Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко

Сенатор: Путин указал новые ориентиры для всего мира

«Владимир Путин в сегодняшней своей речи на ПМЭФ расставил точки над «i», а также избавился от полутонов в вопросах, имеющих принципиальное значение не только для России, но и для мира в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Президент России, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, заявил о безвозвратном завершении эпохи однополярности мира.

«Путин дал официальную позицию России по поводу санкционной борьбы, Украины, финансовых хитросплетений. Он также напрямую предупредил мир о растущих угрозах. Важно, что это сказал не эксперт, политолог или отдельно взятый министр, пусть и уважаемый, а глава государства», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Но главным моментом выступления Путина, по словам сенатора, была мысль о важности сохранения Россией суверенитета. «Глава государства подчеркнул: суверенитет является базой как для безопасности, так и для развития нашего государства. России сейчас нужно не отступать, а закреплять успех. Благо, происходящее на международной арене убеждает нас в этом. Да, часть россиян говорит: «Давайте подождем, само образуется». Но президент послал четкий сигнал: само ничего не образуется. Суверенитет мы должны и дальше отстаивать всеми доступными инструментами», – указал собеседник.

Парламентарий добавил, что «Россия своей нынешней политикой высветила все «темные углы» условного Запада и ускорила движение этих государств на мировую обочину». «Наша страна и многие другие несколько десятилетий ориентировалась на «страны заката» – как в метафорическом, так и в прямом смысле. В сегодняшней речи Путин указал всему миру, что на эти страны ориентироваться не нужно, потому что это не маяк, а риф. Это было послание, в том числе и «странам восхода» ­– не брать пример с «альянса заката», – подчеркнул он.

Напомним, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу президент России Владимир Путин указал, что США не замечают прекращения эпохи многополярности. По его словам, за последние десятилетия в мире сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и имеют право на их защиту национального суверенитета.

«Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать», – подчеркнул глава государства.

Путин также напомнил про грабительскую политику Запада в отношении беднейших стран. «Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – заявил президент.

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