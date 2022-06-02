Хакер: До начала спецоперации до 70% звонков мошенников в Россию шли с Украины

До 70% мошеннических телефонных звонков в Россию шли с Украины до начала спецоперации, сообщил пожелавший остаться неназванным хакер RaHDIt.

«До начала операции 24 февраля с территории Украины было до 70% таких звонков, остальные – из РФ. У нас тоже есть мошенники. Возможно, также с территории стран СНГ. С территории Украины их было подавляющее большинство», – передает РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что после начала операции число звонков сократилось, «но они опять начали обзванивать россиян из-за сложной финансовой ситуации на Украине». «Решили таким образом подзаработать», – рассказал хакер.

По его словам, большинство звонков мошенников шло из колл-центров на Украине. «Но большинство этих колл-центров работает не на спецслужбы, а работает на себя. Они обзванивают граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан», – подчеркнул хакер.

RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.

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