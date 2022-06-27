|
|
Джонсон объявил о завершении «вечеринки российских углеводородов»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В G7 осознают, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас «все ищут новые пути для адаптации». По его мнению, в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина назвала условия переговоров с Россией
|
|
Для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
В статье в Sunday Telegraph сказано, что ни «жители Украины», ни «остальной свободный мир» не могут «позволить себе чувствовать усталость», они «должны оставаться сильными и едиными», чтобы «обрести мир и защитить» свой «образ жизни». Кулеба и Трасс призвали «игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», передает ТАСС.
Киев и Лондон полагают, что Россия станет «серьезно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска». Кроме того, подчеркивается, что «не может быть достигнутого в ходе переговоров решения, которое повторяло бы Минские соглашения, за которые Украина заплатила своим суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью», соглашение не должно предполагать территориальные уступки Киевом.
Также в статье содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
|
|
Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
G7 захотела договориться о предельных ценах на российскую нефть
В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть, сообщил источник в кабмине Германии.
Источник ТАСС заявил, что «идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать». По его словам, G7 ведет разговор «в правильном направлении» и находится на пути по достижению решения. Цель такого шага – не дать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США
|
|
«Лондон выделяет свою особую роль в украинском урегулировании, призывая Киев не идти на мир с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее британский премьер Джонсон выступил против немедленного урегулирования конфликта на Украине.
«Особой разноголосицы у США, ЕС, НАТО и Лондона пока не видно. И Байден, и Шольц и Столтенберг признают, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, но при этом все указывают, что никто не будет заставлять Киев признавать нынешние сложившиеся реалии», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Кроме того, пояснил он, все западные лидеры подчеркивают: чтобы дипломатическое решение конфликта было более устойчивым и справедливым, на их взгляд, надо создать всяческие условия для украинского успеха – чтобы Киев шел на переговоры с сильными картами. «Это не очень отличается от слов Джонсона о том, что говорить о мире сейчас нельзя, потому что позиции Киева пока слабые – нужно их укрепить, а потом – посмотрим», – отметил собеседник.
Другое дело, добавил эксперт, что голос Британии выделяется в общем западном хоре. «Если весь коллективный Запад демонстрирует общий фронт защиты Украины, то Лондон риторически выступает как подстрекатель. Пока эту разницу в тональности можно списывать на особенности понимания британской стороной своей роли в украинском урегулировании, да и вообще – в мировой политике. Но в будущем это можно вылиться в серьезные разногласия Британии с другими западными странами», – спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита G7. По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
«Как я уже сказал, и Байден, и Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала в этой связи в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Франция выступила за установление максимальной цены на нефть из всех стран-производителей
Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что Франция «в принципе не возражаетвозражает» против предложенного США механизма ценовых ограничений, однако для Франции «было бы намного более эффективным» установление «максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей», цитирует агентство заявление Елисейского дворца, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
|
|
Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германии предсказали «мрачные перспективы»
Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет Bloomberg.
По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает Bloomberg. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», передает РИА «Новости» содержание статьи.
«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», – сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.
«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», – говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию.
«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», – резюмирует Bloomberg.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Джонсон собрался сохранить пост премьера Британии до середины 2030-х годов
|
|
Глава британского правительства Борис Джонсон рассказал, что намерен оставаться премьер-министром Великобритании до середины 2030-х годов.
Джонсон после поездки в Руанду заявил, что «активно размышляет о третьем сроке и о том, что может произойти потом». «Но я оценю это, когда придет время», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Independent.
Джонсону 58 лет. Он возглавляет британское правительство с июля 2019 года. Если его прогноз сбудется, то Джонсон побьет рекорд Маргарет Тэтчер, которая возглавляла правительство в 1979–1990 годах, пишет «Коммерсант».
Напомним, парламентские выборы состоятся в Великобритании не позднее января 2025 года. Продолжительность работы парламента традиционно составляет пять лет. В июне состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону в Консервативной партии. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Хотя Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера, СМИ заявили, что он «смертельно ранен».
Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.
Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Джонсон допустил высылку нелегальных украинских мигрантов в Руанду
|
|
Украинские беженцы, незаконным путем попавшие в страну, «в теории» могут быть высланы в Руанду, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон изданию The Guardian.
Во время поездки в Руанду на саммит стран Содружества наций премьера спросили, грозит ли украинцам, прибывшим в Британию по воде, депортация в Восточную Африку. «Если вы приезжаете сюда нелегально, вы вредите всем тем, кто прибывает легально. Это безумие. Поэтому, боюсь, моим ответом будет, что, да, теоретически это (депортация в Руанду) может произойти. Но я думаю, что это очень маловероятно», – передает «Коммерсант» его слова.
Отмечается, что для получения убежища в Британии украинцам нужно получить приглашение от физлица, благотворительной организации или общины, которые бы гарантировали предоставление беженцам жилья или его оплату. Британское правительство выплачивает по 350 евро (449 долларов) в месяц согражданам, которые принимают у себя украинских мигрантов.
Напомним, Великобритания предприняла в последнее время целую серию политических атак на Евросоюз. Глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковала Европейский суд по правам человека за попытку помешать депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
Александр де Кро напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон собрался организовать встречу Зеленского с Елизаветой II
|
|
Глава британского правительства Борис Джонсон намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре, сообщают СМИ.
Прорабатывается возможность личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Также Зеленский может посетить съезд правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Sunday Times пишет, что Джонсон таким образом хочет повысить свой рейтинг. Издание предположило, что Зеленский не станет покидать Украину, если ситуация там не будет урегулирована, передает ТАСС.
Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как заявил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».
Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заявили о газовом кризисе
Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек изданию Der Spiegel.
«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», – передает ТАСС его слова.
Хабек отметил, что Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. «Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа», – сказал он.
Ранее федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британский наемник Эйден Эслин попросил прощения у жителей Донбасса
|
|
Осужденный в Донецкой народной республике британский наемник Эйден Эслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, а также попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в ВСУ.
«После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель – мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», – передает РИА «Новости» его слова.
Эслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».
«Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», – заключил Эслин.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о помогающей Украине «сети коммандос и шпионов» НАТО
|
|
Помощь Украине оказывает «скрытая сеть коммандос и шпионов» США и их союзников, сообщают американские и европейские чиновники.
Как пишет New York Times, украинские войска зависят от помощи стран НАТО, которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение военных. Газета указывает, что большая часть этой работы выполняется за пределами Украины – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании, передает РИА «Новости».
Однако и на территории самой Украины, как пишет NYT, есть спецназовцы из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники ЦРУ, которые занимаются вопросами поставок вооружений и подготовкой украинских войск. Западные специалисты не находятся близко к линии фронта и осуществляют поддержку из штабов, передает ТАСС.
Как пояснило издание, сотрудники ЦРУ «продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве». Они участвуют в передаче украинской стороне «большей части огромных объемов разведданных», которыми США делятся с Украиной. При этом США отозвали своих 150 военных инструкторов еще до начала российской спецоперации в феврале, зато «несколько десятков коммандос» из других стран НАТО либо остались на Украине, либо с тех пор уезжали и приезжали обратно.
New York Times пишет, что структура работы построена на основе опыта НАТО в Афганистане. В частности, деятельность направлена на то, чтобы координировать движение конвоев с вооружением западных стран на Украину.
Напомним, на Украине воюют наемники из западных стран, включая США. Так, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, в ДНР ынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД