в ЛНР американскую РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по Перевальску в Луганской народной республике одну ракету из РСЗО М142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 7.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Как отметил подполковник ЛНР Андрей Марочко, это первый случай применения этих РСЗО в ЛНР.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева к массовым убийствам мирного населения, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные.
До этого Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов.
В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. При этом Россия не единожды предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
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Украинский генерал счел ошибкой желание командования удерживать Северодонецк
Армии Украины нет смысла удерживать Северодонецк, это ошибка, подобная решению экс-президента страны Петра Порошенко бороться за Донецкий аэропорт в 2014 году, выразил мнение бывший первый заместитель командующего сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос агентству РБК-Украина.
«По моему мнению, мы сейчас видим повторение ошибки предыдущей власти, когда в свое время Порошенко держался за Донецкий аэропорт, где гибли сотни людей. В тактическом и оперативном плане никакой пользы от этого не было. <...> Сейчас, в моем понимании как военного, держаться за Северодонецк нет смысла», – передает ТАСС его слова.
Кривонос отметил, что после выхода с территории Донецкого аэропорта и до 2022 года украинские силы полностью контролировали все подходы к объекту и не позволяли восстанавливать его.
«Так же и здесь. Оставшись на господствующих высотах в Лисичанске, мы бы полностью контролировали весь Северодонецк и смогли бы сохранить наши ресурсы», – добавил генерал.
С 2014 года Донецк подвергался артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта.
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Посол ЛНР рассказал о стрелковых боях в Лисичанске
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«Боевики пытаются покинуть Лисичанск через леса и поля. Но мы не можем позволить им просто так выйти, чтобы они организовали новый укрепрайон в Северске», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о попытках ВСУ выйти из Лисичанска.
«На данный момент боевые действия идут в районе стадиона «Шахтер». Это довольно протяженная территория, которая проходит вдоль русла Северского Донца. Наши подразделения уже прошли часть промзоны – и теперь в районе, где расположен стадион, идут контактные стрелковые бои. Можно констатировать, что продвижение идет очень быстро», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам собеседника, большей части украинских боевиков приходится «бежать через те лазейки, которые еще нами не контролируются». «Мирные жители сообщают, что на северо-западе города боевики пытаются небольшими колоннами уходить через еще возможные участки. Но так как трассы находятся под нашим огневым контролем, то бежать им приходится через поля и леса. То есть они пытаются просочиться в сторону Северска (город примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на занятой украинскими войсками части территории ДНР – прим. ВЗГЛЯД), где, вероятно, будет формироваться новая группировка», – пояснил собеседник.
На фоне этого, отмечает Мирошник, жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска. Наша задача сейчас как можно быстрее зачистить Лисичанск. Это та точка, которая не дает закончить работу по всему треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Этот район очень важен со стратегической точки зрения», – указал собеседник.
Мирошник также обратил внимание еще на одну стратегически значимую локацию – Привольнянский плацдарм в 15–16 километрах к северо-западу от Лисичанска. «Это была еще одна наша проблема, поскольку с этой возвышенности постоянно велись артиллеристские обстрелы, – пояснил собеседник. – Сейчас там остались только арьергардные группы, которые просто прикрывают отход основных групп резервистов. Теперь благодаря этому со стороны Северодонецка, например, люди сообщают о серьезном снижении частоты обстрелов».
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Утром во вторник Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, сообщил луганский посол. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.
В понедельник ВС России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о том, что бойцы Народной милиции занимают южные кварталы города. Вечером понедельника ВСУ обстреляли жилые кварталы Лисичанска из реактивных систем залпового огня. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который ранее удерживали украинские военные.
Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена
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Министерство иностранных дел России сообщило, что расширен американский стоп-лист еще на 25 человек, включая супругу и дочь президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
То есть под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.
Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. Кроме того, Байден объявил о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 млрд долларов.
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МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
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Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
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Сбитый под Курском украинский БПЛА оказался советским Ту-141
Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», – написал он в своем Telegram-канале.
