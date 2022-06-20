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Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко
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Новые контакты президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко готовятся, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Действительно, контакты двух президентов готовятся», – заявил Песков, комментируя слова Лукашенко о его намерении обсудить с Путиным ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Он не стал уточнять, будут ли это очные переговоры или они будут организованы посредством видео-конференц-связи.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время.
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
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Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Лукашенко пообещал реакцию на желание Польши заполучить Западную Украину
Польша имеет виды на Западную Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что на это придется реагировать.
«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко заявил, что Варшава захотела заполучить территории, поскольку за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы.
«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», – отметил президент Белоруссии.
Между тем Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации.
«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее», – сказал он.
«А вот они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», – отметил глава Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД ранее описывала пять сценариев территориального будущего Украины.
Симоньян рассказала о «самом главном» в сессии с Путиным на ПМЭФ
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.
«Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».
Она заявила, что «почувствовала эту уверенность», которая оказала на главреда RT «большое психотерапевтическое действие». По ее мнению, такой же эффект это оказало и «на наших людей». Как заявила Симоньян, оценивая выступление Путина, «видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен».
Симоньян подчеркнула, что «так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо». Она считает, что в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было важно услышать, что «люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами».
Отвечая на вопрос о том, слышали ли это на Западе, Симоньян сказала: «Так какая разница, собственно говоря, что они не слышали или если не услышат, как меняет их поведение - это все такая устойчивая колея, которая от того, лучше у них слух или хуже, колея не изменится».
Напомним, президент России и Симоньян, которая была модератором пленарной сессии ПМЭФ, обменялись шутками об окончании пленарки форума. «Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале. «Да, не ваше, мое…» – ответила Симоньян.
Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет
Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению.
«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Сенатор: Путин указал новые ориентиры для всего мира
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«Владимир Путин в сегодняшней своей речи на ПМЭФ расставил точки над «i», а также избавился от полутонов в вопросах, имеющих принципиальное значение не только для России, но и для мира в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Президент России, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, заявил о безвозвратном завершении эпохи однополярности мира.
«Путин дал официальную позицию России по поводу санкционной борьбы, Украины, финансовых хитросплетений. Он также напрямую предупредил мир о растущих угрозах. Важно, что это сказал не эксперт, политолог или отдельно взятый министр, пусть и уважаемый, а глава государства», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Но главным моментом выступления Путина, по словам сенатора, была мысль о важности сохранения Россией суверенитета. «Глава государства подчеркнул: суверенитет является базой как для безопасности, так и для развития нашего государства. России сейчас нужно не отступать, а закреплять успех. Благо, происходящее на международной арене убеждает нас в этом. Да, часть россиян говорит: «Давайте подождем, само образуется». Но президент послал четкий сигнал: само ничего не образуется. Суверенитет мы должны и дальше отстаивать всеми доступными инструментами», – указал собеседник.
Парламентарий добавил, что «Россия своей нынешней политикой высветила все «темные углы» условного Запада и ускорила движение этих государств на мировую обочину». «Наша страна и многие другие несколько десятилетий ориентировалась на «страны заката» – как в метафорическом, так и в прямом смысле. В сегодняшней речи Путин указал всему миру, что на эти страны ориентироваться не нужно, потому что это не маяк, а риф. Это было послание, в том числе и «странам восхода» – не брать пример с «альянса заката», – подчеркнул он.
Напомним, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу президент России Владимир Путин указал, что США не замечают прекращения эпохи многополярности. По его словам, за последние десятилетия в мире сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и имеют право на их защиту национального суверенитета.
«Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать», – подчеркнул глава государства.
Путин также напомнил про грабительскую политику Запада в отношении беднейших стран. «Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – заявил президент.
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Эксперт: К коридору «Север – Юг» Россия и Индия должны подключить Иран и Афганистан
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«Коридор «Север – Юг», во-первых, усилит экономические связи России и Индии, а во-вторых имеет огромное геополитическое значение», – сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Лидия Кулик. Ранее соглашение о развитии коридора «Север – Юг», который обеспечит России устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией, было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
«В экономических связях между Россией и Индией в силу географических причин существует огромная проблема транспортной связанности, поэтому коридор «Север – Юг» – очень важен. Но одновременно нам нужно развивать с Нью-Дели и другие транспортные проекты, прежде всего – морской коридор Ченнаи-Владивосток – предполагаемый маршрут протяженностью более 10 тыс. километров», – говорит руководитель направления по исследованиям Индии Института исследований развивающихся рынков «Сколково» Лидия Кулик.
