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Полиция начала проверку видео с избиением подростков в электричке из-за пирсинга
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Правоохранители начали проверку по видеозаписи, на которой мужчина избил двух подростков из-за пирсинга в электричке в районе города Истра в Московской области, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сообщений по данному происшествию по системе «112» не проходило, обращений в медицинские учреждения не поступало. Было все вчера вечером в электропоезде, который направлялся в сторону Волоколамска из Москвы. Линейный отдел полиции нашел пострадавшего, с ним в настоящее время общаются, проводится проверка», – цитирует сообщение мэрии РИА «Новости».
Нападавший атаковал своих жертв якобы из-за пирсинга, сообщает РЕН-ТВ. Автором видеозаписи якобы также стал сам подозреваемый, указывает телеканал. В ролике он потребовал от подростков снять крашения в носу и в ушах.
Эксперты указали на детали операции по уничтожению генералитета ВСУ
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«Определение точной локации украинских генералов и офицеров – заслуга нашей разведки, спецназа и агентуры. Они вместе с командованием ВС России подготовили блестящую операцию по массовому уничтожению генералитета противника», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
«Россия обещала нанести удары по украинским центрам принятия решений. И это фактически один из таких примеров. Да, пока речь идет не о стратегических, а скорее об оперативных центрах принятия решений, но они тоже важны», – сказал военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По словам собеседника, связывать успех нанесенного удара стоит «исключительно с работой нашей разведки». «Настойчивая и профессиональная деятельность наших специалистов привела к тому, что нам удалось установить место расположения противника, определить точное время сосредоточения военных руководителей различных рангов и сообщить российскому командованию эту информацию для принятия дальнейшего решения. Это серьезный урон боеспособности украинской армии», – пояснил эксперт.
В свою очередь бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев добавляет, что «наши войска специального назначения отлично работают и прекрасно знают местоположения основных генералов и даже наемников, которые воюют на стороне ВСУ».
«Кроме того, современные средства разведки позволяют определить места расположения генералов и офицеров ВСУ с вероятностью, близкой к 100%. Также наше высокоточное оружие долетает до Украины со всех рубежей. Это полностью простреливаемая территория. Так, с Черного моря мы применяем «Калибры», с воздуха работаем «Кинжалами», а с земли можем применять различные средства, в том числе «Искандеры», – рассуждает собеседник.
«Основная сложность заключается в определении времени и места сбора военного руководства ВСУ. И для этого у нас есть разведка, войска специального назначения, а также агентурные сведения. Это системная работа, а не разовая акция», – акцентировал Хатылев.
Эксперт также предположил, что удар был нанесен именно по этому пункту из-за того, что «там готовилась некая операция, в том числе с применением иностранных средств вооружений, которые поставляет Запад». «Это первое сообщение о таком массовом уничтожении генералов и офицеров ВСУ, но не последнее», – прогнозирует Хатылев.
Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, массовое уничтожение генералов и офицеров ВСУ стало результатом комплексных действий российских военных специалистов. Так, помимо успешной работы разведки, немаловажным является скорость передачи информации о местоположении и времени проведения рабочего совещания командного состава ВСУ. Это же касается и скорости принятия решений по нанесению высокоточных ударов командованием ВС России – в данном случае речь может идти о проведении операции в считанные часы.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – отмечается в сообщении.
Позже Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
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«Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.
«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.
Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».
«Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.
Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
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США захотели заменить российскую нефть в мире
США намереваются заменить на мировом рынке российскую нефть, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.
«Каждая страна платит высокую цену за газ. <…> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», – передает ее слова РИА «Новости».
Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден «делает все возможное, включая высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва».
«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», – сказала глава Минэнерго.
«Если Евросоюз решит полностью запретить [покупку] российской нефти, это создаст давление на цены. Если [рынок] Китая откроется [после снятия антиковидных ограничений] раньше предполагаемого срока, это также создаст давление на цены», – заключила министр.
Ранее Грэнхолм заявила, что Вашингтон призывает всех производителей нефти и газа, включая опек, увеличить добычу, чтобы снизить рекордно высокие цены на топливо.
Стало известно о применении Россией на Украине новых высокоточных ракет «305»
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В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты «305» для уничтожения важных объектов, сообщил информированный источник.
«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск: например, по складам с боеприпасами и ГСМ», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров».
