Протесты из-за запрета на аборты начались в США

Тысячи человек пришли к зданию Верховного суда США в центре Вашингтона в знак протеста против отмены федеральных гарантий прав на аборты.

Собравшиеся призывают не лишать женщин права выбора, когда речь идет о рождении ребенка. «Аборты – это одно из базовых прав человека», – написано на плакате одной из протестующих. «Аборты – это часть [услуг] здравоохранения», – гласит другой лозунг. Некоторые из протестующих требуют реформы судебной системы страны, призывают законодателей принять федеральный закон о праве на аборты, а сограждан – голосовать на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс против республиканцев, обычно выступающих против абортов, передает ТАСС.

Как сообщила газета The New York Times после решения Верховного суда запрет на аборты вступил в силу в шести штатах.

Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.

Дело «Роу против Уэйда» 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о подоплеке пересмотра дела «Роу против Уэйда» и как пересмотр резонансных дел в США может привести к всплеску насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом.