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СМИ сообщили о планах Германии объявить об аварийной ситуации в стране
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Немецкие власти готовятся к объявлению режима аварийной ситуации, сообщают германские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Такой режим может быть введен из-за ситуации с поставками газа, сообщили источники Die Welt, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
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Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
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«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Шольц резко ответил на критику Украины
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Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения
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Литва является флагманом разрушения международного права, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС.
Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», заявил он.
По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.
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Шольц неожиданно отреагировал на слова Меркель о России
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Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.
«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», – приводит его слова РИА «Новости».
Шольц также отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против вступления Украины в Североатлантический альянс в 2008 году.
«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», – подчеркнул он.
Меркель ранее заявила, что считает верным принятое ею четыре года назад решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Кроме того, она не согласилась с тем, что Россия использовала газ как оружие. Бывший канцлер объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности.
Отметим, что ранее Шольц выступал за диверсификацию поставок энергоресурсов в Германию и призывал отказаться от поставок российских нефти и угля.
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В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
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Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Берлин задумался о «более сильной руке» для газового «армрестлинга» с Россией
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Ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России; происходящее похоже на армрестлинг, заявил в эфире канала ZDF немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.
«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
По его словам, сейчас газовые хранилища заполнены на 57% при требуемых 90%. Он предлагает достичь поставленные цели к зиме покупкой голубого топлива и «бережливостью».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Пушков разоблачил двойную бухгалтерию в энергетической политике ЕС
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Европейские страны, несмотря на громкие заявления об отказе от российских энергоресурсов, закупают газ, нефть и уголь из России, но «под другим соусом», рассказал сенатор Алексей Пушков.
«Двойная бухгалтерия в европейской энергетической политике. Польша громко «отказалась» от российского трубопроводного газа и теперь его же покупает реверсом из Германии – только дороже. Финляндия отказалась от российского трубопроводного газа, но теперь покупает российский сжиженный газ. Германия клянется, что переживет эту зиму без российского газа, а потом выражает большое недовольство сокращением поставок из России по действующему «Северному потоку» (а произошло это, кстати, по причине канадских санкций – не надо было газовую турбину в Канаду на профилактику посылать)», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение газеты ВЗГЛЯД о том, что Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк».
«В общем, все смешалось ныне в европейском доме: заявления о движении к газовой независимости от России, демонстративные отказы от российского газа – и продолжение его закупок в разных формах и под другим соусом. Как, кстати, и российской нефти, которая удивительным образом стала «индийской», достигнув берегов Индии», – заключил сенатор.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Как пишет The Wall Street Journal, президент Владимир Путин «нанес удар» по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, ведь в крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях будет наиболее остро ощущаться.
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Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», – передает ТАСС.
По его словам, в данной ситуации Литва лишь выполняет требования ЕС, согласно которым есть ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров, а также запрет на транзит этих товаров через территорию ЕС.
«Литва ни в чем не виновата, она <...> выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», – заявил Боррель.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
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В Германии заявили о впервые конфискованной из-за санкций недвижимости граждан России
У российских граждан впервые конфисковали имущество в ФРГ, у них изъяли несколько квартир в Мюнхене, а также средства на банковских счетах, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру города.
У россиян изъяли три квартиры и счет «для перевода арендной платы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.
При этом имена владельцев не раскрываются, при этом указывается, что это – супружеская пара, в которой супруг – «член российской Госдумы», а его жена живет в Мюнхене.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад, где рассказала о беспрецедентно большом количестве жалоб от россиян за рубежом.
Медведев: Реальный срок вступления Украины в ЕС – середина столетия
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Реальным сроком вступления Украины в состав Европейского союза является середина столетия, однако ЕС к этому времени может исчезнуть, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил также, что на алтарь присоединения Украины к ЕС принесены большие жертвы.
«В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Шли годы. Мы, школьники 70-х, все ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована», – написал Медведев в своей заметке «Еврокоммунисты и Малороссия», опубликованной в Telegram-канале.
«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все…» – отметил зампредседателя Совбеза России.
Дальнейшую ситуацию он сравнил с построением коммунизма. «Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше», – уверен Медведев.
При этом, предположил он, «ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР». «Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» – поинтересовался Медведев.
«P.S. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…» – заключил зампред Совбеза.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Байден назвал вероятным вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз вполне вероятно, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, уверен ли он во вступлении Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
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СМИ: Шольц послал Украине скрытое сообщение по членству в ЕС
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев послал тайное сообщение Украине, в котором призвал Украину измениться, чтобы ее приняли в Евросоюз, пишет Welt.
«В то время как Макрон и Драги говорят о «пути», который теперь начался для Киева, Шольц говорит о «пути, полном предпосылок», – приводит текст публикации РИА «Новости».
Канцлер считает, что Украина должна измениться, чтобы ее приняли в ЕС: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать свою экономику. По его мнению, еще должен измениться сам Евросоюз, а именно, ввести принцип большинства для принятия важных решений, вместо действующего сейчас единогласия.
Канцелярия Шольца заявила, что только фундаментально реформированный союз будет иметь возможность расширяться.
Таким образом, канцлер не дает Украине ложных обещаний, резюмировалось в материале.
Ранее СМИ сообщили, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Кроме того, накануне американская газета Politico написала, что после решения Еврокомиссии поддержать Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС в Европе заговорили о последствиях для самого союза.
Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
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СМИ узнали о «тайных переговорах» России и Германии по Украине
Германия выступает против «унижения» России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
По его мнению, об этом свидетельствуют «тайные переговоры», которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой, сообщает РИА «Новости».
«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию – что бы это ни значило», – рассказал Раф.
Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.
Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.
«Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», – указал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Украине назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС
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В Еврокомиссии перечислили несколько условий, отказ от исполнения которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, передает РИА «Новости».
«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», – заявили в Еврокомиссии.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывают серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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