Мэр Донецка заявил о клубах дыма над заводом «Топаз»

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 11:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские войска выпустили «Точку-У» по Комсомольскому
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Мэр Донецка заявил о клубах дыма над заводом «Топаз»
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Над заводом «Топаз» в Донецкой народной республике клубится дым, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остается под обстрелами», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов. Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Пушилин заявил о целесообразности референдума о вхождении ДНР в состав России
Решение о возможном вступлении ДНР в состав России должно приниматься на основе волеизъявлении людей, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на полях ПМЭФ.
«Россия как никакая другая страна является в полной мере ответственной перед международными институтами, договорами. И здесь, конечно, главенствующим является волеизъявление людей. То есть любое государство должно принимать ключевые решения, исходя из мнения, позиции большинства, то есть опираясь на мнение людей. Соответственно, и в данном случае уходить от этих основополагающих принципов было бы нецелесообразно», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что ДНР не будет затягивать с вхождением в состав России. «Так получается, что основная задача на настоящий момент – это все же выход на Конституционные границы. Вопрос второго плана – какие механизмы, какие сроки будут задействованы. (...) Люди, жители Донецка, Луганской области высказали свою позицию, в которой укрепились только за все эти 8 лет, еще в 2014 году. И эта позиция очевидна, понятна, эта позиция в сторону России», – сказал он.
«Я думаю, что этот вопрос (о возможном статусе ДНР в случае вхождения в состав РФ – прим. ВЗГЛЯД) сейчас является преждевременным. Безусловно, у нас есть мысли, у нас есть понимание, каким образом должно все развиваться. Но если это вопросы о качестве республики, когда мы дойдем до этого пункта, конечно, да, республика. Потому что у республики есть Конституция, есть гимн, есть флаг, за который все эти восемь лет погибали наши военнослужащие», – сказал он.
Ранее Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
В Донецке после попадания снаряда сдетонировал боезапас в воинской части
Украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов.
По данным силовых структур, пожар на месте инцидента локализован, работают экстренные службы города.
«В одном из районов Донецка артиллерийский снаряд попал в воинскую часть, где сдетонировала часть боеприпасов. После этого произошло возгорание части объектов. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
Силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен, заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», – передает РИА «Новости» его слова.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Пушилин заявил о готовности ДНР поставлять зерно в Сирию
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно.
Он рассказал, что ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.
«С учетом того, что у нас уже начал действие освобожденный морской порт Мариуполя, то задача упрощается и в плане логистической составляющей», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
По его словам, страна уже заявила о заинтересованности в поставках зерна. Пушилин назвал поставки в Сирию одной из точек соприкосновения, учитывая профицит в плане запасов зерна.
Также Пушилин добавил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.
Глава ДНР поблагодарил президента Сирии Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания.
Ранее сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР.
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Силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк
Донецкие силовики подавили шесть огневых точек украинских военных, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«По Донецку противник наносил сегодня удары из шести точек. На данный момент все шесть огневых точек подавлены», – написал он в Telegram-канале.
Пушилин отметил, что украинские военные пытаются подтянуть новую технику для ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, есть раненые.
До этого в пятницу группировка ВСУ попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
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Кравцов: Республики Донбасса переходят на российский стандарт образования
Подписание меморандумов о сотрудничестве в сфере общего и среднего профессионального образования состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума между Минпросвещения России и министерствами образования и науки ДНР и ЛНР.
«С Луганской и Донецкой народными республиками мы давно сотрудничаем. Меморандумы расширяют эту работу. На исторических территориях уже на достаточно хорошем уровне организовано образование по российским стандартам. Что касается освобожденных территорий, то ведется работа по переходу на российские стандарты. Для этого все решения приняты, а также идет повышение квалификации учителей, решен вопрос поставки учебников. Нам предстоит еще одна важная задача – показать школьникам всю правду, основываясь на исторических фактах, документах. Это обязательно мы сделаем», – прокомментировал подписание министр просвещения России Сергей Кравцов.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, как важен для системы образования подписанный документ.
«Российские стандарты давно используются в наших учебных заведениях. Они давно получили аккредитацию, и выпускники получали дипломы российского образца. Для нас это вопрос заботы о будущем. От того, насколько будет образована наша молодежь, зависит то, насколько успешно будет развиваться наша страна», – приводятся его слова на сайте Минпросвещения России.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подчеркнул, что подписание меморандума – еще один шаг к интеграции с Россией.
«Для нас на сегодняшний день важно воспользоваться тем опытом, который есть у коллег из России. Мы знаем, что на освобожденных территориях ребята учились по учебникам, где неправильно изложена история, нам необходимо сломать сложившиеся стереотипы. Мы объединим наш опыт с российским, тогда наши дети будут грамотно воспитаны в соответствии с нормами морали», – отметил глава ЛНР.
