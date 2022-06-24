В профсоюзах рассказали об импортозамещении на российских предприятиях

Профсоюзные деятели рассказали, что сейчас делается в разных отраслях России для импортозамещения, в числе разработок – мобильные радиостанции, выпуск бумаги для печати, тепловизоров, а также двигатели.

Разработка АО «Концерн «Созвездие» по гражданским цифровым мобильным радиостанциям входит в число задач по импортозамещению, заявила председатель профкома предприятия Елена Московцева, сообщает «Солидарность».

«Это первая разработка гражданского назначения за долгие голы, так что здесь выполняется сразу две серьезные государственные задачи – и импортозамещение, и диверсификация продукции ранее исключительно военных производств для гражданских рынков. Линейка новой DMR-аппаратуры включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор», – сказала она.

Эти устройства совместимы с существующими российскими и зарубежными системами, и могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях.

Также в России в кратчайшие сроки восстановили и усовершенствовали производство глянцевой бумаги, рассказал председатель профкома ОАО «Котласский ЦБК» – Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в Коряжме Андрей Седелков.

«И процессы получились более экологически чистые и более экономичные для собственного бюджета, чем ранее. Знаете, не было даже вопроса, получится или нет», – поделился он.

Председатель профкома АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (холдинг «Швабе», Ростех) Юрий Мигунов заявил, что импортозамещение на заводе оптического стекла началось еще во время пандемии коронавируса.

«Наши специалисты вместе с ОКБ «Астрон» разработали и начали выпуск нового теплотелевизионного регистратора, чтобы в местах интенсивного трафика автоматически и бесконтактно выявлять людей с повышенной температурой тела», – сказал он.

В марте 2020 года теплотелевизионный комплекс появился на проходной завода, позже его применили для слежения за температурными показателями сотрудников и посетителей Минпромторга, Минэкономразвития и других ведомств и федеральных агентств.

Председатель профкома Ярославского моторного завода («Автодизель») Елена Жукова пояснила, что предприятие после введения санкций столкнулось с проблемой поставок импортных комплектующих.

Но у завода был «определенный задел» по производству двигателей ЯМЗ-530, и сейчас ведется работа с альтернативными поставщиками. По ее словам, активное импортозамещение на ЯМЗ началось около трех лет назад, тогда на «ГАЗ» наложили санкции.

«Мы на соседнем заводе дизельной аппаратуры (тоже входит в группу «ГАЗ») освоили, например, производство топливных насосов высокого давления для рядных двигателей», – поделилась она.