По его словам, есть различные режимы наведения у боеприпаса. При варианте «выстрелил – забыл» цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен. Другой вариант – режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения.
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305».
Эксперты: Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу на парламентских выборах, его коалиция не получила абсолютное большинство в Нацсобрании. Эксперты считают, что теперь проведение политики Макрона будет осложнено необходимостью договариваться с другими партиями.
«Будет ли Макрон формировать правительство меньшинства или вступать в коалицию с кем-то из умеренных, пока непонятно», – отмечает политолог Федор Лукьянов, комментируя предварительные результаты парламентских выборов во Франции.
Политолог Евгений Минченко полагает, что Макрону, видимо, придется строить коалицию. «Скорее всего, с голлистами, которые еще сильны в отдельных регионах», – сказал он.
«Судя по тому, какие молнии летают между представителями президентского блока и левыми сейчас на всех площадках СМИ, дебаты в самой Национальной Ассамблее по основным макроновским реформам можно будет смотреть с попкорном вечно», — прогнозирует в свою очередь Анастасия Попова.
В том, что Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции, уверен эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Его партия хоть и победила, но не смогла получить абсолютное большинство, ввиду чего Францию ждет коалиционное правительство, что будет серьезно сковывать действия Макрона в зависимости от того, с кем будет коалиция», – написал он в Telegram.
Напомним, по предварительным данным, простое большинство в Нацсобрании Франции получает коалиция Макрона. Президентский блок получит в парламенте до 235 мандатов.
На втором месте – левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит около 190 мандатов.
Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» занимает третье место и получит от 75 до 95 мандатов.
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Клименко назвал альтернативу Windows 10 и 11 для россиян
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«Если это не сбой работы сайта Microsoft, то у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко. Ранее Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта.
«Компания Microsoft всегда была в меру лояльна и довольно спокойно относилась к тому, что происходит с Россией. И если они сейчас начнут исполнять введенные санкции, то это коснется всех программных продуктов корпорации», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко.
По словам эксперта, трудности возникнут «не только у простых граждан». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – пояснил он.
«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», – рассказал собеседник.
«На данный момент в России особо широко используются всего два типа операционных систем – Windows и Mac. Но есть и система Linux, которую некоторые также ставят на свои компьютеры. И это будет вполне неплохой альтернативой в будущем. Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», – заключил Клименко.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.
При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.
Напомним, в марте Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Позже в американской корпорации заявили, что Microsoft сократит свыше 400 российских сотрудников и значительно уменьшит свою деятельность в России.
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В США перестают верить в победу Украины
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Впервые доля американцев, которые считают, что Россия выиграет в конфликте с Украиной, превысила тех, кто верит в победу Киева, свидетельствуют данные опроса You Gov.
Четверть американцев считает, что победа будет за Россией, 19% полагают, что победит Украина. 38% думают, что не победит никто, сообщается в Telegram-канале «Опросы и замеры».
Месяц назад 33% опрошенных считали, что победит Украина, а что победит Россия – 16%.
Также на минувшей неделе выросло неодобрение политики Байдена в отношении украинского кризиса: 49% американцев не одобряют действия Байдена, 39% – одобряют.
Отмечается, что это самый высокий показатель неодобрения с начала опросов.
Кроме того, за последние недели доля американцев, выступающих за «жесткий ответ» России, снизилась.
Напомним, в мае результаты опросов показывали, что большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
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Источник назвал причину госпитализации Татьяны Тарасовой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована в больницу из-за проблем со спиной, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По сведениям источника, госпитализация была связана с очередным обострением проблем со спиной у тренера, сообщает РИА «Новости».
Ранее сама Тарасова рассказал агентству, что уже вернулась домой из клиники.
Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией
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Министерство финансов США признало, что не может справится с «неприемлемо высокой» инфляцией. Также глава ведомства Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC подтвердила, что экономика США будет замедляться.
«Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США - не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», – передает ее слова РИА «Новости».
Министр отметила, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».
Она также заявила, что экономика будет замедляться. «Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», – сказала Йеллен.
При этом глава Минфина не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма министр видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.
Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.
Однако президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в стране.
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Власти назвали оптимальный курс рубля к доллару
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Правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост экономики, для которого важен оптимальный курс рубля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.
«Равновесный курс складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и т. д.», – добавил Белоусов.
