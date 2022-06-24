Генпрокурор сравнил русофобию с геноцидом 1930-1940 годов

Русофобия, инициированная западными странами, схожа с геноцидом по национальному признаку в 1930-1940 годов, заявил генпрокурор Игорь Краснов.

В мире не прекращаются попытки фальсификации правды об итогах Второй мировой и роли советского народа в победе над фашизмом, заявил Краснов на координационном совете генеральных прокуроров стран СНГ в Минске, передает РИА «Новости».

Он отметил, что несколько лет подряд велось истребление мирных жителей Донбасса, что стало одной из причин проведения спецоперации. В России же расследуют 1152 уголовных дела по фактам жестоких преступлений украинских военных.

«Я не сомневаюсь в том, что по результатам виновные будут преданы справедливому суду, а развернувшаяся по инициативе ряда западных стран русофобия, сравнимая с периодом геноцида по национальному признаку 30-40-х годов прошлого века, получит свою надлежащую оценку», – подчеркнул он.

Также Краснов заявил, что Германия, Италия, Британия, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония отказались от выдачи преступников России. Часть подозреваемых проходят по особо тяжким преступлениям.

«Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами», – указал генпрокурор.

Краснов отметил, что ситуация на Украине угрожает всем странам СНГ незаконной миграцией, терроризмом, диверсиями, распространением оружия и наркотиков. По мнению генпрокурора, это требует скоординированных совместных действий правоохранительных органов стран СНГ.

Финансируемые из-за границы НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм, таких организаций уже 56, продолжил глава ведомства.

Распространение экстремизма нарастает, особо уязвимыми становятся даже несовершеннолетние.

«Нередко подобные деструктивные практики координируются некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа. Для противодействия такому вмешательству российским законодательством предусмотрены две специальные правовые категории: иностранный агент и нежелательная организация», – подчеркнул Краснов.

Для нейтрализации таких угроз применяются правовые средства и вне уголовно-правовых рамок, в том числе через признание организаций экстремистскими в судебном порядке по искам прокуроров.