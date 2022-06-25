Экс-глава МИД Грузии удивился предложению Киева помочь на пути в ЕС

Бывший глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что Тбилиси не нужна помощь Киева на пути в ЕС, что накануне предложил собравшимся на митинге в грузинской столице оппонентам властей президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Какая помощь Украины в евроинтеграции? Кто спрашивает Украину об интеграции Грузии в Евросоюз?!», – заявил он.

По его словам, Грузии, «нужен европейский политический процесс, который означает здоровые процессы в парламенте страны».

«Какой бы ни казалась сложной эта цель, другого пути к успеху нет», – сказал, в частности, Михаил Джанелидзе.

ЕС предоставил Грузии «европейскую перспективу», отложив решение дать ей статус страны-кандидата, как Украине и Молдове. Это вызвало протесты в Тбилиси.

Накануне премьер Грузии отказался уходить в отставку после неполучения статуса кандидата в ЕС.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию.

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