Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии

Клинцевич: Выпускникам военных ВУЗов предстоит завершить начатую их предками борьбу с нацизмом

«В условиях проведения специальной военной операции встреча Путина с молодыми военными приобретает особенно глубокое историческое звучание», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий Франц Клинцевич. Ранее Путин провел встречу с выпускниками военных вузов.

«Встреча президента с лучшими выпускниками военных вузов – отличниками и медалистами – это добрая устоявшаяся традиция нашего государства. Я горжусь тем, что сам дважды принимал участие в таких мероприятиях. Для каждого из этих молодых офицеров крайне важно лично видеть верховного главнокомандующего – такова психология военных», – пояснил лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник отметил, что встреча состоялась накануне Дня памяти и скорби – годовщины начала Великой Отечественной войны. «Глава государства подчеркнул преемственность поколений военных нашей страны, ведь нынешним выпускникам военных вузов, так же, как и их прадедам, предстоит защищать нашу страну от фашизма, укоренившегося на Украине и поднимающего голову в ряде других стран Европы. Им предстоит довести до конца борьбу, начатую их предками 22 июня 1941 года против нацизма, который Запад сделал военно-политическим инструментом для уничтожения наше страны», – подчеркнул Клинцевич.

«Молодые люди готовы послужить Отчизне, они хотят, чтоб ими гордились родные и близкие», – уверен собеседник.

Во вторник в Большом кремлевском дворце Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, Федеральной службы охраны и Росгвардии, а также высших образовательных организаций МВД и ФСИН. По словам главы государства, молодым офицерам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма российской армии, проявившиеся, в том числе, в сражениях на Чудском озере, под Полтавой и Бородино, в битвах Первой мировой и Великой Отечественной войны.

«Сегодняшние офицеры и солдаты России – наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной – самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие», – подчеркнул Путин.