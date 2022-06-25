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Фестиваль братских народов «Славянское единство – 2022» стартовал в Брянской области
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Военно-гражданская администрация Херосонской области поприветствовала участников Международного фестиваля братских народов «Славянское единство – 2022» в Брянской области.
«Жители Херсонщины приветствуют участников Международного фестиваля братских народов «Славянское единство – 2022». Восемь лет назад нас насильно разъединили, а действия преступной киевской власти были нацелены на обострение искусственно порожденных конфликтов между дружественными народами. Сегодня херсонцы освобождены от гнета оголтелых националистов и идут по пути воссоединения с Россией. В этом году не смогли лично принять участие в таком важном для всех мероприятии. Мы – часть единой и дружной славянской семьи России, Украины и Белоруссии, уверены в том, что теперь и впредь будем сообща отмечать наши общие праздники. Желаем участникам Фестиваля успехов в его проведении, достижении высоких результатов в единении наших помыслов и целей. Счастливое будущее видим в нашей общей судьбе!» – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Фестиваль будет длиться с 24 по 25 июня. В его рамках пройдет множество мероприятий, в которых будут участвовать жители России, Белоруссии, Луганской и Донецкой народных республик.
«Славянское единство» раньше проводился в районе Брянской области на стыке трех стран – России, Украины и Белоруссии. После 2014 года, когда представители Украины перестали посещать фестиваль, мероприятие стали проводить в брянских Клинцах и белорусских городах.
Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Личный состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
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Личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщили в Минобороны России.
В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается также, что противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской народной республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.
Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Блинкен признал успехи России в Донбассе
Российской стороне удалось добиться определенных военных успехов в Донбассе, признал госсекретарь США Энтони Блинкен, вместе с тем он назвал это лишь тактическим, а не стратегическим успехом.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, где Блинкен принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран, передает ТАСС.
«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», – сказал он.
По его словам, «эти успехи далеки от того, чтобы иметь решающее значение». Блинкен также напомнил о заявлениях Вашингтона относительно того, что «данный конфликт не будет развиваться прямолинейно».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, куда российская армия двинется после Донбасса.
Силы ЛНР и России зашли в Лисичанск
Сейчас продолжаются активные бои внутри Лисичанска, куда ранее зашли силы Луганской народной республики (ЛНР) и России, рассказал источник, близкий к народной милиции ЛНР.
«Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населенного пункта. Какая часть города уже под нашим контролем, говорить преждевременно, но продвижение внутри города союзных сил достаточно активное», – передает ТАСС со ссылкой на него.
Ранее командир народной милиции ЛНР рассказал, что силы ЛНР, освобождающие Лисичанск, находятся уже в трех точках города, освобожден пригород Мирная Долина.
В МВД ЛНР также отметили, что освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской народной республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели.
В ЛНР сообщили о готовящейся переброске украинских войск под Лисичанск и Северодонецк
Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительной информации, могут начать передислокацию и направить резервы на выручку своим бойцам на территории Лисичанска и Северодонецка, данная информация проверяется, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Сейчас приходит инсайдерская информация о том, что якобы Зеленский дал команду снять со всех фронтов, направлений максимальное количество резервов и вооруженных сил – это с Одессы, белорусского направления – с Чернигова, с Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской областей и отправить все эти резервы на выручку Лисичанска и Северодонецка, подкрепить Краматорск со Славянском», – цитирует ТАСС Киселева.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Ранее в МВД ЛНР сообщили, что освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской народной республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели.
До этого в Минобороны заявили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга.
Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе.
Депутаты и политологи обозначили пути трансформации партийных идеологий в новых условиях
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«В Конституции указано, что в России никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Но востребованность идеологии со стороны общества очевидна. Вопрос партийной идеологии в нынешних обстоятельствах стоит еще более остро», – заявил глава Московского клуба политологов, член Общественной палаты столицы Александр Асафов на круглом столе на тему кризиса партийных идеологий.
По мнению Асафова, в нынешней, стремительно меняющейся обстановке в мире, «старые идеологические модели прошлого либо перестают работать, либо теряют смысл».
Эксперт выступил в роли модератора прошедшего в пятницу круглого стола на тему «Кризис партийных идеологий. Нужны ли партиям идеологии в условиях нового времени?». В дискуссии с участием депутатов Госдумы и Мосгордумы, участвовали представители внепарламентских партий и эксперты.
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов полагает, что сейчас в России «нет ни одной партии с внятной идеологии». По мнению парламентария, это касается как мейнстримных, так и несистемных сил. «Кто первый предложит актуальную идеологию, тот и станет партией номер один», – считает Леонов. С представителем самой молодой парламентской силы поспорили коммунисты. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и зампред ЦК партии «Коммунисты России» Илья Клейменов настаивали, что марксистско-ленинская идеология сохраняет свою актуальность – и в подтверждение своей уверенности приводили успехи Китая, где коммунистическая партия по-прежнему находится у власти, сохраняя монолитность общества. Клейменов полагает, что идеи коммунизма будут реализованы «может, через сто лет».