Беспилотник сбили около 22.15 восточнее Курска. По информации главы региона, пострадавших или разрушений не зафиксировано.
Беспилотный летательный аппарат «Стриж» Ту-141 является оперативно-тактическим разведывательным беспилотником, был разработан в ОКБ имени Туполева.
Украинский беспилотник был сбит накануне вечером к востоку от Курска.
Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.
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ВСУ заминировали Лисичанск запрещенными минами «Лепесток»
Украинские военные ведут дистанционное минирование города Лисичанска запрещенными противопехотными минами «Лепесток», сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещенными минами ПФМ-1С «Лепесток». За истекшие сутки в местное лечебное заведение доставлено порядка 10 мирных граждан с диагнозом «минно-взрывная травма» (МВТ), большинству из которых были ампутированы конечности», – приводятся его слова в Telegram-канале НМ ЛНР.
Противопехотная фугасная мина «Лепесток» срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается дистанционными средствами минирования, в том числе с самолетов.
В конце мая саперы Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».
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В России разработали первый в мире метод получения вещества для диагностики раковых опухолей
Эксперты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН разработали первый в мире метод получения изотопа лютеций-177, отличающий злокачественной опухоли, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».
Команда ученых разработала первый в мире метод, который позволит быстро получить медицинский изотоп лютеций-177м – слабое радиоактивное вещество, которое может «отличать» клетки злокачественной опухоли и ее метастазы, говорится в Telegram-канале института.
Также сообщается, что компания «Эйлитон» выпускает около 200 наименований продукции для клинико-диагностических лабораторий. На данном этапе компания производит наборы реагентов Юнидифф 3 для зарубежного гематологического анализатора. В ближайшее время предприятие начнет выпуск собственного прибора – гематологического анализатора Гемадифф 3 и наборов реагентов к нему.
Московский эндокринный завод ФГУП «Эндофарм», в свою очередь, открыл на одной из двух своих столичных площадок центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств. На первом этапе на новом предприятии займутся созданием трех препаратов и усовершенствованием технологий производства более 60 активных фармацевтических субстанций.
Кроме того, «КАМАЗ» представил беспилотный самосвал «Юпитер». Главная особенность новой машины – отсутствие кабины. Это позволяет обходиться без водителя в опасной зоне работы. Автомобиль оснащен всей необходимой аппаратурой и датчиками, поэтому после погрузки или разгрузки может ездить в обратную сторону без разворотов. Самосвал может перевозить грузы весом до 30 тонн в полностью автоматическом или дистанционном режиме. Максимальная скорость – 56 км/ч. Полевые испытания начнутся после настройки всех систем.
Ранее в ЭИСИ сообщили, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Акрус БиоМед» осенью 2022 года начнет производить препараты для клеточной терапии, используемые при лечении длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов.
Страны G7 отказались применять санкции против импорта сельхозпродукции из России
Страны G7 не намерены применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, говорится в заявлении саммита под председательством Германии в баварском замке Эльмау.
«Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи», – передает РИА «Новости» суть заявления.
Кроме того, лидеры стран «семерки» поручат своим правительственным ведомствам провести консультации с третьими странами для установления предельных цен на нефть, передает ТАСС сообщение Reuters.
При этом агентство не приводит подробностей, с какими странами будут вестись переговоры, однако подчеркивает, что страны G7 рассчитывают, что консультации пройдут «в срочном порядке».
По данным представителя администрации США, Евросоюз будет совместно с международными партнерами изучать, как сдержать рост цен на энергоносители. Источники агентства отметили, что речь идет о возможности введения предела цена на импорт как газа, так и нефти, что, вероятно, найдет отражение в финальном заявлении «Большой семерки».
Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС.
Сотрудник СБУ вынуждал жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора данных о ВС России
Жительница поселка на границе Херсонской и Николаевской областей рассказала, как по указанию сотрудника украинских спецслужб выходила в прифронтовую зону с сыном, которому не исполнилось и двух лет, для сбора данных о расположении российских военных за вознаграждение в 1,5 тыс. гривен (около 3 тыс. рублей).
