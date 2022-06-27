Сеть отелей Holiday Inn прекращает работу в России

Эксперт назвал преимущества России перед Западом в «литиевом покере»

«Нельзя перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития. Поэтому многие страны мира ведут на него охоту. Контракт с Боливией будет неплохим ходом со стороны России», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Появились публикации о том, что Путин готовит сырьевую ловушку для Запада – Россия готова заключить с Боливией контракт на разработку лития.

«В том, что Россия заинтересовалась месторождениями лития в Боливии, есть два момента – промышленный и стратегический», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Первый момент связан с тем, что литий – это очень важное сырье для новой энергетики. Он используется для аккумуляторов, электромобилей, систем промышленного хранения энергии и во многих современных высокотехнологичных аппаратах, – указал эксперт. – Именно поэтому в мире в целом соответствующее внимание к литию. Невозможно перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития в мире. Поэтому у многих стран мира есть интерес вести на него охоту. В противном случае его просто не хватит для масштабного перехода на электромобили».

С ростом спроса на литий связаны и перспективы роста цен на этот метал, а также на никель, медь, кобальт и другие металлы, которые нужны для производства соответствующего вида транспорта и оборудования. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP, на которые ссылается «Интерфакс».

«Поэтому не удивительно, что Россия, как и другие страны, пытается найти себе такое месторождение», – отметил Митрахович.

Владимир Путин готовит новую сырьевую ловушку для стран Запада, спровоцировав их зависимость от поставок лития – об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в немецкой газете Die Welt. По информации издания, Боливия, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире, ищет деловых партнеров для добычи сырья. Один из претендентов на заключение соглашений с латиноамериканской страной – Россия, отмечает Welt.

«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», – цитирует РИА Новости немецкую газету. По оценке Die Welt, у Москвы есть хорошие шансы добиться успехов в игре в «литиевый покер» – и это значит, что у Европы, помимо зависимости от нефти и газа, может появиться еще одна зависимость, от поставок лития.

Отметим, что во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal сообщил, что за последние несколько месяцев ведущие производители электрокаров – Tesla, Ford, Motor, General Motors, Rivian Automotive и Lucid Group – повысили цены на свою продукцию.

«Второй момент в этой ситуации – скорее международно-стратегический», – продолжает Митрахович. В новой ситуации «Россия пытается закрепиться в Латинской Америке, найти там себе стабильных партнеров, при этом желательно, чтобы это имело не только идеологическую базу, но еще и экономическую, промышленную», отметил эксперт. «С этим были связаны, например, наши проекты в Венесуэле. Сейчас также появляются новости про сотрудничество с Колумбией, – отметил эксперт. – Эта страна десятилетиями считалась проамериканской, но сейчас там поменялось руководство, что дает надежду на открытие каких-то возможностей для диалога и партнерства с Россией».

Кроме Венесуэлы и Колумбии, у нас есть и желание, и все возможности для взаимодействия с Боливией, Эквадором, Никарагуа, перечислил Митрахович. «В Боливии в частности пытались недавно провести госпереворот, но в итоге к власти вернулись те, кто скептически настроен к Вашингтону и, соответственно, они готовы работать с Россией», – напомнил эксперт. Напомним, что летом 2019 года в Москву приезжал тогдашний боливийский президент Эво Моралес (чьи сторонники сейчас находятся у власти), который на встрече с Владимиром Путиным обсуждал в том числе вопрос сотрудничества двух стран в разработке литиевых месторождений. «Если это партнерство будет происходить еще и на экономической базе, в части добычи и запасов лития, я думаю, это будет неплохой стратегический ход со стороны России и в промышленном плане, и в геополитическом», – полагает собеседник.

Как напоминает Die Welt, запасы этого редкоземельного щелочного металла в Боливии составляют 21 млн тонн, что превышает запасы лития в Аргентине (19 млн тонн) и Чили (9,8 млн), отмечает ТАСС. На юго-западе Боливии, на солончаке Уюни, располагается крупнейшее в мире литиевое месторождение.

«Что касается конкретной стоимости добычи, сроков, объемов – тут уже нужно смотреть детали, что скажут местные руководители, компании, которые этим будут заниматься, – отмечает Митрахович. – Ситуация здесь зависит не столько от конкретных запасов, сколько от того, выгодно ли с экономической точки зрения их добывать. А это складывается из многих факторов: биологический, логистический, рабочая сила, экологические требования. Добыча лития – это не самая благоприятная история с точки зрения экологии. Также большую роль будут играть имеющиеся технологии добычи, от этого очень сильно зависит окончательная цена. Поэтому на вопрос рентабельности ответит только будущее».

«Вместе с тем в мире есть и другие альтернативы. Не весь литий в мире сосредоточен в Боливии», – указал эксперт. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 10% мировых запасов литиевых руд находятся на Украине и в Донбассе. В частности, Шевченковское месторождение лития располагается в Великоновоселковском районе ДНР. «И в ДНР, и в России есть свои месторождения лития, которые надо развивать», – указал Митрахович. В России, напомним, до 50% литиевых запасов сосредоточены в редкометалльных месторождениях Мурманской области.

«В любом случае своей попыткой закрепиться в Боливии по части лития, Россия посылает недвусмысленный сигнал, что европейские представления о том, что не сегодня-завтра они перейдут на электромобили, это может сорваться. В том числе из-за того, что свободного лития в мире и с точки зрения денег, и с точки зрения политической доступности может оказаться недостаточно», – резюмировал эксперт.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в апреле Аргентина и Чили объявили об ограничении поставок лития в Россию. Представитель Минпромторга Владислав Демидов тогда объявил приостановку Аргентиной и Чили продаж лития России источником «гигантской проблемы» для нашей страны. Очевидно, что при достижении соглашения с Боливией проблема будет решена.

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