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, полемизируя с коммунистами, заявил, что левые идеи в принципе утеряли актуальность, а соответствующие партии «должны самораспуститься», в то время как патриотическая идеология, сформулированная Владимиром Жириновским, сохраняет актуальность и после смерти основателя партии.
«В России действительно сформировался очень сильный кризис партийных идеологий, выливающийся в кризис партийной жизни», – поделился с газетой ВЗГЛЯД мнением политолог Александр Рудаков. По его мнению, сейчас российские партии погружены в процесс решения текущих политических задач: работу с избирателем, законотворческую деятельность. Но, по его словам, помимо этого, «существует более отдаленный горизонт деятельности партии, связанный с политической философией и развитием политической мысли».
В основу партийной идеологии должны быть положены реальные запросы большинства общества на данном этапе его развития, и то как люди видят свое будущее и будущее страны, полагает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Нифантьев. «Когда шла избирательная кампания, наша партия вышла к людям и спросила: «Что мы с вами хотим?», – отметил депутат. По его мнению, запрос общества должен быть выше формализованых уставов и программ. «На основе того, что нам говорили граждане, была сформирована Народная программа партии «Единая Россия», которую пункт за пунктом мы стараемся исполнять. Не все получается, но, тем не менее, мы нацелены на результат, чтобы в итоге наша страна развивалась», – сказал Нифантьев.
В начале июня Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, посвященный национальной идеологии России. Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что после начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией.
Лукашенко заявил о планах Минска перенаправить в порты Петербурга 20 млн тонн груза
Белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Речь идет об около 20 млн тонн груза, заявил глава республики в пятницу на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», – сказал глава республики, сообщает агентство Белта в Telegram-канале.
Лукашенко отметил, что это даст Петербургу хорошие рабочие места.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово.
Песков прокомментировал сообщения о присвоении Пригожину «Героя России»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания «Герой России».
«Все открытые указы мы публикуем», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что указом президента Пригожин удостоен звания «Герой России».
В ДНР назвали сроки полного восстановления Мариуполя
Полное восстановление Мариуполя, микрорайоны которого получили серьезные повреждения в результате боев за город, потребует от трех до пяти лет, заявил председатель общественной палаты (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман.
«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», – цитирует ТАСС Кофмана.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек.
Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.
В университете Харькова отказались от изучения русского языка и литературы
Харьковский национальный университет имени Каразина исключил из своей программы изучение русского языка и литературы, заменив его польской филологией, сообщает пресс-служба вуза.
«На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы со ссылкой на украинское издание «Страна».
Уточняется, что в перечне образовательных программ, действующих в рамках специальности «Филология», перечислены: украинский язык и литература, украинский язык и литература и английский язык, литературное редактирование, славянская филология, классические языки и литературы, прикладная лингвистика, а также польский язык и литература.
При этом Харьковское издание «Комментарии» отмечает, что реорганизация структурных подразделений филологического факультета была проведена «с 1 июня с целью оптимизации учебного процесса».
Ранее стало известно, что русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа. Учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей.
Также в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.
ВСУ обстреляли Донецк из танка
Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлению: 20.35 – н.п. Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): произведено восемь выстрелов из танка», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее в результате обстрелов украинских военных сильно пострадал Петровский телецентр в Донецке, вещание с него пришлось приостановить.
В ЛНР назвали количество заложников на территории завода «Азот»
Вооруженные формирования Украины держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
До этого сообщалось, что с химического завода «Азот» в Северодонецке, заблокированного боевиками украинского националистического батальона «Айдар», вышли несколько мирных жителей.
Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилой многоэтажки в Горском
Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Здесь все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам. И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Местные жители рассказали, что этот дом стоит в самом центре квартала, и там достаточно много людей.
Ранее военнослужащие сил ЛНР водрузили флаги республики, России и знамя батальона «Призрак» у администрации Горского.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики.
Минобороны: Боевики оборудовали укрепрайоны в жилых кварталах Угледара
Боевики украинских нацбатальонов оборудовали укрепрайоны, склады вооружения и боеприпасов в густонаселенных кварталах Угледара Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Угледаре в густонаселенных кварталах (ул. 13 десантников и ул. Молодежная) боевиками националистических батальонов «Айдар», «Правый сектор*» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и «Азов» оборудованы укрепленные районы, опорные пункты, склады вооружения и боеприпасов, а на крышах многоэтажных жилых зданий установлены минометы, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Он добавил, что местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
По данным Мизинцева, в Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Ланжероновская) националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики оборудовали опорные пункты и огневые позиции в учебных учреждениях Краматорска и Дачного, а также оборудовали казармы на молокозаводе Лисичанска.
Раненый при обстреле Донецка ребенок скончался в больнице
Мальчик, получивший ранения при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, скончался в больнице, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация, что ребенок 2009 г.р., получивший тяжелые ранения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – прим.ВЗГЛЯД) Петровского района города Донецка, к сожалению, скончался в больнице», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее в штабе обороны Донецкой народной республики заявили, что при обстреле Петровского района погибла мирная жительница и был ранен ребенок.
До этого украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка.
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