«Сотрудник СБУ по имени Иван сказал, чтобы я шла с ребенком на Николаев, чтобы не привлекать внимания. Спрашивал, где я видела русскую технику – в какой посадке. Я ему объяснила, он мне показал карту, я ему показала посадки. И он мне за это дал 1,5 тыс. гривен», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что с сотрудником СБУ она встречалась неоднократно. «Я просто хотела заработать денег. У нас была связь, я звонила ему – и как он мне эту фразу (условную) сказал: «Сестра умирает надо срочно ехать в Николаев», я пошла», – объясняет она.
По словам рассказчицы, она исходила из того, что возраст сына очень маленький и он в будущем никогда не узнает, что родная мать его подвергала смертельной опасности ради денежной выгоды.
При этом российские военные в Херсоне в один из дней, увидев ее с мужем, когда те не успели получить гуманитарную помощь, подозвали их и дали два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками, рассказывает она.
Отмечается, что ребенок на данный момент находится у российских военных, ему оказывается все возможное внимание и помощь. Один из бойцов признался, что за несколько дней мальчик стал родным для полка и бойцы делают все возможное, чтобы он не ощущал недостатка внимания. Помимо питания, средств гигиены и подгузников российские военные привезли для малыша целый микроавтобус с игрушками.
Ранее американские и европейские чиновники заявили, что помощь Украине оказывает «скрытая сеть коммандос и шпионов» США и их союзников. Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании. Однако и на территории самой Украины, как пишет NYT, есть спецназовцы из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники ЦРУ, которые занимаются вопросами поставок вооружений и подготовкой украинских войск.
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В Швеции испугались «символа русского царя»
На паромах к шведскому острову Готланд продавались футболки с символикой Российской империи, сообщил муниципальный политик и кандидат в депутаты Риксдага, бывший офицер Ингебрикт Шевик в эфире телевещательной шведской организации SVT.
Уточняется, на одежде был изображен герб острова, над которым дизайнеры разместили корону российских самодержцев. «Я даже немного испугался. Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?» – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он назвал изображение «антиисторичным», напомнив о том, что Россия получала контроль над островом во время войны со Швецией в 1808 году.
Он допустил, что ситуация с футболками стала результатом ошибки, а не чьего-то злого умысла, однако отметил, что такая неточность «может быть выгодна России».
Как заметил менеджер одного из таких магазинов, «они не знали, что это – царская корона, и что она символизирует Россию.
«Вы – первый, кто нам об этом сказал», – рассказал Адам Якобссон, продававший футболку с символом Империи, уточнив, что его фирма уже сняла этот товар с продажи, а все покупатели могут вернуть уже купленную одежду и получить за нее деньги назад.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения.
ЕР решила обеспечить Донбасс и освобожденные территории русской литературой и учебниками
В ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тыс. изданий в рамках акции «Книги – Донбассу», сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции.
Около 40 тыс. книг уже доставлены в народные республики, распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтеры и центры гумпомощи партии, сообщается на сайте партии.
«В ходе нашей работы в Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобожденных территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы, или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий изданы в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы», – подчеркнул Турчак.
Он напомнил, что «Единая Россия» и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобожденных территорий новыми российскими учебниками.
«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем все, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов – это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Как отметила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, общественные приемные собрали еще около полумиллиона книг, которые отправят в распределительные центры партии.
«Больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области, Санкт-Петербург. В рамках гуманитарного штаба постараемся расширить эту работу, добавляя другие задачи. Например, можно предложить выезжать детям на экскурсии из ДНР, ЛНР, освобожденных территорий, чтобы они могли увидеть воочию места исторических событий и возвращать себе память, которую у них так вероломно отобрали», – сказала она.
В заключение Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык.