Отвечая на вопрос о том, в какие сроки рубль должен вернуться к оптимальному курсу, Белоусов заявил: «Ответ здесь очень простой – как можно быстрее». «Но мы понимаем, что здесь есть и ограничения со стороны инфляции, и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса. Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке. Тем не менее могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить», – заключил первый вице-премьер.
«Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», – заявил он «Интерфаксу», комментируя вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.
«И связана она с осознанием простого противоречия. У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля – это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций – это хорошо. Отсюда дебаты. У нас образуется в стране инвестиционный ресурс, нам надо сейчас его грамотно использовать. Собственно, над чем работает сейчас правительство под руководством председателя по прямому указанию президента», – сказал первый вице-премьер.
Начиная с 2015 года был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла, отметил Белоусов. «Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Причем не эмиссионным способом – это очень важно. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции, к которой Банк России перешел в последние семь лет. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила», – пояснил Белоусов целесообразность обсуждения выработки нового механизма.
«В этих условиях, конечно, нам нужно (нам – я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель – ради чего? Вот этот вопрос: ради чего, зачем? – он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос – зачем? – является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу», – сказал Белоусов.
В конце мая эксперты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН также назвали оптимальный курс рубля.
Мэра Одессы встревожил рост ненависти «ко всему русскому»
Глава Одессы Геннадий Труханов заявил, что его беспокоит рост ненависти «ко всему русскому», градоначальник выступил против переименования улицы Пушкина.
«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», – сказал Труханов в интервью газете New York Times, передает РИА «Новости».
По данным издания, Труханов находится «под давлением» желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией Одессы. Сам мэр заявил, что «не поддержал бы» эту инициативу.
Ранее миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру.
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Протестующие вышли на улицы Кишинева с требованием отставки правительства
В центре Кишинева сторонники оппозиции вышли на акцию протеста против повышения цен, они требуют отставок и досрочных выборов в парламент.
«Хотим, чтобы в срочном порядке были назначены досрочные выборы. Те, кто не может справиться с кризисом, должны уйти», – сказала с импровизированной сцены депутат от партии «Шор» Марина Таубер, передает РИА «Новости».
Активисты выступают против роста цен на продукты и высоких тарифов на энергоносители. Протестующие скандируют: «Досрочные выборы,» «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».
Ранее крупнейшая в оппозиции Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила правительство Натальи Гаврилицы в отсутствии результатов работы и сообщила о намерении добиваться его отставки.
Мама привела срочника ВСУ сдаваться российским военным в Херсоне
Солдата срочной службы ВСУ Станислава Ковальчука, колонну которого разбили в феврале, привела сдаваться российским войскам его мать.
По ее словам, Россия сможет обеспечить безопасность ее сыну, в отличие от сбежавших командиров.
«В первый же день спецоперации он оказался никому не нужен, украинским командирам. <...> Командиры сами поубегали, а детей бросили просто умирать. Говорят, что Россия – зло, но настоящее зло – когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться», – приводит ее слова ТАСС. Она сообщила представителю военно-гражданской администрации области, добавив, что решение прийти в ВГА и все рассказать было принято совместно с сыном.
Сам военнослужащий объяснил, что, согласно специальности в военном билете, он радиотелефонист, однако знаний по данной военной профессии им не преподавали. По его словам, за полтора месяца обучения, где они готовились служить в разведбатальоне морской пехоты, они «только строили и убирали, военному ничему не учили».
Также сдавшийся военный рассказал, что в феврале колонна, в которой он передвигался, была разбита, после чего он начал прятаться у родителей.
«Я хочу остаться здесь, ни в коем случае не хочу возвращаться на ту сторону. Хочу учиться, работать. У меня сейчас одна из целей – получение российского гражданства», – добавил Ковальчук.
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
Стало известно местонахождение сдавшихся в плен в Мариуполе командиров «Азова»
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время несколько человек из числа командиров «Азова», которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в «Лефортово», – приводит его слова ТАСС.
О ком именно идет речь, источник не уточнил.
Накануне сообщалось, что заместитель командира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар («Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий в Россию.
Ранее командир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а еще ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Берлин задумался о «более сильной руке» для газового «армрестлинга» с Россией
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Ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России; происходящее похоже на армрестлинг, заявил в эфире канала ZDF немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.
«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
По его словам, сейчас газовые хранилища заполнены на 57% при требуемых 90%. Он предлагает достичь поставленные цели к зиме покупкой голубого топлива и «бережливостью».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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