Фестиваль братских народов «Славянское единство – 2022» стартовал в Брянской области

Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.

Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».

«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).

Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.

Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.

Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.

Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.

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