«Мы, в отличие от них (украинской власти) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем», – подчеркнул генсек.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
Отдельное внимание уделяется поддержке детей. «Единая Россия» 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащен необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время в Донбассе появится еще девять таких центров. Помимо этого, при поддержке партии в Донбассе откроется не менее трех кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.
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Песков: Следователи собирают доказательства актов терроризма против жителей ДНР и ЛНР
Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Работает очень много специалистов. Гигантский объем работы. И результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть настоящие преступления», – ответил он на вопрос, как Кремль относится к заявлению Зеленского о том, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является террористическим государством.
В видеообращении он призвал мировые державы юридически закрепить этот факт и потребовал полностью отказаться от закупки любых российских товаров.
В России обновили концепцию закона о молодежной политике
Комитет Госдумы по молодежной политике представил концепцию обновленного закона «О молодежной политике Российской Федерации», рассказал председатель комитета и руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.
Отмечается, что была поставлена задача сделать федеральный закон «О молодежной политике» адресным и построить вокруг молодого человека, его проблем и запросов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодня мы представим концепцию закона, в которой появились новые главы, посвященные конкретным мерам поддержки молодежи в различных направлениях, глава инфраструктуры молодежной политики, новые статьи, расширяющие полномочия органов власти и молодежного самоуправления. Предстоит еще большая работа по уточнению ряда параметров, согласованию с правительством положений закона, но сейчас все сходятся во мнении, что законодательство должно усиливать отрасль. С увеличением возраста молодежи до 35 лет и значимости работы с молодежью необходимо предоставить Правительству и региональным органам власти дополнительные ресурсы и инструменты для работы, а самой молодежи предоставить уверенность в завтрашнем дне», – отметил Метелев.
В законе предлагается закрепить гарантии поддержки молодых людей по 14 разным направлениях, каждому из которых посвящена отдельная статья. Меры поддержки коснутся образования, трудоустройства, жилищной сферы, молодежного предпринимательства и других направлений. Отдельная глава законопроекта посвящена поддержке отдельных категорий молодых граждан: талантливой молодежи, молодых семей, граждан в трудной жизненной ситуации, беженцев и соотечественников за рубежом, молодых военнослужащих и их детей. Также в законопроекте сведены и закреплены меры, действующие в других сферах и отраслях.
Также в законопроекте вводится понятие «отрасль молодежной политики», закрепляются полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в сфере молодежной политики, в том числе по межведомственной и межотраслевой координации. В законопроекте предлагается закрепить обязательное наличие программ поддержки и развития молодежи на региональном и муниципальном уровне.
Кроме того, отдельные главы посвящены деятельности органов молодежного самоуправления и инфраструктуре молодежной политики, в которой закреплена необходимость создания отдельного регионального органа исполнительной власти по молодежной политике. В статье, посвященной межведомственной координации, описывается взаимосвязь молодежной политики и системы образования.
Как добавил вице-спикер ГД Борис Чернышев, две вещи важны для молодых в первую очередь – обучение и трудоустройство, а после 22 февраля добавилось патриотическое воспитание. «Образование, трудоустройство, патриотическое воспитание – вот тот фундамент, на котором отныне основана социализация российской молодежи. И только «бесшовное» соединение этих элементов способно породить синергетический эффект успешной самореализации», – сказал он.
Концептуальные изменения были представлены на заседании круглого стола, Комитет по молодежной политике прорабатывал их в сотрудничестве с экспертами и федеральными органами власти в последние два месяца.
«Одно из важных предложений – добавить отдельную главу «Инфраструктура молодежной политики», которая включит целый ряд важных норм. Ключевое – это типы учреждений молодежной политики, их функционал, особенности их работы. Мы считаем принципиально важным закрепить, чтобы государственные и муниципальные учреждения молодежной политики создавались только в форме автономных или бюджетных учреждений, а не казенных», – добавил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.
Сбор предложений в закон был открытым, внести свои инициативы мог любой желающий. Комитет по молодежной политике и члены Экспертного совета Комитета обработали 1085 поступивших инициатив, часть из которых будут учтены при формировании законопроекта.