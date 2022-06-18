Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков

Президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах России заявил о необходимости продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников.

«Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», – передает ТАСС слова президента.

Во время трансляции церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Путин пообщался с его сотрудницей Валентиной Синичкиной.

У нее президент поинтересовался размером заработной платы. Она сообщила, что получает около 30 тыс. рублей в месяц. Путин назвал доход скоромным.

Также президент России порекомендовал глава Минздрава России Михаилу Мурашко почаще бывать в трудовых коллективах, пообещав поговорить с ним на этот счет.

«Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. А Ярославль и Ярославская область один из крупнейших регионов, важнейших регионов в этом смысле. Но и потом встретимся с вами ещё, поговорим на этот счет», – сказал Путин.

Ранее президент, обращаясь к военным медикам, отметил, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.