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Мединский осудил НАТО и США за «стремление воевать до последнего украинца»
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Оружие, которое НАТО и США поставляют Киеву, убивает мирных жителей, русских и украинцев, и ведет к затягиванию конфликта на Украине, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
Мединский подчеркнул, что поставки оружия – «это не решение проблемы, это усугубление проблемы, это стремление воевать до последнего украинца». По его мнению, лишь «любовь к своей стране», уважение к своему народу и стремление достигнуть мира может заставить киевские власти сесть за стол переговоров. Мединский заявил, что Украина должна «руководствоваться собственными национальными интересами», а не «интересами тех стран и тех режимов, которые используют Украину и украинцев для ослабления России». Пока Киев позволяет использовать себя, «конфликт может продолжаться». Мединский напомнил, что мирные переговоры прервались по украинской инициативе.
Он указал, что российская сторона неоднократно выражала заинтересованность в том, чтобы рядом с ней находилась нейтральная и добрососедская страна, а не «антироссия, наконечник копья запада и НАТО, нацеленного нам в сердце», передает RT.
«Что касается Крыма и Донбасса, этот вопрос для России не существует. Крым – это суверенная часть России, закреплённая в Конституции, и воля народа была неоднократно выражена и на выборах, и на референдуме в полном соответствии с уставом ООН, в полном соответствии с прецедентным решением международного суда ООН, воля народа Крыма была зафиксирована», – сказал он, добавив, что непризнание Крыма рядом западных стран является крупнейшим нарушением международного права и принципов ООН».
Кроме того, он подчеркнул, что «в отношении Донбасса воля и позиция России также неизменны». По его словам, «народ сам хочет определять свою судьбу и готов защищать это с оружием в руках, что он и делал на протяжении восьми с лишним лет, подвергаясь перманентной вооруженной агрессии со стороны Украины». Как заявил Мединский, решение международного суда ООН по Косову полностью легитимизирует ситуацию в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бурятия поможет восстановить Старобешевский район ДНР
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Донецкую народную республику подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Регион поможет отремонтировать дороги и школы, а также передал грузовые машины и компьютеры.
По словам главы Бурятии, в Старобешевском районе республики проживает чуть меньше 50 тыс. жителей, он не подвергся сильным разрушениям, но постоянно находится под обстрелами.
«Жители района, с кем успели пообщаться, конечно, очень ждут прихода России…Сейчас в их глазах мы олицетворяем не Бурятию, в нас они видят, что к ним пришла Россия! И мы не можем их подвести. Главная особенность района, бросающаяся в глаза, – это отсутствие мужчин. Большая часть мужчин всех возрастов у них мобилизована и находится на передовой…», – написал Цыденов в Telegram-канале.
По словам главы Бурятии, в рамках соглашения регион будет помогать делать ремонт дорог, отремонтирует кровлю в пяти школах.
«Поможем с подготовкой к зиме, с поставкой оргтехники и пр. В настоящее время мы передали району самосвал Камаз, грузовой автомобиль с краном манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», – отметил он.
Губернатор уточнил, что финансирование мероприятий будет происходить за счет регионального бюджета, спонсорской помощи, а также в виде поддержки федерального бюджета (в ближайшие две недели нам поступит дополнительная субсидия из федерального бюджета).
«У нас в республике 21 район и столица – город Улан-Удэ. Теперь можно сказать, что к нам добавился еще один район. Только для нас Старобешевский район – это еще один район, а мы для них – это Россия! И беззаветную веру этих людей в Россию мы не должны подвести», – подчеркнул Цыденов.
Ранее Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве.
Также Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику.
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ВСУ начали сдаваться в плен на комбинате «Азот» в Северодонецке
Некоторые украинские военнослужащие, находившиеся на территории комбината «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», – передает Луганский информационный центр его слова.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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В херсонском музее Суворова обрадовались забывчивости украинских властей
Музей Александра Суворова в Херсоне удалось сохранить и не разбирать после 2014 года благодаря «забывчивости» действующих на тот момент властей, рассказала завотделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра.
«Музей Александра Суворова открылся в Херсоне в 1991 году. На первых порах музей пользовался большой популярностью. К нам приезжали специалисты из Петербуржского музея и других музеев России и Украины. Но с начала двухтысячных годов тема перестала быть настолько популярной ... У нас возникла проблема после 2014 года, тогда мы порадовались, что херсонцы забыли о существовании этого музея. Потому как, когда ты чего-то не знаешь – это трудно закрыть. Музей не был интересен власти, о нем не помнили, и он сохранился, мы его не разбирали», – передает РИА «Новости» ее слова.
