Франция заявила о высылке из Москвы своего дипломата

Умер Юрий Шатунов

Певец Юрий Шатунов, известный по работе в группе «Ласковый май», умер в ночь на четверг, 23 июня, на 49-м году жизни, сообщил пиар-менеджер артиста.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – приводит «360» слова менеджера артиста.

По данным телеканала «Звезда», Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

Сообщение о смерти артиста также подтверждают РИА «Новости» и ТАСС.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 в семье Василия Владимировича Клименко и Веры Гавриловны Шатуновой в городе Кумертау Башкирской АССР.

В 1984 году из-за обострившейся болезни матери стал воспитанником школы-интерната города Кумертау. С ноября 1984 года, когда умерла его мать, по октябрь 1985 года Шатунов находился в бегах, бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В ноябре 1985 года становится воспитанником детского дома города Акбулак Оренбургской области, там Шатунов увлекается хоккеем и начинается активно заниматься в секции.

В ноябре 1986 года Шатунов сбегает из Акбулакского детского дома в школу-интернат №2 города Оренбурга, где знакомится с Кузнецовым Сергеем Борисовичем – руководителем кружка художественной самодеятельности. Юра начинает заниматься с ним вокалом и делает первые пробные записи песен Сергея Кузнецова. А в декабре того года они создают группу «Ласковый май» по строчке из песни «Лето». В течение 1987 года были записаны все основные будущие хиты Юрия Шатунова – «Белые розы», «Седая ночь» и т. д.

Работа в группе «Ласковый май» принесла Шатунову всесоюзную известность. Группа имела огромную популярность, широкую известность принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». Количество концертов достигало восьми в день и более сорока в месяц. За время существования группы в ней приняло участие не менее десяти солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Юрия Шатунова.

После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. В это время он работал в основном студийно, не давая сольных концертов. Продюсером артиста стал Аркадий Кудряшов, его крестный отец. В 1992 году был записан сольный альбом Шатунова с рабочим названием «Вот и кончился май», однако потом альбом был переименован в «Знаешь». Принимал участие в съемках фильмов и популярных сериалов.

У Шатунова остались жена – Светлана Георгиевна Шатунова (свадьба состоялась 12 января 2007 года в Германии), сын Дэннис и дочь Эстелла.