Транспортный коридор «Север – Юг» свяжет европейскую часть России с Индией. «У этого коридора есть множество ответвлений, поэтому проект имеет геополитическое значение с точки зрения включения в экономическо-хозяйственную деятельность Ирана, Афганистана и Пакистана. Растущая экономика начнет подтягивать за собой политическую стабильность, поэтому страны этого региона нужно активнее включать в международную торговлю», – добавила собеседник.
Чтобы проект заработал в полную мощь, нужна повсеместная цифровизация, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры. «Таможенные и логистические проволочки могут «замотать» любую идею. В коридор «Север – Юг» входят различные транспортные узлы, в том числе портовые и железнодорожные. Все их нужно делать максимально связанными и современными», – подытожила эксперт.
В пятницу в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) особая экономическая зона (ОЭЗ) «Лотос» и Индийский бизнес-альянс заключили соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ, президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани отметил, что «этот проект сегодня важен для нас всех».
Стороны обсудили возможности реализации проектов индийских компаний в портовой и промышленной особых экономических зонах Каспийского кластера, участие в уже реализуемых инвестиционных проектах. ОЭЗ «Лотос» занимает территорию в 1 тыс. га в Наримановском районе Астраханской области. В ней зарегистрировано 16 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 30 млрд рублей.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что уже в скором времени грузопоток по маршруту «Север – Юг» начнет уверенно расти.
«А чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические, кооперационные связи, формируем развитие транспортных коридоров. Увеличиваем пропускную способность железных дорог. Перевалочные мощности портов в Арктике, на Восточном, Южном и других направлениях. В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север – Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти», – сказал Путин.
Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Лукашенко предупредил о мгновенном ответе в случае удара со стороны Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
«Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим», – сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске, сообщает агентство БелТА.
Также президент Белоруссии заявил о важности подготовки белорусской армии.
«Чем больше мы будем иметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя на Украину», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко пообещал реакцию на желание Польши заполучить Западную Украину.
Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась
Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил об окончании эпохи однополярного мира.
По словам президента, США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными. Поэтому до сих мир неустойчив из-за игры в одни ворота.
Западные же страны в этом время пытаются противодействовать ходу истории, мысля категориями прошлого. Западные политики не желают замечать изменения.
«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя, как прежде не будет», – заявил Владимир Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин сравнил европейскую бюрократию с мельницей ХVIII века
Работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Российский лидер напомнил о введенных Западом санкциях на поставки российских удобрений. «Американцы взяли и отменили [эти санкции], поняли, куда попали, а европейцы нет», – передает его слова ТАСС.
«У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетике являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
Путин: Украина пришла в Российскую империю только с Киевом, Житомиром, Черниговом
Украина вошла в состав Российской империи только с Киевом, Житомиром, Черниговом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и все. <…> Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено туда Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза», – передает его слова ТАСС.
По словам президента, Донбасс сначала решили сохранить составе РСФСР, а потом, по распоряжению Ленина, передали на Украину для того, чтобы поднять там процент пролетарского населения.
Путин отметил, что западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. По его словам, «Сталин отобрал территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии».
Ранее Путин заявил, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах России заявил о необходимости продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников.
«Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», – передает ТАСС слова президента.
Во время трансляции церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Путин пообщался с его сотрудницей Валентиной Синичкиной.
У нее президент поинтересовался размером заработной платы. Она сообщила, что получает около 30 тыс. рублей в месяц. Путин назвал доход скоромным.
Также президент России порекомендовал глава Минздрава России Михаилу Мурашко почаще бывать в трудовых коллективах, пообещав поговорить с ним на этот счет.
«Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. А Ярославль и Ярославская область один из крупнейших регионов, важнейших регионов в этом смысле. Но и потом встретимся с вами ещё, поговорим на этот счет», – сказал Путин.
Ранее президент, обращаясь к военным медикам, отметил, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.