Шандра добавила, что впервые за восемь лет посетители смогли увидеть экспозицию, посвященную великому полководцу только 18 мая текущего года, отметив, что экспозиция интересная и яркая. «Он открылся заново 18 мая в день смерти Александра Суворова. Пришли группы журналистов и это были первые посетители за последние восемь лет», – рассказала она.
По словам заведующей, в городе несколько объектов, связанных с Суворовым. «Объектом, который рассказывает о великом полководце, может быть и сама херсонская крепость, потому что он занимался ее строительством и укреплением. В городе также находится и штаб-квартира, где, по мнению историка, можно было бы сделать хороший музей: это отдельное здание, где может быть представлена дореволюционная история города, а также посвященная Александру Суворову. Сейчас там находятся коммерческие структуры, и оно находится в плачевном состоянии», – отметила она.
Кроме того, Шандра рассказала о памятнике Суворову на пешеходной улице в Херсоне, который был привезен из Ленинграда и открыт в 1950 году.
«Он находился в центре улицы Суворова, рядом был архитектурный комплекс – стена битва суворовских солдат и бюст Александра Суворова. Сейчас его перенесли в начало улицы, но некуда было деть стену и она сейчас находится рядом, но в разрыве от памятника, и это уже не архитектурный комплекс. И рядом удручающее здание (где была штаб-квартира Суворов). Если бы Александр Васильевич повернулся, он бы сказал пару ласковых», – заключила она.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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ВСУ прикрылись цистернами с ядохимикатами на заводе «Азот»
Российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Наши подразделения совместно с подразделениями ВС РФ закрепились в промышленной зоне завода «Азот». Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях – прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке.
Киевские власти до этого сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Посол ЛНР в России сообщал, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
Неделей ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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ЛНР указала на необходимость сделать украинский режим «беззубым»
Демилитаризация означает, что Украина становится безопасной для Донбасса, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ.
Мирошник в эфире «Соловьев Live» подчеркнул важность слов Путина о том, что Россия выполнит все поставленные задачи специальной военной операции. Как указал Мирошник, «демилитаризация означает, что Украина становится безопасной, она не несет опасности для жизней жителей и Донбасса, и Херсона, Николаева, Запорожья», передает ТАСС.
По словам Мирошника, «украинский режим становится откровенно беззубым, а те люди, которые исповедовали идеологию украинского нацизма, просто будут бессильны». Он заявил, что «ничего другого для Украины не светит». «Вот это главный вывод из выступления президента», – сказал он, добавив, что «была четкая, понятная констатация посылов, которые крайне важно слышать жителям Донбасса».
Как указал Мирошник, глава российского государства «подчеркнуто заявил о том, что свою судьбу люди на освобожденных территориях и, естественно, в республиках Донбасса, будут определять самостоятельно». Посол отметил, что «это одна из главных вещей, которую услышали жители Донбасса, которые смотрели телевизионную трансляцию с Питерского экономического форума».
Напомним, Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что задачи спецоперации будут решены, «спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность».
ДНР оценила нанесенный Украиной за полтора года ущерб
Только за 2014 год и первые шесть месяцев 2015 года Украина нанесла ДНР ущерб более чем в 600 млрд рублей, сообщила депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.
«В 2019 году мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», – сообщила Шишкина, отметив, что в ДНР «создали комиссию по подсчету экономического ущерба, причиненного вооруженной агрессией». По ее словам, речь идет о миллиардах: «Последняя цифра, до которой мы досчитали, только за 2014 год и шесть месяцев 2015-го – это более 600 млрд российских рублей», – передает ТАСС.
Как пояснила Шишкина,это и ущерб предприятиям, инфраструктуре и людям, и невыплаченные пенсии, и социальные пособия, от которых Киев отказался в одностороннем порядке. Она отметила, что «подсчет – это очень небыстрый процесс», идет «оценка экспертами, требуются документы, очень многие документы утрачены в ходе боевых действий». Кроме того, «большая территория недоступна для исследования экспертами – прифронтовая зона, обстреливаемая зона». По ее словам, «физической возможности сделать замеры и оценить разрушения там нет». Однако за «каждым рублем ущерба, который уже оценен, стоят доказательства», размер ущерба «взят не из воздуха», сказал Шишкина.
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев, проводя обстрелы Донбасса, преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам, украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре.
Путин: Россия будет поддерживать людей в Донбассе
Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
«Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня воюют, получают ранения и гибнут. Конечно, это просто по-другому невозможно, а ради чего эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях (ДНР и ЛНР), но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что главной целью специальной военной операции на Украине является защита ДНР и ЛНР.
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